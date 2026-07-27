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Ana Tavčar - ig
Trači

Znana Slovenka zapeljevala v rdeči obleki

N. Č.
27. 07. 2026 04.00
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Ana Tavčar je na družbenih omrežjih objavila serijo fotografij v zapeljivi rdeči obleki in navdušila svoje sledilce. Pod objavo so se hitro začeli vrstiti številni komplimenti, mnogi pa so zapisali, da je videti naravnost osupljivo.

Ana Tavčar je dolga leta veljala za eno najbolj prepoznavnih slovenskih televizijskih voditeljic, ki smo jo redno spremljali v oddaji Dobro jutro. Po letih ustvarjanja na televiziji pa se je pred kratkim odločila za pomemben korak – zapustila je voditeljske vode in se podala v svet luksuznih nepremičnin. Menjava kariere je bila premišljena, njena nova pot pa razkriva drugačno, ambiciozno plat priljubljene javne osebnosti.

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Ana Tavčar navdušila v rdeči obleki

Tokrat je sledilce razveselila s fotografijami, nastalimi med oddihom na Maldivih. Za fotografiranje je izbrala elegantno rdečo obleko, ki je poudarila njen brezčasen slog in poskrbela za pravi poletni modni navdih. Obleka z lahkotnim krojem in živahnim odtenkom je bila popolna izbira za tropsko okolje.

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Objava je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev, ki so jo zasuli s pohvalami. Med komentarji so se znašli zapisi, kot so 'Čudovita!', 'Prelepa' in 'Čarobna punca', številni pa so ji zaželeli tudi veliko užitkov na zasluženem dopustu. Ni dvoma, da je Ana s to modno izbiro ponovno dokazala, zakaj velja za eno najbolj elegantnih Slovenk.

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Pred kratkim očarala v kopalkah

To pa ni prvič v zadnjih tednih, da je Ana Tavčar navdušila svoje sledilce. Pred kratkim je na družbenih omrežjih objavila tudi fotografijo z dopusta, na kateri je pozirala v belih kopalkah. Tudi ta objava je požela veliko pozornosti in številne pohvale.

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Sledilci so bili navdušeni nad poletnim utrinkom in njenim sproščenim videzom, komentarski del pa so znova napolnili številni prijazni zapisi. Zdi se, da Ana Tavčar s svojimi poletnimi objavami tudi letos navdušuje sledilce ter ostaja ena najbolj spremljanih slovenskih televizijskih osebnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI (2)

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Rožle Patriot 27. 07. 2026 17.09
1 0
Aha, če se ne bi spomnil na njene joške, definitivno ne bi vi vedel za katero gre ... !!!
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golobove drobtinice 27. 07. 2026 14.44
0 0
A se v novi službi tudi kar naprej naslanja z roko na mizo, da lahko stoji v visokih petah?
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