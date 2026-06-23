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Ana Tavčar - ig
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Tako je nekdanja televizijska voditeljica videti v kopalkah

N. Č.
23. 06. 2026 09.01
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Nekdanja televizijska voditeljica Ana Tavčar je na družbenih omrežjih razkrila, kako je videti v kopalkah, hkrati pa pokazala, kako zelo uživa v svojem novem življenjskem obdobju.

Ana Tavčar, ki smo jo leta spremljali v oddaji Dobro jutro, se je v začetku leta podala na povsem novo karierno pot. Odločila se je za področje luksuznih nepremičnin, njena odločitev za menjavo kariere pa je bila dobro premišljena.

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Ana uživa v poletju in navdušuje s postavo

Ana Tavčar je tudi tokrat ujela tisti brezčasni poletni trenutek, ko se človek preprosto prepusti soncu, vodi in občutku lahkotnosti. Fotografija, na kateri sedi na robu čolna, obdana z mirno modrino, izžareva sproščenost, ki jo prinesejo dolgi, topli dnevi. Njena bela poletna oprava in elegantne kopalke poudarijo preprostost in lahkotnost, vse skupaj pa deluje kot prizor iz popolnega poletnega pobega, kjer se čas za trenutek ustavi.

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Ob tem pa fotografija ni le vizualno privlačna, temveč tudi čustveno obarvana. Ana je pod njo zapisala misel o poletnem solsticiju. "Poletni solsticij – ko sonce podaljša svoj obstoj in se moje srce nauči sijati malo dlje," je zapisala Ana ob čudoviti fotografiji.

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KOMENTARJI (5)

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setisfekšn 23. 06. 2026 16.33
1 0
Poudarja preprostost ja!!prav gotov!!
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lakala28 23. 06. 2026 13.02
2 0
Lepo je teta pokazala svojo odskočno desko v karieri na RTV nato pa še v nepremičninskem trgu.
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?iro123 23. 06. 2026 12.30
2 1
Vimene ma pa kr hude
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142 23. 06. 2026 11.51
1 0
Kaj bi dal, da nikoli.........
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23. 06. 2026 09.52
1 0
lepOO
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