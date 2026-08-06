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Anastasia in Petar - ig
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Njuna ljubezen naj bi bila marketinški trik, tako se odzivata na govorice

N. Č.
06. 08. 2026 10.14
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Ljubezenska zgodba Anastasie Kaleb in Petra Rašića še naprej buri duhove. Potem ko sta sredi poletja presenetila najprej z novico o razhodu, nato pa še s spravo, sta se zdaj odločila odgovoriti vsem, ki dvomijo o pristnosti njune zveze in so prepričani, da gre zgolj za marketinški trik.

Anastasia Kaleb in Petar Rašić, ki ju poznamo iz šova Sanjski moški Hrvaške, sta se odločila, da bosta govoricam, ki so iz dneva v dan glasnejše, naredila konec.

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TikTok, ki je sprožil nov val odzivov

Zvezdnika šova Gospodin Savršeni sta na TikToku objavila video, s katerim sta se na šaljiv način odzvala na številne komentarje, da je njuna zveza zgolj dobro premišljena marketinška poteza.

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V posnetku Petar sedi sam, nato pa se mu v naročje usede Anastasia. Ob resnih izrazih na obrazu in dramatični glasbeni podlagi se na zaslonu izpiše sporočilo: "POV: vadiva za dokumentarec o tem, kako sva preživela vse komentarje 'to je samo PR'." Objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev in v zelo kratkem času zbrala skoraj 152 tisoč ogledov.

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Vse se je zgodilo zelo hitro

Razlog za številna ugibanja je predvsem dogajanje v zadnjih tednih. Anastasia je namreč sredi julija potrdila, da je njune zveze konec, pri tem pa namignila, da Petar ne ustreza njenim vrednotam, piše Net.hr.

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Le deset dni pozneje pa je sledil popoln preobrat. Par je javnost presenetil s skupnimi fotografijami s počitnic in s tem potrdil, da sta svojemu odnosu dala novo priložnost. Prav ta nenaden preobrat je med sledilci sprožil številna vprašanja in teorije o tem, kaj se v resnici dogaja za kulisami njune zveze.

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Sledilci ostajajo razdeljeni

Pod videom se je hitro nabralo veliko komentarjev. Nekateri oboževalci paru stojijo ob strani in verjamejo, da sta prebrodila težavno obdobje. Med zapisi je mogoče zaslediti številna spodbudna sporočila, v katerih sledilci poudarjajo, da bi morali ljudje manj soditi in paru privoščiti srečo.

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Po drugi strani pa številni še vedno ostajajo skeptični. Ena od uporabnic je izpostavila vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi: kako je mogoče, da sta pred nekaj dnevi govorila o koncu zveze, danes pa sta znova srečno skupaj?

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Ljubezen ali marketinški trik?

Z najnovejšim videom sta pokazala, da spremljata komentarje javnosti in da se kritik ne bojita. A čeprav sta se na govorice odzvala z nekaj humorja, bosta morala skeptike očitno prepričati predvsem s časom in dejanji, ne le z objavami na družbenih omrežjih.

Celotno sezono šova Sanjski moški Hrvaške si lahko ogledate na VOYO!

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Gospodin Savršeni Anastasia Kaleb Petar Rašić sanjski moški sanjski moški hrvaške govorice odziv na kritike marketinški trik ljubezen
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KOMENTARJI (1)

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fllicky 06. 08. 2026 11.14
0 0
Dva klovna. 😂
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