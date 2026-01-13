Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela

icon-expand Amanda Seyfried - zlati globusi 2026 FOTO: Profimedia

Amanda Seyfried je na podelitvi Zlatih globusov leta 2026 navdušila v beli obleki znamke Versace, ki je bila oblikovana posebej zanjo. Izdelava te edinstvene obleke je po poročanju Voguea in W Magazinea vzela več kot 400 ur ročnega dela. To pomeni izjemno natančnost in veliko truda, vloženega v vsak šiv in detajl, kar jo uvršča med najkompleksnejše in najprestižnejše kreacije na rdeči preprogi Zlatih globusov.

Amanda Seyfried v ročno izdelani obleki

Igralka, ki je bila nominirana za dve nagradi (za film 'The Testament of Ann Lee' in 'Long Bright River'), je nosila unikatno obleko, ki jo je ustvarila v sodelovanju z vrhunsko modno hišo Versace. Obleka je nedvomno izstopala in postala tema pogovorov v modnem svetu.

Glavna elementa sta bila brezramenski kroj, ki je zagotavljal elegantno odprtost ramen, in dekolte v obliki srca, ki je poudaril ključnico. Nadalje so obleko krasili profinjeni diagonalni naborki, ki so se vili po trupu, ustvarjajoč vizualno privlačen teksturni vzorec. Kot je poudarila stilistka Elizabeth Stewart, je ta Versacejeva kreacija na izviren način združila retro eleganco 50. let s sodobnimi elementi, poroča Tportal.

Nakit, ki ga bomo pomnili še dolgo

Amanda Seyfried je svoj večerni styling zaokrožila z vpadljivo ogrlico Tiffany Co. Ogrlica je bila izdelana iz rumenega zlata in okrašena z diamanti, kar je ustvarilo luksuzen dodatek k preprosti, a mogočni beli obleki. To je bilo ključnega pomena pri njeni podobi na rdeči preprogi, saj je ustvarilo ravnotežje med enostavnostjo obleke in sijajem draguljev. Ogrlica je, kot piše Vogue, poudarila ravno linijo dekolteja obleke in ni tekmovala z njo, ampak jo je dopolnila. Stilistka Elizabeth Stewart pa je igralkin stil opisala kot klasičen in brezčasen z igrivim pridihom, še dodaja Tportal.

Amanda Seyfried in Versace

Amanda Seyfried ima posebno razmerje z modno hišo Versace. Za Vogue je priznala, da se v Versacejevih kreacijah počuti varno in posebno. Njene besede so bile: "Obstaja nekaj modnih hiš, h katerim se vedno znova vračam, ker se v njih počutim udobno, hkrati pa menim, da premikajo meje. Versace je ena izmed njih."

