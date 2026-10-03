Vsi govorijo o obleki Ane Ivanović, ki je hit jeseni

Ana Ivanović je znova dokazala, da prisega na brezčasno eleganco. Kot poroča hrvaški Tportal, je na družbenih omrežjih pokazala svoj jesenski videz, v katerem je glavno vlogo odigrala olivno zelena midi obleka, ki jo je kombinirala z bordo modnimi dodatki.

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Prav kombinacija teh dveh odtenkov je pritegnila največ pozornosti. Medtem ko olivno zelena velja za eno najbolj priljubljenih jesenskih barv, bordo vsakemu stajlingu doda pridih prestiža in elegance. Po mnenju številnih modnih poznavalcev gre za eno najbolj šik barvnih kombinacij letošnje jeseni.

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Kroj, ki laska postavi

Kot izpostavlja Tportal, obleka poudari silhueto v zgornjem delu, odlikujejo pa jo globok V-izrez, spuščena ramena in voluminozni rokavi, ki ustvarijo romantičen videz. Midi dolžina poskrbi za elegantno noto, razporek na sprednjem delu pa celotni kombinaciji doda nekaj lahkotnosti. Gre za tip obleke, ki jo lahko brez težav nosimo tako v službo kot na večerno druženje ali jesenski dogodek.

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Modni trik, ki naredi razliko

Čeprav bi večina ob olivno zeleni obleki posegla po črnih, bež ali rjavih dodatkih, je Ana izbrala drugačno pot. Obleko je dopolnila z bordo salonarji in strukturirano torbico v podobnem odtenku. Ravno ta nepričakovana kombinacija je njen videz dvignila na višjo raven. Rezultat je eleganten, prefinjen in dovolj poseben, da izstopa, ne da bi bil preveč vpadljiv.

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To je barvni par, ki ga bomo videvali povsod

Tportal piše, da kombinacija olivno zelene in bordo barve deluje sofisticirano, hkrati pa precej bolj zanimivo od klasičnih nevtralnih kombinacij. Če ste naveličani večne črne in sive, je to morda idealen navdih za osvežitev jesenske garderobe. Dovolj elegantna za vsak dan, a hkrati dovolj posebna, da pritegne poglede.

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Manj je več

Preostanek stajlinga je Ana Ivanović ohranila zelo preprost. Po poročanju Tportala je izbrala zlate uhane, zapestnico in uro, lase pa pustila spuščene v mehkih valovih. Prav ta zadržanost je omogočila, da sta barvi prišli do izraza in ustvarili videz, ki je navdušil modne navdušenke.

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