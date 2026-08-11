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Amy Schumer - ig
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Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost

N. Č.
11. 08. 2026 04.00
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Ameriška komičarka in igralka Amy Schumer je svoje sledilce navdušila z novo serijo počitniških fotografij, na katerih pozira v cvetličnih bikinkah med oddihom na jahti. Zvezdnica je slike objavila brez filtrov in retuširanja, ob tem pa pokazala tudi osupljivo telesno preobrazbo, o kateri v zadnjih letih odkrito govori.

Amy Schumer je navdušila z novimi fotografijami z dopusta, na katerih pozira v bikinkah na krovu jahte. Njena objava je hitro pritegnila pozornost oboževalcev, saj je zvezdnica pokazala občutno vitkejšo postavo, predvsem pa samozavest, s katero danes govori o svojem telesu in zdravju.

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Brez ličil in brez filtrov

Kot poroča revija InStyle, je 45-letna igralka na družbenih omrežjih delila serijo fotografij s poletnega oddiha. Na eni izmed njih pozira v cvetličnem zgornjem delu bikinija in svetlih spodnjih hlačkah, videz pa je dopolnila s sončnimi očali in lahkotnim pregrinjalom. Posebej je navdušilo dejstvo, da se je pred fotografski objektiv postavila brez ličil in brez filtrov.

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Ob fotografijah je zapisala: "Nikoli si nisem mislila, da bodo dnevi videti takole. Brez filtrov, kot običajno." Objava je med sledilci sprožila val pozitivnih odzivov, mnogi pa so pohvalili njeno iskrenost in sproščen odnos do lastnega videza.

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Za izgubo kilogramov stojijo zdravstveni razlogi

Kot piše revija People, je Schumerjeva večkrat odkrito spregovorila o svoji zdravstveni poti in razlogih za veliko telesno preobrazbo. Konec lanskega leta je razkrila, da je izgubila približno 23 kilogramov, pri čemer je poudarila, da njen cilj ni bil videz, temveč zdravje in dobro počutje, še dodajajo.

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Igralka je pred časom javnosti razkrila tudi diagnozo Cushingovega sindroma. Gre za bolezen, ki lahko povzroči različne hormonske spremembe in otekanje obraza. Po njenih besedah so prav komentarji na družbenih omrežjih prispevali k temu, da je poiskala zdravniško pomoč in odkrila pravi vzrok svojih težav.

Amy Schumer - v zadnjih letih je izgubila ogromno kilogramov.
Amy Schumer - v zadnjih letih je izgubila ogromno kilogramov.FOTO: Profimedia

Danes se počuti bolje kot kadarkoli prej

Schumerjeva je v zadnjih mesecih večkrat poudarila, da se zaradi sprememb počuti veliko bolje. Kot je povedala na družbenih omrežjih, ima več energije, njeno počutje se je izboljšalo, zadovoljna pa je tudi s svojo novo podobo. Revija People poroča, da je zvezdnica letos večkrat izpostavila, kako močno in samozavestno se počuti po obdobju zdravstvenih težav.

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Najnovejše fotografije z jahte so tako še en dokaz, da Amy Schumer danes uživa v življenju, poletju in predvsem v občutku, da se v svoji koži ponovno počuti odlično.

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Na dopustu v dobri družbi

Amy Schumer pa na dopustu ni uživala sama. Kot poroča revija People, je pozneje objavila še fotografijo, na kateri pozira v belem topu brez naramnic in kratkih hlačah v družbi svojih prijateljic, igralk Courteney Cox in Jennifer Aniston. Skupni posnetek slavnih prijateljic je med njenimi sledilci požel veliko pozornosti, številni pa so navdušeno komentirali njihovo dolgoletno prijateljstvo.

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Vir: people.com, instyle.com

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KOMENTARJI (2)

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lakala28 11. 08. 2026 16.55
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Drago 123 11. 08. 2026 12.42
0 2
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