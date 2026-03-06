Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem

Anamaria Goltes in Luka Dončić sta javnosti znana po svojem zadržanem pristopu do deljenja zasebnosti na družbenih omrežjih. V preteklosti sta kljub temu občasno objavljala skupne fotografije, ki so omogočale vpogled v njuno življenje.
Toda decembra, po rojstvu njune hčerke Olivie, se je nekaj spremenilo. Skupnih fotografij ni bilo več, veselo novico pa sta potrdila vsak s svojo objavo, ne s skupno, tako kot sta to storila, ko se je rodila Gabriela. Ta sprememba je že sama po sebi sprožila vprašanja med pozornimi oboževalci, ki budno spremljajo vsako potezo slovenskega košarkarja in manekenke.
Anamaria Goltes je izbrisala fotografije z Luko Dončićem
Najbolj opazna in konkretna sprememba je, da je Anamaria Goltes izbrisala vse skupne fotografije, ki jih je imela na Instagramu objavljene z Luko Dončićem.
Anamaria je sicer v zadnjem času pogosto delila utrinke iz svojega življenja na družbenih omrežjih, sodelovala je tudi v spletnem izzivu, v katerem so uporabniki družbenih omrežij objavljali fotografije iz leta 2016. Že takrat so najbolj zvesti oboževalci opazili, da njenega zaročenca ni na nobeni fotografiji.
Ob seriji objavljenih fotografij je takrat zapisala: "2016–2026. Desetletje dobrih časov, težkih lekcij in vsega vmes. Veliko vzponov in padcev, a ne bi spremenila niti trenutka." Več si lahko preberete TUKAJ!
