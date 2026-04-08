Je to najbolj ikonična naslovnica revije Vogue vseh časov?

Skupno pojavljanje Anne Wintour in Meryl Streep na naslovnici Voguea je eden največjih kulturnih in modnih trenutkov letošnjega leta. Fotografijo je posnela Annie Leibovitz , intervju pa je vodila režiserka Greta Gerwig , ki jo poznamo po uspešnici Barbie .

Že sama izbira sogovornic ni naključna, saj gre za dve ženski, ki sta močno zaznamovali tako modni kot filmski svet. Anna Wintour velja za eno najvplivnejših osebnosti modne industrije , Meryl Streep pa je s svojo vlogo Mirande Priestley ustvarila enega najbolj prepoznavnih ženskih likov v filmski zgodovini . Kot poroča Vogue, sta v intervjuju govorili o moči, modi, staranju, vplivu in življenju pod drobnogledom javnosti.

Posebna simbolika naslovnice izhaja predvsem iz povezave s filmom Hudičevka v Pradi . Lik Mirande Priestley, ki ga je odigrala Meryl Streep, naj bi bil že od samega začetka navdihnjen prav po Anni Wintour . Čeprav je Wintourjeva v preteklosti večkrat poudarila, da je filmski lik precej drugačen od nje, priznava, da ji je bilo v veliko čast, da jo je upodobila prav Meryl Streep . Kot poroča Vogue, je Wintourjeva v intervjuju dejala, da je bilo to zanjo izjemno darilo, hkrati pa poudarila, da je Miranda Priestley vendarle precej oddaljena od njene resnične osebnosti.

Kot piše Variety, je bila Anna Wintour sprva precej zadržana glede nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi 2, saj ni vedela, kako se bo zgodba nadaljevala. Pozneje je razkrila, da je poklicala Meryl Streep, ker ji je popolnoma zaupala in vedela, da ji bo povedala, ali bo projekt vreden nadaljevanja. Streepova pa je priznala, da je pri ponovni pripravi na vlogo Mirande Priestley znova razmišljala o Anni Wintour in poskušala razumeti, kako je nositi tolikšno odgovornost ter ostati radoveden in odprt do sveta.

O čem govori film Hudičevka v Pradi?

Film temelji na istoimenskem romanu nekdanje asistentke Anne Wintour, Lauren Weisberger, ki je skozi zgodbo o zahtevni urednici modne revije ustvarila lik, ki je postal kulturni fenomen. Kot poroča Vogue, je tudi sama Wintourjeva danes precej bolj sproščena glede povezave s filmom. Čeprav je nekoč Mirando Priestley označila za karikaturo, danes priznava, da jo je navdušila subtilnost, s katero je Meryl Streep odigrala lik. Prav zato njuno skupno pojavljanje na naslovnici Voguea deluje kot simbolično srečanje resničnosti in filmske fikcije.