Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena

Ločitveni postopek je zaključen

Amy Schumer in Chris Fischer sta tudi uradno zaključila zakon. Kot poroča ameriški portal Page Six, je bil njun primer na sodišču v New Yorku označen kot zaključen. Natančen datum pravnomočnega zaključka ločitve ni znan, saj so ločitveni spisi v New Yorku zapečateni. Schumerjeva, ki je januarja letos vložila zahtevo za ločitev, in Fischer sta se razšla po sedmih letih zakona. Novico o odločitvi, da končata zakonsko zvezo, sta javnosti sporočila decembra lani. "S Chrisom sva sprejela težko odločitev, da po sedmih letih končava najin zakon," je takrat zapisala igralka. Ob tem je poudarila, da se imata še vedno rada in da bosta v ospredje postavila vzgojo sina. Njun razhod sta predstavila kot sporazumen, Schumerjeva pa je prosila tudi za spoštovanje zasebnosti.

icon-expand Amy Schumer in Chris Fischer FOTO: Profimedia

Za 40. rojstni dan ji je podaril torto z nenavadnim sporočilom

Zdaj se znova govori tudi o dogodku iz leta 2021, ko je Amy praznovala 40. rojstni dan. Njen mož Chris ji je takrat pripravil prav posebno presenečenje, čokoladno torto, na kateri je bilo zapisano: "Zapuščam te. To je bil edini način, na katerega sem se lahko domislil, da ti to povem." Igralka je bila ob branju sporočila vidno presenečena. Posnetek praznovanja je objavila na Instagramu, na njem pa je bilo mogoče videti, kako ji družina in prijatelji pojejo rojstnodnevno pesem, medtem ko ji Fischer prinese torto. Čeprav je napis zvenel precej kruto, je šlo za šalo. Fischer je s črnim humorjem poskrbel za nepričakovan trenutek, Schumerjeva pa je posnetek delila tudi s svojimi sledilci. Takrat ni bilo razloga, da bi sporočilo razumeli kot napoved konca njunega zakona. Šele nekaj let pozneje sta zakonca sporočila, da se razhajata, zato se je stari posnetek ob novici o ločitvi znova znašel v središču pozornosti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poročila sta se leta 2018, leto pozneje sta dobila sina

Amy in Chris sta se poročila februarja 2018 na zasebni slovesnosti v Malibuju v Kaliforniji. Maja 2019 se jima je rodil sin Gene, ki je danes star sedem let. Par je v preteklosti skupaj nastopil tudi v kuharski oddaji Amy Schumer Learns to Cook in miniseriji Expecting Amy, ki je spremljala igralkino zahtevno nosečnost. Schumerjeva je ob objavi novice o razhodu poudarila, da bosta s Fischerjem še naprej povezana kot družina in se osredotočala na skupno vzgojo sina. Ob tem je zavrnila tudi ugibanja, da bi bil za konec zakona kriv njen nedavni telesni preobrat oziroma izguba kilogramov.

Preberi še Obtožili so jo, da je predebela

Preberi še Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost