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Andie MacDowell
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Pri 68 letih brez botoksa: še vedno prisega na naravni videz in videti je odlično

L.G.
08. 08. 2026 04.00
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Ko se je Andie MacDowell pred dnevi pojavila na dogodku ob 25. obletnici televizijske mreže Hallmark v New Yorku, je znova dokazala, da eleganca nima starostne omejitve. Igralka, ki jo poznamo iz filmov Štiri poroke in pogreb, Neskončni dan in serije Maid, je v družbi kolegice Marilu Henner navdušila z brezčasnim slogom, sproščenim nasmehom in svojimi značilnimi srebrnimi kodri.

Andie MacDowell je nekoč veljala za eno najlepših žensk Hollywooda, danes pa občudovanje vzbuja predvsem zato, ker se ne trudi ustaviti časa. Namesto tega ga sprejema.

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Od temnih kodrov do srebrne elegance

Dolga desetletja je bila Andie MacDowell prepoznavna po gostih temnih kodrastih laseh. Nato je presenetila javnost, ko je opustila barvanje in pokazala svoje naravno sive lase. Prvič jih je odmevno predstavila leta 2021 na filmskem festivalu v Cannesu, kjer je požela številne pohvale. Sama je pozneje dejala, da se ji njeni lasje ne zdijo sivi, temveč srebrni, saj v njih vidi različne odtenke in živahnost, ne pa znakov staranja.

Odločitev ni bila naključna. Igralka je večkrat pojasnila, da si je že dolgo želela sprejeti svojo naravno podobo in da se je ob tem počutila bolj pristno kot kadar koli prej. Svoje srebrne kodre danes nosi z enako samozavestjo, kot je nekoč nosila znamenite rjave lase.

Igralka je večkrat pojasnila, da si je že dolgo želela sprejeti svojo naravno podobo in da se je ob tem počutila bolj pristno kot kadar koli prej.
Igralka je večkrat pojasnila, da si je že dolgo želela sprejeti svojo naravno podobo in da se je ob tem počutila bolj pristno kot kadar koli prej. FOTO: Profimedia

Naravno staranje namesto lova za mladostjo

V času, ko številne zvezdnice posegajo po različnih lepotnih postopkih, je Andie ubrala drugačno pot. Večkrat je poudarila, da ne želi skrivati let, temveč želi biti iskrena do sebe in do ljudi okoli sebe. Po njenem mnenju staranje ni nekaj, česar bi se morali sramovati, ampak življenjsko obdobje, ki prinaša novo samozavest in svobodo.

Njena drža je marsikomu osvežujoča. Namesto da bi skušala videti desetletja mlajša, stavi na urejenost, zdrav videz in občutek dobrega počutja. Prav zaradi tega jo mnogi vidijo kot eno od pomembnejših zagovornic naravnega staranja v svetu zabave.

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Kritike je ne ustavijo

Čeprav je bila večinoma deležna pozitivnih odzivov, se je morala soočiti tudi s kritikami. Na družbenih omrežjih so se našli posamezniki, ki so menili, da bi si morala lase še naprej barvati. Igralka jim je odgovorila mirno in samozavestno. Dejala je, da je s svojimi srebrnimi lasmi srečna ter da je najpomembneje, da se ženska dobro počuti v svoji koži, ne glede na pričakovanja drugih.

Prav ta samozavest je postala eden od razlogov, da jo številne ženske danes občudujejo bolj kot kadar koli prej.

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Dokaz, da je lahko staranje lepo

Danes, pri 68 letih, Andie MacDowell ostaja aktivna igralka, ambasadorka lepote in modna navdihovalka. Njeni srebrni kodri niso več le sprememba pričeske, temveč simbol sprejemanja same sebe. 

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Viri: Just Jared, Profimedia, TODAY.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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