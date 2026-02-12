Zadovoljna.si
Anamaria Goltes - ig
Trači

Anamaria Goltes z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu

N. Č.
12. 02. 2026 04.00
0

Anamaria Goltes je le dva meseca po porodu druge hčerke presenetila s fotografijo, na kateri je pokazala svojo neverjetno postavo v kopalkah in pritegnila veliko pozornosti.

Anamaria Goltes je pred kratkim objavila fotografijo v Instagram zgodbi, na kateri pozira v kopalkah. Fotografija, posneta samo dva meseca po porodu njene druge hčerke Olivie, prikazuje Goltesovo v zavidljivi fizični formi.

Anamaria Goltes delila svojo postavo dva meseca po porodu v Instagram zgodbi.
Anamaria Goltes delila svojo postavo dva meseca po porodu v Instagram zgodbi. FOTO: Instagram

Z omenjeno fotografijo je pritegnila veliko pozornosti in osvetlila proces okrevanja po porodu. Gre namreč za proces, ki je za žensko telo izjemno naporen in intenziven, več o samih podrobnostih okrevanja po porodu pa si lahko preberete na Bibaleze.si.

Anamaria Goltes objavila še nikoli prej videno nosečniško fotografijo
Preberi še
Anamaria Goltes objavila še nikoli prej videno nosečniško fotografijo

Anamaria redno objavlja fotografije na družbenih omrežjih

V preteklih tednih je Anamaria Goltes sicer že večkrat delila fotografije, spomine in zasebne trenutke na družbenih omrežjih. Pred kratkim se je na primer udeležila spletnega izziva, ki je vključeval objavo fotografij, ki so bile posnete pred 10 leti. Več o tem prav posebnem izzivu, v katerem so sodelovale tudi številne svetovne zvezdnice, pa si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Anamaria Goltes Postava po porodu Olivia Dončić Luka Dončić po porodu dva meseca
Trači

