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Amy Schumer in Chris Fischer
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Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena

S.B.
27. 10. 2026 09.33
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Ameriška komičarka in igralka Amy Schumer je uradno samska. Po sedmih letih zakona se je končal njen zakon s kuharjem Chrisom Fischerjem, s katerim ima sina Genea. Ob novici se je znova razširila tudi zgodba o nenavadnem rojstnodnevnem darilu, ki ji ga je mož podaril pred leti. Na torto ji je namreč napisal, da jo zapušča. Takrat je šlo za šalo, danes pa sporočilo zveni precej drugače.

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Ločitveni postopek je zaključen

Amy Schumer in Chris Fischer sta tudi uradno zaključila zakon. Kot poroča ameriški portal Page Six, je bil njun primer na sodišču v New Yorku označen kot zaključen. Natančen datum pravnomočnega zaključka ločitve ni znan, saj so ločitveni spisi v New Yorku zapečateni.

Schumerjeva, ki je januarja letos vložila zahtevo za ločitev, in Fischer sta se razšla po sedmih letih zakona. Novico o odločitvi, da končata zakonsko zvezo, sta javnosti sporočila decembra lani.

"S Chrisom sva sprejela težko odločitev, da po sedmih letih končava najin zakon," je takrat zapisala igralka. Ob tem je poudarila, da se imata še vedno rada in da bosta v ospredje postavila vzgojo sina.

Njun razhod sta predstavila kot sporazumen, Schumerjeva pa je prosila tudi za spoštovanje zasebnosti.

Amy Schumer in Chris Fischer
Amy Schumer in Chris FischerFOTO: Profimedia

Za 40. rojstni dan ji je podaril torto z nenavadnim sporočilom

Zdaj se znova govori tudi o dogodku iz leta 2021, ko je Amy praznovala 40. rojstni dan. Njen mož Chris ji je takrat pripravil prav posebno presenečenje, čokoladno torto, na kateri je bilo zapisano: "Zapuščam te. To je bil edini način, na katerega sem se lahko domislil, da ti to povem."

Igralka je bila ob branju sporočila vidno presenečena. Posnetek praznovanja je objavila na Instagramu, na njem pa je bilo mogoče videti, kako ji družina in prijatelji pojejo rojstnodnevno pesem, medtem ko ji Fischer prinese torto.

Čeprav je napis zvenel precej kruto, je šlo za šalo. Fischer je s črnim humorjem poskrbel za nepričakovan trenutek, Schumerjeva pa je posnetek delila tudi s svojimi sledilci.

Takrat ni bilo razloga, da bi sporočilo razumeli kot napoved konca njunega zakona. Šele nekaj let pozneje sta zakonca sporočila, da se razhajata, zato se je stari posnetek ob novici o ločitvi znova znašel v središču pozornosti.

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Poročila sta se leta 2018, leto pozneje sta dobila sina

Amy in Chris sta se poročila februarja 2018 na zasebni slovesnosti v Malibuju v Kaliforniji. Maja 2019 se jima je rodil sin Gene, ki je danes star sedem let.

Par je v preteklosti skupaj nastopil tudi v kuharski oddaji Amy Schumer Learns to Cook in miniseriji Expecting Amy, ki je spremljala igralkino zahtevno nosečnost.

Schumerjeva je ob objavi novice o razhodu poudarila, da bosta s Fischerjem še naprej povezana kot družina in se osredotočala na skupno vzgojo sina. Ob tem je zavrnila tudi ugibanja, da bi bil za konec zakona kriv njen nedavni telesni preobrat oziroma izguba kilogramov.

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Vir: Page Six

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