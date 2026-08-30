Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta

V pogovoru s Slavenom Bilićem je povedala, da po njenih izkušnjah ženske določene stvari doživljajo bolj čustveno. Pri tem je omenila tudi menstrualni ciklus in hormonska nihanja. Moški se po njenem mnenju s težavami pogosto spopadejo drugače: družijo se, se pošalijo, gredo skupaj na večerjo in pustijo stvari za seboj. Ženske pa se po njenih besedah pogosteje pogovorijo, jočejo in dogodke predelujejo drugače.

Njena izjava odpira vprašanje, koliko od tega, kar ženske vsak mesec doživljajo v svojem telesu in čustvih, je družba sploh pripravljena priznati.

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Ženskam je težje

Ivanovićeva je v intervjuju govorila tudi o širšem pritisku, ki ga ženske doživljajo v profesionalnem športu. Omenila je materinstvo, občutek krivde in dvojna merila. Po njenem mnenju se od športnice pogosto pričakuje, da bo dokazovala svojo predanost karieri na način, ki se od moških športnikov ne zahteva. Če ima športnik partnerico, je lahko to predstavljeno kot znak stabilnosti. Če ima partnerja športnica, pa se lahko še vedno pojavi vprašanje, ali je dovolj osredotočena na šport. "Če ima punco moški, se smatra, da je stabilen in da bo bolje igral. Če ima dekle fanta, se smatra, da ni osredotočena na šport," je povedala Ivanovićeva.

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To ni nova tema. Ženske športnice so se skozi zgodovino pogosto morale dokazovati na več frontah hkrati: kot športnice, kot ženske, kot partnerice in pozneje kot matere. In prav zato je njena naslednja misel tako zanimiva.

icon-expand Ana Ivanović FOTO: Profimedia

Kaj ima s tem menstrualni ciklus?

Ana Ivanović je dejala, da verjame, da so ženske bolj čustvene in da na njihovo doživljanje vplivajo tudi hormoni in mesečni ciklus. Toda tukaj je pomembno narediti korak stran od stereotipa in pogledati, kaj pravi znanost. Menstrualni cikel res lahko vpliva na počutje. Pri nekaterih ženskah se pred menstruacijo pojavijo razdražljivost, žalost, tesnoba, jokavost, težave s koncentracijo, utrujenost in drugi simptomi. Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov (ACOG) med simptome predmenstrualnega sindroma uvršča tudi čustvene spremembe, tesnobo, razdražljivost in težave s koncentracijo. Pri nekaterih ženskah so simptomi zelo izraziti. Pri drugih skoraj neopazni. In prav to je bistveno. Ženske niso enake.

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Tudi športnice same poročajo o vplivu cikla

Zanimiv vpogled ponuja raziskava, objavljena v British Journal of Sports Medicine, v kateri so raziskovalci intervjuvali 15 vrhunskih igralk ragbija. Kar 93 odstotkov jih je poročalo o simptomih, povezanih z menstrualnim ciklom, 67 odstotkov pa jih je menilo, da ti simptomi vplivajo na njihovo športno uspešnost. Športnice so opisovale bolečine, manj energije, nihanje razpoloženja, slabšo motivacijo, skrbi in težave s koncentracijo. To je pomembno, vendar raziskava ne dokazuje, da imajo ženske zaradi samega menstrualnega cikla slabše športne rezultate. Dokazuje nekaj bolj zanimivega: da ga številne športnice občutijo in da lahko simptomi vplivajo na njihovo vsakodnevno delovanje. To je velika razlika.

icon-expand Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger FOTO: Profimedia

Znanost pravi: ne obstaja ženski cikel = slabša zmogljivost

Raziskave so pri tem vprašanju precej bolj zapletene, kot se pogosto predstavlja na družbenih omrežjih. Obsežna pregledna raziskava iz leta 2024, ki je analizirala 39 študij, je ugotovila zelo velike razlike med športnicami glede tega, kako menstrualni cikel vpliva na njihovo zaznano športno uspešnost. Raziskovalci so posebej opozorili na veliko variabilnost rezultatov. Tudi novejši konsenz o optimizaciji uspešnosti vrhunskih športnikov opozarja, da trenutno ni dovolj kakovostnih dokazov, da bi lahko zanesljivo določili, kako hormonska nihanja vplivajo na športno uspešnost, trening ali prilagajanje na trening. Hkrati pa priznava, da lahko menstrualni simptomi pri posameznih športnicah vplivajo na njihovo sposobnost treniranja, regeneracije in tekmovanja. Torej, Ana Ivanović ima prav, da lahko hormoni in menstrualni ciklus za nekatere ženske predstavljajo dodatno obremenitev. Ni pa znanstveno utemeljeno reči, da so ženske zato kot skupina manj sposobne športnice. In prav ta razlika je pomembna.

