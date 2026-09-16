Po devetih letih zakona se ločujeta: veljala sta za enega najbolj skladnih hollywoodskih parov

Hollywoodski igralski par Amanda Seyfried in Thomas Sadoski je potrdil, da se po devetih letih zakona razhaja. Novico sta javnosti sporočila v skupni izjavi, v kateri poudarjata, da sta se za ta korak odločila premišljeno in v dobro svoje družine.

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Po poročanju revije People sta igralca razkrila, da sta ločena že nekaj časa, odločitev pa se je izkazala za pravo. "Že nekaj časa živiva ločeno in izkazalo se je, da je to prava odločitev za naju in najino družino. Vedno bova imela drug drugega, in to je dobro," sta zapisala v skupni izjavi.

icon-expand Amanda Seyfried FOTO: AP

Ljubezenska zgodba, ki se je začela na odru

Seyfriedova in Sadoski sta se spoznala leta 2015 med nastopanjem v gledališki predstavi The Way We Get By. Pozneje istega leta sta ponovno sodelovala pri snemanju filma The Last Word, kjer sta igrala zaljubljenca. Kmalu zatem se je razmerje preselilo tudi v resnično življenje, marca 2016 pa je postalo javno znano, da sta par. Že istega leta sta se zaročila, marca 2017 pa se na skrivaj poročila. Sadoski je kasneje razkril, da sta pobegnila na podeželje in se poročila brez velikega slavja, le v družbi matičarja.

Starša dveh otrok

Nekaj tednov po poroki sta pozdravila rojstvo hčerke Nine, leta 2020 pa se jima je rodil še sin Thomas Jr. Par je skozi leta svojo zasebnost skrbno varoval in družinsko življenje večinoma držal stran od oči javnosti. V zadnjih letih sta živela na kmetiji v zvezni državi New York, kjer sta si ustvarila mirnejše življenje stran od hollywoodskega vrveža. Amanda je večkrat poudarila, da ji življenje v naravi omogoča več zasebnosti za otroke in družino.

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Brez javnih sporov

Čeprav razlogov za razhod nista razkrila, je iz njune izjave razvidno, da med njima ni javnega obračunavanja. Namesto tega sta poudarila, da 'ostajata povezana kot družina in starša svojih otrok'.

icon-expand Amanda Seyfried in Thomas Sadoski FOTO: Profimedia

Novica je številne oboževalce presenetila, saj sta veljala za enega bolj umirjenih in stabilnih hollywoodskih parov. Kljub koncu zakona pa oba poudarjata, da ostajata pomemben del drug drugega oziroma svoje družine.

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