Andrea Ivanova - ig
Trači

Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?

N. Č.
25. 04. 2026 04.00
9

Andrea Ivanova, Bolgarka iz Sofije, je pred leti sama sebe razglasila za žensko z največjimi ustnicami na svetu. Njena zgodba je hitro postala globalna senzacija – ne le zaradi njenega videza, temveč tudi zaradi vztrajnosti, s katero je nadaljevala ekstremne kozmetične posege.

Kdo je Andrea Ivanova?

Andrea Ivanova je začela svojo preobrazbo leta 2018, ko je bila še študentka in pozneje medicinska asistentka. V nekaj letih je postala svetovno znana vplivnica, ki naj bi do danes opravila več kot 40 estetskih posegov, med njimi povečanje ustnic, preoblikovanje brade in čeljusti, poudarjanje ličnic ter povečanje prsi, poroča The Economic Times.

Ženska z oblinami: 'Jaz nosim mikrobikini, lahko ga tudi ti'
Ženska z oblinami: 'Jaz nosim mikrobikini, lahko ga tudi ti'

Samo za ustnice je porabila več kot 26.000 dolarjev oz. nekaj več kot 22.000 evrov, kar jo je pripeljalo do naziva, ki ga je sama samozavestno promovirala – ženska z največjimi ustnicami na svetu.

Kaj se dogaja z njo danes?

V zadnjih dveh letih je Andrea še naprej stopnjevala svoje posege. Leta 2025 je razkrila, da je v enem dnevu prejela kar šest injekcij v obraz, potem ko je njen redni zdravnik poseg zavrnil zaradi tveganj. Kot je poročal New York Post, je zato odpotovala v Nemčijo, kjer je poseg opravil drug kirurg.

Kljub kritikam, zdravstvenim opozorilom in dejstvu, da nekateri zdravniki ne želijo več sodelovati z njo, Andrea vztraja, da je njen videz izraz osebne svobode in umetniškega izraza. V ločenem intervjuju za Bored Panda je istega leta poudarila, da je zanjo "naravni videz dolgočasen" in da želi biti čim bolj ekstravagantna.

Veljala je za lepotico, polnila pa so ji uničila obraz
Veljala je za lepotico, polnila pa so ji uničila obraz

Zdravstvene težave, ki jih je doživela zaradi drastično povečanih ustnic

Andrea se je v zadnjih letih večkrat soočila z resnimi opozorili zdravnikov. Nekateri so ji celo odrekli nadaljnje posege, saj naj bi bilo v njenih ustnicah že preveč hialuronske kisline, kar lahko povzroči tveganje za nekrozo (odmiranje tkiva), močno otekanje, kronične bolečine, trajno poškodbo kože, motnje prekrvavitve, vnetja in okužbe.

Hialuronska kislina že po 25. letu: koži vrne vlago, prožnost in sijaj
Hialuronska kislina že po 25. letu: koži vrne vlago, prožnost in sijaj

Leta 2024 in 2025 so se pojavila poročila, da je Andrea po nekaterih posegih doživela hude otekline in modrice, a je kljub temu nadaljevala. Njeni zdravniki so večkrat izrazili strah, da bi lahko nadaljnje injekcije povzročile nepopravljivo škodo.

Zakaj ne odneha?

Andrea vztraja, da ji ekstremni videz prinaša samozavest in občutek identitete. V intervjujih je večkrat povedala, da želi izstopati in da jo to osrečuje. Poleg tega je svojo preobrazbo spremenila tudi v vir zaslužka – na družbenih omrežjih ima veliko sledilcev, v preteklosti pa je celo 'prodajala' svoje poljube na dražbi, da bi financirala nove posege, piše The Economic Times.

Vir: boredpanda.com, nytimes.com, economictimes.com

Trači

Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi

Trači

V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini 25. 04. 2026 21.53
1 0
Vsi dohtarji, ki so ji povzročili tole, bi morali takoj izgubiti licenco. Tale bejba je očitno psihično hudo bolna, in dohtarji so to izkoristili.
ODGOVORI
lakala28 25. 04. 2026 17.02
1 0
A ni en model s takimi žnablami pred kratkim umrl zaradi vnetja tam okoli?
ODGOVORI
zurc 25. 04. 2026 15.27
3 0
nekaj podobnega pri mojem sosedu po blatu rije in čofota
ODGOVORI
PegySue 25. 04. 2026 14.40
4 0
Če si podaljša brado, si ustnice lahko še naknadno poveča,da bo prišla še bolj do izraza njena osebna svoboda in umetniški izraz! V nasprotnem primeru, bo morala začeti favorizirati in večati nov organ...
ODGOVORI
HardKore 25. 04. 2026 12.32
3 0
Za odtoke odmašit, original
ODGOVORI
zurc 25. 04. 2026 17.21
2 0
tudi školka bi šla
ODGOVORI
DAEMONIUM 25. 04. 2026 10.45
2 0
ahhhhh...
ODGOVORI
YouRangMyLord 25. 04. 2026 10.02
3 0
očitno rada jé hrenovke in kranjske klobase, da si je naredila njihovo kopijo na svojih ustnicah.
ODGOVORI
bazilika555 25. 04. 2026 17.49
2 0
Uboga, bolana ženska...
ODGOVORI
