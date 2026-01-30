Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna

Amanda Bynes, znana po vlogah v oddajah Nickelodeon "All That" in "The Amanda Show", je nedavno ponovno pritegnila pozornost. Kot je poročal Us Weekly, je prek zgodb na Instagramu pokazala svojo novo tetovažo na roki in delila novice o svoji 13-kilogramski izgubi teže z zdravilom Ozempic.

Po čem je znana Amanda Bynes?

Zagotovo se še spomnite najstniške zvezdnice Amande Bynes. Bynesova je bila stara 13 let, ko je zaslovela kot članica igralske zasedbe v priljubljeni otroški zabavni oddaji All That, kjer je igrala skupaj s Kenanom Thompsonom, Nickom Cannonom, Kelom Mitchellom in mnogimi drugimi, preden je zaigrala v lastni komični seriji The Amanda Show. Spomnimo se je tudi iz filmske uspešnice Mlada nogometašica (She's the Man), zaigrala pa je tudi v številnih drugih znanih filmih.

Amanda Bynes nekoč ...

Dolgo je nismo videli v javnosti

Gre za igralko, ki je obetala veliko, nato pa se je njeno življenje zaradi psihičnih težav, alkohola in drog popolnoma spremenilo. Leta 2013 so ji diagnosticirali bipolarno motnjo in shizofrenijo. V istem letu je bila aretirana zaradi incidenta, ko je iz svojega 36. nadstropja na Manhattnu vrgla bong za kajenje marihuane. Sledile so številne težave, vključno z aretacijo zaradi vožnje pod vplivom različnih substanc ter požarom na tuji lastnini. Istega leta sta starša prevzela skrbništvo nad njo, saj je bilo ocenjeno, da sama ni sposobna sprejemati racionalnih odločitev. Istočasno je Amanda obtožila svojega očeta, da jo je psihično in fizično zlorabljal, nato pa se je očetu leta 2018 javno opravičila za svoje besede, saj jih je izrekla v času odvisnosti od drog. "Zelo mi je žal in občutim sram zaradi izjav, ki sem jih podala. Če bi imela priložnost, bi se vrnila nazaj in popravila napake. Iskreno se opravičujem vsem, ki sem jih prizadela in zavajala," je povedala v izjavi za medije.

Leta 2022 se je njeno zdravstveno stanje izboljšalo in tako je lahko ponovno sama prevzela nadzor nad svojimi odločitvami. Na žalost pa se je njeno stanje v začetku leta 2023 znova poslabšalo, saj je bila opažena, kako se gola sprehaja po ulicah Los Angelesa. Sprejeta je bila v psihiatrično ustanovo, odpuščena pa je bila, ko so zdravniki ocenili, da je pripravljena na ponovno vključitev v družbo.

Amanda Bynes se je popolnoma spremenila.

Kaj se z Amando Bynes dogaja danes?

Amanda Bynes je 22. januarja v zgodbi na Instagramu, ki izgine v 24 urah, predstavila svojo novo tetovažo z napisom "Trap Star", poroča Us Weekly. Črnilo v gotski pisavi se nahaja na levi roki blizu palca. Fotografija, posneta v avtomobilu, je jasno pokazala tudi dve prejšnji tetovaži na isti roki: "Beauty" na podlakti in srce na sredincu, skupaj z rožnatimi nohti in uro, še dodajajo pri Us Weekly in poročajo, da ima zvezdnica tudi številne druge tetovaže.

Prek družbenih omrežij je razkrila tudi, da je shujšala za 13 kilogramov, in sicer z uporabo Ozempica. "Običajno ne maram paparacških slik, ker sem tehtala 81 kilogramov, zdaj pa sem z Ozempicom izgubila 13 kilogramov," je zapisala v zgodbi na Instagramu konec decembra in pojasnila, da je njena trenutna teža 69 kilogramov. "Vem, da sem še vedno videti velika, ampak ta fotografija je zame res navdihujoča," je še dodala po poročanju Us Weekly.

Amanda Bynes je veljala za eno izmed najbolj obetavnih igralk svoje generacije.

