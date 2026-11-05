Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni

Anastasia Kaleb in Petar Rašić praznujeta prvo obletnico zveze. Te dni namreč mineva natanko leto dni, odkar sta svojo ljubezensko zgodbo začela pred televizijskimi kamerami. Čeprav med snemanjem nista mogla spoznati vseh plati drug drugega, se je njuna povezanost nadaljevala tudi po koncu šova. Ob obletnici sta se ozrla na skupne spomine in za Net.hr ekskluzivno razkrila, da najlepšega trenutka iz preteklega leta sploh ne moreta izbrati. "Vsak trenutek je bil lep in spomin zase, če pa bi morala izpostaviti eno obdobje, bi rekla, da so začetki vedno najslajši," je povedala Anastasia Kaleb.

Preberi še Anastasia po razhodu in spravi: "To je največja napaka, ki jo naredimo v jezi"

Kemija je bila očitna že na začetku

Po besedah Anastasie sta se ujela že od prvega dne. "Petar in jaz sva kliknila že od samega začetka. Najini osebnosti se ujemata in dopolnjujeta, sčasoma pa sva ljubezen drug do drugega samo še utrdila," je še povedala za Net.hr, to pa so lahko zelo hitro videli tudi gledalci.

Preberi še Njuna ljubezen naj bi bila marketinški trik, tako se odzivata na govorice

Priznala je tudi, da sta šele po koncu snemanja zares spoznala drug drugega. Med vsakdanjim življenjem brez kamer sta ugotovila, da se odlično ujameta tudi zunaj televizijskega formata. "Od začetka sva imela občutek, da si bova ustrezala in da se bova dobro razumela tudi v vsakdanjem življenju. Po šovu sva ta občutek samo še potrdila. Mislim celo, da sva presegla pričakovanja drug drugega," še dodaja Anastasia.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Letošnje poletje je bilo burno, njuna ljubezen je bila na preizkušnji

Poleti so oboževalci opazili, da je par z družbenih omrežij umaknil skupne fotografije, kmalu zatem pa so se pojavila ugibanja, da sta se razšla. Govorice so še dodatno okrepile njune poteze na Instagramu, zaradi katerih so številni verjeli, da je njune romance konec.

Preberi še Najprej drama in porušeno zaupanje, zdaj zaljubljena bolj kot kdajkoli prej

Kmalu zatem pa je sledil preobrat. Anastasia Kaleb in Petar Rašić sta z novimi skupnimi objavami pokazala, da sta težave pustila za seboj in svoji zvezi dala novo priložnost. Več o njujih razlogih za razhod in spravi, si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Povezuje ju tudi smisel za humor

Par je razkril, da ju poleg ljubezni povezujejo številne skupne lastnosti. Med najpomembnejšimi sta podoben pogled na življenje in smisel za humor, zaradi katerih je njun vsakdan še lepši. Ko beseda nanese na prihodnost, ostajata prizemljena. Ne želita hiteti z velikimi življenjskimi odločitvami, ampak želita uživati v tem, kar gradita skupaj.

Preberi še Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej

"Najpomembnejši so sreča, ljubezen in zdravje, vse drugo pa pride po naravni poti. Veseliva se vsega, kar naju še čaka, in želiva še naprej graditi to, kar imava," sta povedala. Po letu dni zveze se tako zdi, da je ljubezen, ki se je rodila pred kamerami, uspešno prestala preizkus resničnega življenja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči