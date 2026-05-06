Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju

Bivša srbska teniška zvezdnica Ana Ivanović ima po poročanju srbskih in tujih medijev novega partnerja. Novica o njeni zvezi prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je bilo uradno potrjeno, da se z Bastianom Schweinsteigerjem ločujeta.
Kdo je novi partner Ane Ivanović?
Po poročanju Kurir.rs naj bi Ana Ivanović vstopila v razmerje z uspešnim tujim poslovnežem, ki ni del javnega sveta in se izogiba medijem. Viri blizu nekdanje teniške prvakinje trdijo, da je Anina prioriteta po turbulentnem obdobju predvsem stabilnost, zato naj bi jo pritegnil moški, ki ceni zasebnost in ne išče pozornosti.
Kurir navaja, da naj bi par ohranjal razmerje v popolni diskretnosti. Opažali naj bi ju v nekaterih evropskih prestolnicah, kjer naj bi se obnašala kot povsem običajen par – brez spremstva, brez paparacev in brez razkošnih javnih nastopov.
Viri za Kurir navajajo tudi, da Ana trenutno ne želi deliti svoje sreče s svetom. "Ne želi deliti svoje sreče s celim svetom, vsaj ne dokler ne bo prepričana, da je to to," je za Kurir povedal neimenovani vir.
Ločitev od Bastiana Schweinsteigerja
Ločitev Ane Ivanović in nekdanjega nemškega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja je bila uradno potrjena julija 2025. Po poročanju Marca in Bilda je bila Ana tista, ki je vložila zahtevo za ločitev na Mallorci, kjer je par živel s tremi sinovi. Kot razlog naj bi navedla "nepremostljive razlike", kar je potrdil tudi njen pravni zastopnik.
Njuna ločitev je presenetila mnoge, saj je par veljal za enega najlepših športnih parov. Vendar so se v zadnjih letih pojavljale govorice o razpokah v odnosu, ki naj bi bile povezane z različnimi življenjskimi ritmi in pogostimi Bastianovimi odsotnostmi.
Ljubezenska zgodba z nepričakovanim koncem
Ana in Bastian sta se spoznala leta 2014, kar potrjuje Net.hr, ko ju je povezala njuna skupna prijateljica, nemška teniška igralka Andrea Petković. Njuna poroka leta 2016 v Benetkah je bila eden najbolj odmevnih družabnih dogodkov tistega leta, še dodajajo. Par je živel na Mallorci, kjer sta skupaj vzgajala tri sinove.
Vir: net.hr, kurir.rs, bild.de, marca.com
