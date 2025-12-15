Zvezdnica razkrila, da se z možem razhajata

Amy Schumer in Chris Fischer sta se po sedmih letih zakona odločila za razhod, kar je zvezdnica potrdila na Instagramu. Novica ni presenetila vseh, saj so govorice o težavah v njunem odnosu krožile že nekaj časa.

V svoji objavi je Amy jasno navedla: "Bla, bla, bla, s Chrisom sva sprejela težko odločitev, da po sedmih letih končava najin zakon. Zelo se imava rada in še naprej se bova osredotočala na vzgojo najinega sina. Cenila bi, če bi v tem obdobju spoštovali najino zasebnost." Objavo je pozneje izbrisala iz svojega Instagram profila.

icon-expand Amy in Chris na poročni dan. FOTO: Profimedia

Kaj je razlog za njun razhod?

Amy je poudarila tudi, da razlog za razhod ni v njeni nedavni izgubi teže ali v privlačnosti njenega moža. Poudarila je, da je šlo za njuno skupno odločitev in da ostajata v dobrem odnosu. "Bilo je sporazumno in v duhu medsebojnega spoštovanja in ljubezni. Za vedno bomo družina," je zaključila svoj zapis na Instagramu.

Kakšna je njuna ljubezenska zgodba?

44-letna komedijantka in leto starejši kuhar Chris Fischer sta se poročila leta 2018, le leto kasneje pa je na svet prijokal njun edinec Gene, piše Daily Mail.

Da med Amy Schumer in Chrisom Fischerjem ni vse v najlepšem redu, so mediji špekulirali že leta 2021 ter nato zopet leta 2023, ko sta, kot so poročali, celotno poletje preživela narazen, piše Daily Mail in dodaja, da so težave postale še bolj očitne pred kratkim, ko je Amy na svojem Instagram profilu izbrisala vse pretekle objave in jih zamenjala z eno samo, novo fotografijo, na kateri je pokazala izgubo teže in dejstvo, da ne nosi poročnega prstana. Tudi te fotografije je pozneje izbrisala.

icon-expand Amy Schumer se je po sedmih letih razšla s soprogom. FOTO: Amy Schumer

Par je na trg postavil tudi dve nepremičnini: dom v Brooklynu (sprva za okoli 11,9 milijona evrov, nato za približno 10,84 milijona evrov po trenutnem približnem tečaju) in rezidenco v New Orleansu, kupljeno leta 2021. Več o njenem domu v New Orleansu si lahko preberete TUKAJ!

Drastična izguba teže

V zadnjih letih je Amy močno shujšala, o čemer je odkrito spregovorila, priznala liposukcijo in preizkušanje različnih zdravil za hujšanje, vključno z Ozempic, Wegovy in Mounjaro, poroča Daily Mail. Medtem ko prvi dve nista delovali, je Mounjaro pri njej pokazal izjemne rezultate. "Moji lasje so polnejši, moja koža je boljša, imam več energije. Želim si več 'akcije', če veste, kaj mislim," je povedala sledilcem. Več o njeni izgubi teže si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Je bil njegov avtizem razlog za razhod?

Chris je diagnozo avtizma prejel kmalu po poroki. Amy Schumer je bila s to informacijo vedno zelo odprta in je javno govorila o tem, kako je diagnoza vplivala na njun odnos. "Od začetka sem vedela, da so možgani mojega moža nekoliko drugačni od mojih. Mojemu možu je bila diagnosticirana bolezen, ki se je prej imenovala Aspergerjev sindrom. Ima avtizem. Je v spektru," je dejala leta 2019 v posebni oddaji Amy Schumer: Growing.

Kljub temu so viri blizu paru namignili, da bi Chrisova 'brutalna iskrenost', ki je pogosta lastnost pri osebah z avtizmom, lahko postala manjši problem v njunem razmerju, poroča Daily Mail. Eden od virov je za omenjeni medij celo izjavil, da "on sploh ne razume njenih šal", to pa je nekaj, kar ji je zelo pomembno.

icon-expand Amy Schumer - preden je shujšala. FOTO: Profimeda

