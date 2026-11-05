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Anastasia in Petar - ig
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Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni

N. Č.
05. 11. 2026 04.00
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Ljubezenske zgodbe iz resničnostnih šovov se pogosto končajo kmalu po tem, ko ugasnejo kamere, vendar za Petra Rašića in Anastasio Kaleb to ne velja. Par, ki se je spoznal v šovu Gospodin Savršeni, te dni praznuje prvo obletnico zveze in priznava, da so njuna čustva danes še močnejša kot na začetku.

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Anastasia Kaleb in Petar Rašić praznujeta prvo obletnico zveze. Te dni namreč mineva natanko leto dni, odkar sta svojo ljubezensko zgodbo začela pred televizijskimi kamerami. Čeprav med snemanjem nista mogla spoznati vseh plati drug drugega, se je njuna povezanost nadaljevala tudi po koncu šova.

Ob obletnici sta se ozrla na skupne spomine in za Net.hr ekskluzivno razkrila, da najlepšega trenutka iz preteklega leta sploh ne moreta izbrati. "Vsak trenutek je bil lep in spomin zase, če pa bi morala izpostaviti eno obdobje, bi rekla, da so začetki vedno najslajši," je povedala Anastasia Kaleb.

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Kemija je bila očitna že na začetku

Po besedah Anastasie sta se ujela že od prvega dne. "Petar in jaz sva kliknila že od samega začetka. Najini osebnosti se ujemata in dopolnjujeta, sčasoma pa sva ljubezen drug do drugega samo še utrdila," je še povedala za Net.hr, to pa so lahko zelo hitro videli tudi gledalci.

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Priznala je tudi, da sta šele po koncu snemanja zares spoznala drug drugega. Med vsakdanjim življenjem brez kamer sta ugotovila, da se odlično ujameta tudi zunaj televizijskega formata.

"Od začetka sva imela občutek, da si bova ustrezala in da se bova dobro razumela tudi v vsakdanjem življenju. Po šovu sva ta občutek samo še potrdila. Mislim celo, da sva presegla pričakovanja drug drugega," še dodaja Anastasia.

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Letošnje poletje je bilo burno, njuna ljubezen je bila na preizkušnji

Poleti so oboževalci opazili, da je par z družbenih omrežij umaknil skupne fotografije, kmalu zatem pa so se pojavila ugibanja, da sta se razšla. Govorice so še dodatno okrepile njune poteze na Instagramu, zaradi katerih so številni verjeli, da je njune romance konec. 

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Kmalu zatem pa je sledil preobrat. Anastasia Kaleb in Petar Rašić sta z novimi skupnimi objavami pokazala, da sta težave pustila za seboj in svoji zvezi dala novo priložnost. Več o njujih razlogih za razhod in spravi, si lahko preberete TUKAJ!

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Povezuje ju tudi smisel za humor

Par je razkril, da ju poleg ljubezni povezujejo številne skupne lastnosti. Med najpomembnejšimi sta podoben pogled na življenje in smisel za humor, zaradi katerih je njun vsakdan še lepši. Ko beseda nanese na prihodnost, ostajata prizemljena. Ne želita hiteti z velikimi življenjskimi odločitvami, ampak želita uživati v tem, kar gradita skupaj.

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"Najpomembnejši so sreča, ljubezen in zdravje, vse drugo pa pride po naravni poti. Veseliva se vsega, kar naju še čaka, in želiva še naprej graditi to, kar imava," sta povedala. Po letu dni zveze se tako zdi, da je ljubezen, ki se je rodila pred kamerami, uspešno prestala preizkus resničnega življenja.

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Anastasia Kaleb Petar Rašić Gospodin Savršeni resničnostni šov obletnica zveze sanjski moški sanjski moški hrvaške
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