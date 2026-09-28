Znana Slovenka pokazala fotografije, zaradi katerih že pogreša poletje

Ana Tavčar je na družbenih omrežjih objavila serijo poletnih utrinkov in ob njih zapisala, da je bilo to zanjo "najboljše poletje doslej". Ob tem je dodala še, da je poletje prišlo, zasijalo in se poslovilo veliko prehitro ter priznala, da ga že pogreša.
Po objavljenih fotografijah sodeč je bilo njeno poletje polno sproščenih trenutkov, lepih razgledov, druženja in brezskrbnih dni, ki jih bomo mnogi z veseljem podoživljali še dolgo v jesen.
Sledilci opazili tudi njen videz
Čeprav so fotografije predvsem poklon poletju, številni sledilci niso spregledali niti videza priljubljene Slovenke. Na nekaterih posnetkih je namreč navdušila z elegantnimi poletnimi modnimi kombinacijami, največ pozornosti pa je požel nekoliko drznejši stajling z izrazitim dekoltejem.
Voditeljice smo sicer vajeni v prefinjenih in elegantnih videzih, tokrat pa je pokazala nekoliko bolj sproščeno in poletno plat svoje osebnosti.
Poletje je mimo, spomini ostajajo
Če gre soditi po njenem zapisu, se Ana Tavčar od letošnjega poletja poslavlja z veliko mero hvaležnosti in lepih občutkov. Njeni sledilci pa so ob tem dobili vpogled v trenutke, ki jih sama očitno šteje med najlepše v zadnjem času.
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