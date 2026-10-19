Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede

Ana Ivanović je svoje sledilce na Instagramu razveselila z redko družinsko fotografijo. Ob bratovem rojstnem dnevu je objavila skupni posnetek in mu namenila ganljive besede, ki so hitro pritegnile pozornost njenih oboževalcev.
Ganljiva čestitka Ane Ivanović
"Srečen rojstni dan, dragi. Moj najboljši prijatelj in največja opora. Rada te imam," je zapisala nekdanja srbska teniška zvezdnica ob fotografiji, na kateri pozira skupaj z bratom Milošem Ivanovićem.
Objava je prejela na tisoče všečkov in številne komentarje sledilcev, ki so se pridružili čestitkam ter pohvalili tesno vez med bratom in sestro.
Kdo je Miloš Ivanović?
Čeprav je Ana Ivanović ena najbolj prepoznavnih športnic z območja nekdanje Jugoslavije, njen brat Miloš Ivanović večinoma živi stran od žarometov javnosti. Mlajši je od slavne sestre in se ni odločil za športno kariero, temveč za podjetniško pot. Po poročanju srbskih medijev, kot je Telegraf.rs naj bi se ukvarjal z modnim poslom, povezanim z izdelavo moških oblačil po meri.
Širša javnost je zanj prvič bolj množično slišala zaradi zveze z Dragano Džajić, hčerko nogometne legende Dragana Džajića. Par se je poročil leta 2019, istega leta pa se jima je rodil sin, piše Espreso.
Družina ji veliko pomeni
Da družina zavzema pomembno mesto v njenem življenju, je Ana Ivanović pokazala že večkrat. Nekdanja teniška igralka redno deli utrinke z najbližjimi in ob posebnih priložnostih rada poudari, kako pomembna sta ji podpora in povezanost družinskih članov. Tudi tokratne besede potrjujejo, da z bratom deli posebno vez, ki presega običajen bratsko-sestrski odnos.
Vir: ona.telegraf.rs, espreso.co.rs
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