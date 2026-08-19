Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih

Anna Nicole Smith, rojena kot Vickie Lynn Hogan, je odraščala v Teksasu in pred vstopom v svet šovbiznisa delala kot plesalka v nočnem klubu. Preboj ji je uspel v začetku devetdesetih let, ko je postala Playboyeva zajčica leta, kmalu zatem pa še eden najbolj prepoznavnih obrazov modne znamke Guess. Kot poročata BBC in South China Morning Post, je zaradi videza, ki je mnoge spominjal na Marilyn Monroe, hitro postala ena najbolj fotografiranih žensk tistega časa.

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Poroka, ki je šokirala svet

Leta 1994 je sledila poteza, zaradi katere je pristala na naslovnicah časopisov po vsem svetu. Poročila se je z naftnim mogotcem J. Howardom Marshallom, ki je bil od nje starejši kar 63 let. Ona je imela 26 let, on pa kar 89 let. Njuna zveza je sprožila številne polemike, saj so mnogi trdili, da se je z bogatašem poročila zaradi njegovega premoženja. Kot pišeta Nine.com.au in South China Morning Post, so mediji njuno poroko spremljali praktično na vsakem koraku.

icon-expand Anna Nicole Smith FOTO: Profimedia

Howard Marshall je umrl le 14 mesecev po poroki, za tem pa se je začela dolgotrajna bitka za dediščino. Smithova se je več let borila za del njegovega premoženja in postala redna gostja ameriških sodišč. BBC poroča, da je spor trajal več let in dosegel celo vrhovno sodišče ZDA.

Izguba, od katere si ni nikoli opomogla

Septembra 2006 je Anna Nicole Smith rodila hčerko Dannielynn, le nekaj dni pozneje pa jo je doletela ena največjih tragedij v življenju. Umrl je njen 20-letni sin Daniel, ki ga je imela iz prvega zakona. Njegova smrt jo je močno pretresla, o tem pa so takrat poročali številni svetovni mediji. CBS News navaja, da je bila Smithova v času smrti sina povsem strta, bližnji pa so se bali za njeno psihično stanje. V istem obdobju se je znašla še sredi medijsko odmevnega spora glede očetovstva svoje novorojene hčerke, zato je bilo njeno zasebno življenje pod neprestanim pritiskom javnosti.

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Umrla je pri komaj 39 letih

Februarja 2007 je svet šokirala novica o njeni smrti. Anno Nicole Smith so našli neodzivno v hotelski sobi na Floridi, stara pa je bila komaj 39 let. Kot so takrat poročali CBS News in BBC, je njena smrt sprožila veliko ugibanj in medijsko zanimanje po vsem svetu.

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Njena življenjska zgodba še danes velja za eno najbolj tragičnih zgodb ameriškega šovbiznisa. Od dekleta iz skromnih razmer do svetovno znane zvezdnice, nato pa skozi družinske tragedije, sodne bitke in življenje pod žarometi javnosti. Prav zato je Anna Nicole Smith tudi skoraj dve desetletji po smrti še vedno ena najbolj prepoznavnih in skrivnostnih osebnosti pop kulture.

icon-expand Anna Nicole Smith FOTO: Profimedia

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