Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Amy Schumer in Chris Fischer
Trači

Zvezdnica razkrila, da se z možem razhajata

N. Č.
15. 12. 2025 04.00
2

Amy Schumer se po sedmih letih zakona ločuje od Chrisa Fischerja. Njuno odločitev je sporočila prek Instagrama.

Amy Schumer in Chris Fischer sta se po sedmih letih zakona odločila za razhod, kar je zvezdnica potrdila na Instagramu. Novica ni presenetila vseh, saj so govorice o težavah v njunem odnosu krožile že nekaj časa.

Izgubila je več kot 30 kilogramov, tako je videti danes
Preberi še
Izgubila je več kot 30 kilogramov, tako je videti danes

V svoji objavi je Amy jasno navedla: "Bla, bla, bla, s Chrisom sva sprejela težko odločitev, da po sedmih letih končava najin zakon. Zelo se imava rada in še naprej se bova osredotočala na vzgojo najinega sina. Cenila bi, če bi v tem obdobju spoštovali najino zasebnost." Objavo je pozneje izbrisala iz svojega Instagram profila.

Amy in Chris na poročni dan.
Amy in Chris na poročni dan.FOTO: Profimedia
Znana Slovenca po 14 letih zveze stopila pred oltar
Preberi še
Znana Slovenca po 14 letih zveze stopila pred oltar

Kaj je razlog za njun razhod?

Amy je poudarila tudi, da razlog za razhod ni v njeni nedavni izgubi teže ali v privlačnosti njenega moža. Poudarila je, da je šlo za njuno skupno odločitev in da ostajata v dobrem odnosu. "Bilo je sporazumno in v duhu medsebojnega spoštovanja in ljubezni. Za vedno bomo družina," je zaključila svoj zapis na Instagramu.

Obtožili so jo, da je predebela
Preberi še
Obtožili so jo, da je predebela

Kakšna je njuna ljubezenska zgodba?

44-letna komedijantka in leto starejši kuhar Chris Fischer sta se poročila leta 2018, le leto kasneje pa je na svet prijokal njun edinec Gene, piše Daily Mail.

To je njegova prva žena, s katero je bil poročen 23 let
Preberi še
To je njegova prva žena, s katero je bil poročen 23 let

Da med Amy Schumer in Chrisom Fischerjem ni vse v najlepšem redu, so mediji špekulirali že leta 2021 ter nato zopet leta 2023, ko sta, kot so poročali, celotno poletje preživela narazen, piše Daily Mail in dodaja, da so težave postale še bolj očitne pred kratkim, ko je Amy na svojem Instagram profilu izbrisala vse pretekle objave in jih zamenjala z eno samo, novo fotografijo, na kateri je pokazala izgubo teže in dejstvo, da ne nosi poročnega prstana. Tudi te fotografije je pozneje izbrisala.

Amy Schumer se je po sedmih letih razšla s soprogom.
Amy Schumer se je po sedmih letih razšla s soprogom.FOTO: Amy Schumer

Par je na trg postavil tudi dve nepremičnini: dom v Brooklynu (sprva za okoli 11,9 milijona evrov, nato za približno 10,84 milijona evrov po trenutnem približnem tečaju) in rezidenco v New Orleansu, kupljeno leta 2021. Več o njenem domu v New Orleansu si lahko preberete TUKAJ!

Ameriška igralka razkrila, kaj jo moti v njenem popolnem domu
Preberi še
Ameriška igralka razkrila, kaj jo moti v njenem popolnem domu

Drastična izguba teže

V zadnjih letih je Amy močno shujšala, o čemer je odkrito spregovorila, priznala liposukcijo in preizkušanje različnih zdravil za hujšanje, vključno z Ozempic, Wegovy in Mounjaro, poroča Daily Mail. Medtem ko prvi dve nista delovali, je Mounjaro pri njej pokazal izjemne rezultate. "Moji lasje so polnejši, moja koža je boljša, imam več energije. Želim si več 'akcije', če veste, kaj mislim," je povedala sledilcem. Več o njeni izgubi teže si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je bil njegov avtizem razlog za razhod?

Chris je diagnozo avtizma prejel kmalu po poroki. Amy Schumer je bila s to informacijo vedno zelo odprta in je javno govorila o tem, kako je diagnoza vplivala na njun odnos. "Od začetka sem vedela, da so možgani mojega moža nekoliko drugačni od mojih. Mojemu možu je bila diagnosticirana bolezen, ki se je prej imenovala Aspergerjev sindrom. Ima avtizem. Je v spektru," je dejala leta 2019 v posebni oddaji Amy Schumer: Growing.

Sofía Vergara: 'Moj zakon je razpadel, ker je bil moj mož mlajši'
Preberi še
Sofía Vergara: 'Moj zakon je razpadel, ker je bil moj mož mlajši'

Kljub temu so viri blizu paru namignili, da bi Chrisova 'brutalna iskrenost', ki je pogosta lastnost pri osebah z avtizmom, lahko postala manjši problem v njunem razmerju, poroča Daily Mail. Eden od virov je za omenjeni medij celo izjavil, da "on sploh ne razume njenih šal", to pa je nekaj, kar ji je zelo pomembno.

Amy Schumer - preden je shujšala.
Amy Schumer - preden je shujšala.FOTO: Profimeda
Izgubila je 45 kilogramov, to je njena skrivnost
Preberi še
Izgubila je 45 kilogramov, to je njena skrivnost
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dailymail.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Amy Schumer Chris Fischer razhod ločitev
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gregib 15. 12. 2025 13.54
0 1
Njenih šal nihče ne razume....
ODGOVORI
T-I-T-O 15. 12. 2025 13.04
2 0
Pametni kuhar prej je bil klošar sedaj pa ji bo pobral par miljonov in do smrti ne rabi delat ....malo bi mislila na otroka v pralni stroj ga vrži naj se dedek obrije in pomladi za 20 let,Zgleda kot 70 letnik kot strah....
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433