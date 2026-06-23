Tako je nekdanja televizijska voditeljica videti v kopalkah

Ana Tavčar, ki smo jo leta spremljali v oddaji Dobro jutro, se je v začetku leta podala na povsem novo karierno pot. Odločila se je za področje luksuznih nepremičnin, njena odločitev za menjavo kariere pa je bila dobro premišljena.
Ana uživa v poletju in navdušuje s postavo
Ana Tavčar je tudi tokrat ujela tisti brezčasni poletni trenutek, ko se človek preprosto prepusti soncu, vodi in občutku lahkotnosti. Fotografija, na kateri sedi na robu čolna, obdana z mirno modrino, izžareva sproščenost, ki jo prinesejo dolgi, topli dnevi. Njena bela poletna oprava in elegantne kopalke poudarijo preprostost in lahkotnost, vse skupaj pa deluje kot prizor iz popolnega poletnega pobega, kjer se čas za trenutek ustavi.
Ob tem pa fotografija ni le vizualno privlačna, temveč tudi čustveno obarvana. Ana je pod njo zapisala misel o poletnem solsticiju. "Poletni solsticij – ko sonce podaljša svoj obstoj in se moje srce nauči sijati malo dlje," je zapisala Ana ob čudoviti fotografiji.
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