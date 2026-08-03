Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej

Anastasia Kaleb in Petar Rašić sta spet skupaj. Na fotografijah, ki sta jih delila na družbenem omrežju Instagram, pozirata ob morju v času sončnega zahoda. V ospredju je njuna bližina, saj si izmenjujeta zaljubljene poglede, medtem ko ju obdaja idilična kulisa mirnega morja in toplih večernih barv.
Objava je hitro pritegnila pozornost njunih sledilcev, ki so jima v komentarjih namenili številne srčke in podporna sporočila. Mnogi so zapisali, da so veseli, da sta ponovno skupaj, nekateri pa so paru zaželeli veliko sreče tudi v prihodnje.
Ena prvih skupnih objav po spravi
Fotografije so še posebej odmevne zato, ker gre za eno prvih skupnih objav po obdobju ugibanj o njunem razmerju. Potem ko je javnost izvedela, da sta se Anastasia Kaleb in Petar Rašić razšla, je novica o njuni spravi razveselila številne oboževalce.
Prav zato mnogi objavo razumejo kot dodatno potrditev, da sta se odločila svoji zvezi dati novo priložnost. Čeprav ob fotografijah nista delila daljšega pojasnila oz. opisa, so podobe povedale več kot tisoč besed.
Sledilci navdušeni nad njuno zgodbo
Odziv pod objavo je izjemno pozitiven. Med komentarji prevladujejo srčki, ognjeni simboli in lepe želje za zaljubljeni par. Nekateri sledilci so zapisali, da upajo, da bosta ostala skupaj za vedno, drugi pa so poudarili, da jima želijo predvsem srečo in mir v zvezi.
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