Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja

Potem ko se je konec lanskega leta razvedelo, da se Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger ločujeta, je srbska zvezdnica očitno že našla novo srečo. Po poročanju vira blizu igralke, ki ga navaja srbski Kurir, se je v njeno domovanje na Majorki pred kratkim vselil nov moški.
Njen izbranec je poslovnež, ki ne prihaja iz sveta športa ali zabavne industrije, kar Ani v tem obdobju izjemno ustreza. Par je svojo romanco začel diskretno, a so prijatelji opazili, da se Ana zdi bolj sproščena in nasmejana kot kdajkoli prej. "Odkar sta skupaj, se Ana in njen novi partner skoraj ne ločita," je za srbski Kurir razkril neimenovani vir, kar nakazuje, da se med njima razvija globoko zaupanje in trdna vez.
Kako sta se spoznala?
Par naj bi se spoznal prav na Majorki, kjer zdaj živita. Njen novi spremljevalec je tuji poslovnež, ki ga je v njeno bližino pripeljala usoda oziroma poslovne obveznosti. Skupni prijatelji so par predstavili na enem od družabnih dogodkov, kjer so takoj preskočile iskrice.
Po navedbah vira za Kurir se je njuna romanca sprva odvijala v tajnosti. Prvo večje preizkušnjo sta prestala na potovanju v Madrid, kjer sta ves čas preživela drug ob drugem. Prijateljice Ane Ivanović naj bi bile nad njegovim odnosom do nje naravnost navdušene. Poudarjajo njegovo spoštljivost in pozornost, kar je razvidno tudi iz njenih zadnjih javnih objav, ki odražajo globoko notranje zadovoljstvo in novo najdeno ravnovesje.
Skupaj živita na Majorki
Središče njunega skupnega življenja je postala njena prestižna vila v naselju Son Vida na Palmi de Mallorci. Ta lokacija je znana kot ena najbolj varovanih na Balearih, saj je dostop dovoljen le stanovalcem in njihovim povabljenim gostom, piše Kurir.
Ana je nepremičnino kupila že pred šestnajstimi leti, hiša pa vključuje štiri spalnice s terasami, prostoren dnevni del in ločene apartmaje. Kurir poroča, da njun novi vsakdan poteka v znamenju miru. Par izkorišča dejstvo, da je posestvo tako veliko, da ju sosedje ali mimoidoči težko opazijo. Čas preživljata med sproščanjem ob bazenu in opravljanjem poslovnih obveznosti, ki jih njen novi izbranec vodi kar od tam, saj mu narava dela to omogoča.
Vir: kurir.rs
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV