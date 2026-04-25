Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?

Kdo je Andrea Ivanova?
Andrea Ivanova je začela svojo preobrazbo leta 2018, ko je bila še študentka in pozneje medicinska asistentka. V nekaj letih je postala svetovno znana vplivnica, ki naj bi do danes opravila več kot 40 estetskih posegov, med njimi povečanje ustnic, preoblikovanje brade in čeljusti, poudarjanje ličnic ter povečanje prsi, poroča The Economic Times.
Samo za ustnice je porabila več kot 26.000 dolarjev oz. nekaj več kot 22.000 evrov, kar jo je pripeljalo do naziva, ki ga je sama samozavestno promovirala – ženska z največjimi ustnicami na svetu.
Kaj se dogaja z njo danes?
V zadnjih dveh letih je Andrea še naprej stopnjevala svoje posege. Leta 2025 je razkrila, da je v enem dnevu prejela kar šest injekcij v obraz, potem ko je njen redni zdravnik poseg zavrnil zaradi tveganj. Kot je poročal New York Post, je zato odpotovala v Nemčijo, kjer je poseg opravil drug kirurg.
Kljub kritikam, zdravstvenim opozorilom in dejstvu, da nekateri zdravniki ne želijo več sodelovati z njo, Andrea vztraja, da je njen videz izraz osebne svobode in umetniškega izraza. V ločenem intervjuju za Bored Panda je istega leta poudarila, da je zanjo "naravni videz dolgočasen" in da želi biti čim bolj ekstravagantna.
Zdravstvene težave, ki jih je doživela zaradi drastično povečanih ustnic
Andrea se je v zadnjih letih večkrat soočila z resnimi opozorili zdravnikov. Nekateri so ji celo odrekli nadaljnje posege, saj naj bi bilo v njenih ustnicah že preveč hialuronske kisline, kar lahko povzroči tveganje za nekrozo (odmiranje tkiva), močno otekanje, kronične bolečine, trajno poškodbo kože, motnje prekrvavitve, vnetja in okužbe.
Leta 2024 in 2025 so se pojavila poročila, da je Andrea po nekaterih posegih doživela hude otekline in modrice, a je kljub temu nadaljevala. Njeni zdravniki so večkrat izrazili strah, da bi lahko nadaljnje injekcije povzročile nepopravljivo škodo.
Zakaj ne odneha?
Andrea vztraja, da ji ekstremni videz prinaša samozavest in občutek identitete. V intervjujih je večkrat povedala, da želi izstopati in da jo to osrečuje. Poleg tega je svojo preobrazbo spremenila tudi v vir zaslužka – na družbenih omrežjih ima veliko sledilcev, v preteklosti pa je celo 'prodajala' svoje poljube na dražbi, da bi financirala nove posege, piše The Economic Times.
Vir: boredpanda.com, nytimes.com, economictimes.com