icon-expand Ana Ivanović FOTO: Profimedia

Morda ni težava v tem, da so ženske preveč čustvene

Ivanovićeva je sama sebe že kot mlada športnica opisovala kot zelo čustveno osebo. V starejšem intervjuju je povedala, da je veliko razmišljala tudi med igranjem in da ji je razumevanje psihologije pomagalo bolje nadzorovati lastne reakcije. Tudi v intervjuju za Tennis.com leta 2011 je govorila o razlikah med moškim in ženskim tenisom. Rekla je, da se ji zdi moški del turneje bolj sproščen in da moški manj obremenjujejo majhne stvari, medtem ko ženske stvari pogosteje vzamejo osebno in bolj čustveno. Poudarila je tudi, da se moški igralci med seboj več družijo. Toda tukaj se postavlja zanimivo vprašanje: Kaj če ženske niso nujno bolj čustvene, ampak so bile preprosto naučene, da morajo svoje težave predelovati drugače? Moški športnik lahko po težkem dnevu odide s prijatelji, se pošali in naslednji dan stopi na igrišče. Ženska lahko isti večer pokliče prijateljico, se zjoka, analizira, kaj je šlo narobe, in še dolgo razmišlja o tem.

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Kateri način je bolj zdrav?

Tega ne moremo preprosto določiti. Morda pa je problem v tem, da smo en način označili za sproščenost, drugega pa za čustvenost.

Ženske dolgo niso imele prostora za svoje telo

Prav tu postane Ivanovićeva izjava še pomembnejša. Profesionalni šport je bil dolgo zasnovan predvsem okoli moškega telesa. Trening. Regeneracija. Prehrana. Poškodbe. Hormoni. Menstrualni cikel. Vse to je bilo pri ženskah dolgo premalo raziskano. Danes se stanje spreminja, vendar raziskovalci še vedno opozarjajo na pomanjkanje kakovostnih podatkov. Pregled raziskav iz leta 2025 je pokazal, da številne športnice poročajo o simptomih, povezanih z menstrualnim ciklom, ki lahko otežujejo trening in tekmovanje. Hkrati pa raziskovalci poudarjajo potrebo po boljši komunikaciji, podpori in individualnem pristopu.

icon-expand ana ivanović FOTO: Profimedia

To je morda največji premik

Ne iščemo več ene formule za vse ženske. Iščemo način, kako razumeti posamezno žensko. Ker ni vsaka ženska enaka. Nekatera športnica bo pred menstruacijo čutila močne bolečine. Druga bo imela več težav z razpoloženjem. Tretja ne bo opazila skoraj nobene razlike. Četrta bo morda zaradi hormonske kontracepcije doživljala popolnoma drugačen vzorec. In zato strokovnjaki danes priporočajo individualno spremljanje simptomov, ne pa avtomatičnega razporejanja treninga po fazi cikla. To je pomembno tudi za ženske, ki niso profesionalne športnice. Kajti morda je ena od najbolj osvobajajočih stvari, ki jih lahko naredimo zase, ta, da nehamo pričakovati, da bomo vsak dan enake.

Ana je odprla vrata pomembnemu pogovoru

Ana Ivanović ni zdravnica in njene osebne izkušnje niso znanstveni dokaz. So pa dragoceno pričevanje ženske, ki je več kot desetletje živela v enem najbolj zahtevnih individualnih športov na svetu. V individualnem športu ni ekipe, za katero bi se lahko skrila. Ko izgubiš, izgubiš ti. Ko si nervozen, se vidi. Ko nisi samozavesten, se vidi. Ko si izčrpan, moraš vseeno stopiti na igrišče. In ko tvoje telo vsak mesec doživlja spremembe, moraš kljub temu od sebe zahtevati isto raven popolnosti. Morda zato njene besede ne govorijo toliko o tem, da so ženske šibkejše. Govorijo o tem, da je ženska športna izkušnja drugačna. In da je skrajni čas, da jo razumemo, namesto da jo primerjamo z moško.

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Morda največja lekcija ni, da morajo ženske postati bolj podobne moškim

Ana pravi, da moški težave pogosto obrnejo na humor, se dobijo s prijatelji in gredo naprej. Morda se lahko tudi ženske od tega kaj naučijo. Morda ni treba vsakega poraza analizirati do zadnje podrobnosti. Morda ni treba vsakega slabega dne razumeti kot osebni neuspeh. Morda je včasih res dovolj, da greš s prijateljico na večerjo, se nasmeješ, poveš, kar te boli in potem naslednji dan začneš znova. Toda tudi moški bi se lahko česa naučili od žensk. Da ni sramota povedati, da ti je težko. Da solze niso poraz. Da pogovor ni šibkost. In da včasih človek ne potrebuje rešitve, ampak samo nekoga, ki ga posluša. Morda torej ne gre za vprašanje, kdo se s težavami spopada bolje, moški ali ženske. Gre za to, da imajo ljudje različne načine spoprijemanja. In da je pri ženskah pri tem treba upoštevati tudi nekaj, česar pri moških preprosto ni mogoče enačiti: menstrualni cikel, hormonske spremembe, nosečnost, poporodno obdobje in pozneje menopavzalni prehod. Ne zato, ker bi bile ženske zaradi tega šibkejše. Ampak zato, ker je njihovo telo drugačno. In če želimo, da ženske na igrišču, v službi, doma in v življenju dajo najboljše od sebe, je morda prvi korak ta, da jim nehamo govoriti, da morajo biti vsak dan popolnoma enake. Tudi vrhunska športnica je človek. In tudi njeno telo ima svoje ritme.

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