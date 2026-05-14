Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja

Potem ko se je konec lanskega leta razvedelo, da se Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger ločujeta, je srbska zvezdnica očitno že našla novo srečo. Po poročanju vira blizu igralke, ki ga navaja srbski Kurir, se je v njeno domovanje na Majorki pred kratkim vselil nov moški.

Preberi še Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović

Njen izbranec je poslovnež, ki ne prihaja iz sveta športa ali zabavne industrije, kar Ani v tem obdobju izjemno ustreza. Par je svojo romanco začel diskretno, a so prijatelji opazili, da se Ana zdi bolj sproščena in nasmejana kot kdajkoli prej. "Odkar sta skupaj, se Ana in njen novi partner skoraj ne ločita," je za srbski Kurir razkril neimenovani vir, kar nakazuje, da se med njima razvija globoko zaupanje in trdna vez.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako sta se spoznala?

Par naj bi se spoznal prav na Majorki, kjer zdaj živita. Njen novi spremljevalec je tuji poslovnež, ki ga je v njeno bližino pripeljala usoda oziroma poslovne obveznosti. Skupni prijatelji so par predstavili na enem od družabnih dogodkov, kjer so takoj preskočile iskrice.

Preberi še Srbkinja, ki jo je Donald označil za 'najlepšo žensko na svetu'

Po navedbah vira za Kurir se je njuna romanca sprva odvijala v tajnosti. Prvo večje preizkušnjo sta prestala na potovanju v Madrid, kjer sta ves čas preživela drug ob drugem. Prijateljice Ane Ivanović naj bi bile nad njegovim odnosom do nje naravnost navdušene. Poudarjajo njegovo spoštljivost in pozornost, kar je razvidno tudi iz njenih zadnjih javnih objav, ki odražajo globoko notranje zadovoljstvo in novo najdeno ravnovesje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Skupaj živita na Majorki

Središče njunega skupnega življenja je postala njena prestižna vila v naselju Son Vida na Palmi de Mallorci. Ta lokacija je znana kot ena najbolj varovanih na Balearih, saj je dostop dovoljen le stanovalcem in njihovim povabljenim gostom, piše Kurir.

Preberi še Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju

Ana je nepremičnino kupila že pred šestnajstimi leti, hiša pa vključuje štiri spalnice s terasami, prostoren dnevni del in ločene apartmaje. Kurir poroča, da njun novi vsakdan poteka v znamenju miru. Par izkorišča dejstvo, da je posestvo tako veliko, da ju sosedje ali mimoidoči težko opazijo. Čas preživljata med sproščanjem ob bazenu in opravljanjem poslovnih obveznosti, ki jih njen novi izbranec vodi kar od tam, saj mu narava dela to omogoča.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.