Anamaria Goltes z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu

Anamaria Goltes je pred kratkim objavila fotografijo v Instagram zgodbi, na kateri pozira v kopalkah. Fotografija, posneta samo dva meseca po porodu njene druge hčerke Olivie, prikazuje Goltesovo v zavidljivi fizični formi.
Z omenjeno fotografijo je pritegnila veliko pozornosti in osvetlila proces okrevanja po porodu. Gre namreč za proces, ki je za žensko telo izjemno naporen in intenziven, več o samih podrobnostih okrevanja po porodu pa si lahko preberete na Bibaleze.si.
Anamaria redno objavlja fotografije na družbenih omrežjih
V preteklih tednih je Anamaria Goltes sicer že večkrat delila fotografije, spomine in zasebne trenutke na družbenih omrežjih. Pred kratkim se je na primer udeležila spletnega izziva, ki je vključeval objavo fotografij, ki so bile posnete pred 10 leti. Več o tem prav posebnem izzivu, v katerem so sodelovale tudi številne svetovne zvezdnice, pa si lahko preberete TUKAJ!
