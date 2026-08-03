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Anastasia in Petar - ig
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Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej

N. Č.
03. 08. 2026 12.43
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Po burnem obdobju, ko je v javnost prišla novica o njunem razhodu, nato pa tudi o spravi, sta Anastasia Kaleb in Petar Rašić svojim sledilcem na Instagramu namenila serijo romantičnih fotografij, s katerimi sta javnosti dala vedeti, da sta težave pustila za seboj.

Anastasia Kaleb in Petar Rašić sta spet skupaj. Na fotografijah, ki sta jih delila na družbenem omrežju Instagram, pozirata ob morju v času sončnega zahoda. V ospredju je njuna bližina, saj si izmenjujeta zaljubljene poglede, medtem ko ju obdaja idilična kulisa mirnega morja in toplih večernih barv.

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Objava je hitro pritegnila pozornost njunih sledilcev, ki so jima v komentarjih namenili številne srčke in podporna sporočila. Mnogi so zapisali, da so veseli, da sta ponovno skupaj, nekateri pa so paru zaželeli veliko sreče tudi v prihodnje.

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Ena prvih skupnih objav po spravi

Fotografije so še posebej odmevne zato, ker gre za eno prvih skupnih objav po obdobju ugibanj o njunem razmerju. Potem ko je javnost izvedela, da sta se Anastasia Kaleb in Petar Rašić razšla, je novica o njuni spravi razveselila številne oboževalce.

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Prav zato mnogi objavo razumejo kot dodatno potrditev, da sta se odločila svoji zvezi dati novo priložnost. Čeprav ob fotografijah nista delila daljšega pojasnila oz. opisa, so podobe povedale več kot tisoč besed.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledilci navdušeni nad njuno zgodbo

Odziv pod objavo je izjemno pozitiven. Med komentarji prevladujejo srčki, ognjeni simboli in lepe želje za zaljubljeni par. Nekateri sledilci so zapisali, da upajo, da bosta ostala skupaj za vedno, drugi pa so poudarili, da jima želijo predvsem srečo in mir v zvezi.

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Videti je, da sta Anastasia Kaleb in Petar Rašić s tokratno objavo pomirila številne oboževalce, ki so v zadnjih tednih spremljali razvoj dogodkov v njunem zasebnem življenju. Romantične fotografije ob morju pa dokazujejo, da trenutno uživata v skupnih trenutkih in da je njuna ljubezenska zgodba očitno dobila novo poglavje.

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KOMENTARJI (2)

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fllicky 03. 08. 2026 14.56
0 0
LOL najela profesionalnega fotografa, sta pa tok brez karakterja, da jima še to ne pomaga...sam, da bo razhod št. 2 bo spet brisala instagram. Petar je pa tk zabit, da jo je sploh pogledu, glede na to kok se je za Karlom slinla.
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inside1 03. 08. 2026 14.15
0 0
pa koga to zanima... Ona deluje precej posesivna oseba, vedno ga hoče imet na dotiku....:))..
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