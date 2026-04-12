V rdečem usnjenem krilu se je komaj premikala

Na rdeči preprogi se je pojavila v drznem rdečem usnjenem kompletu modne hiše Balenciaga , ki ga je sestavljal oversized suknjič in oprijeto krilo z visokim razporkom . Že ob prvih fotografijah je bilo jasno, da njen videz ni bil naključje, ampak del premišljene modne strategije celotne promocijske turneje filma.

Na premieri v Seulu so se ji pridružili tudi Meryl Streep , Emily Blunt in Stanley Tucci , ki se vračajo v nadaljevanju kultnega filma iz leta 2006. Anne Hathaway sicer že skozi celotno promocijo filma navdušuje z modnimi izbirami , ki se močno navezujejo na svet mode, ki je v središču filmske zgodbe. Kot poroča InStyle, je igralka skozi različna mesta predstavljala videze neposredno z modnih pist ter s tem še dodatno poudarila, da je moda eden ključnih elementov težko pričakovanega nadaljevanja.

Anne Hathaway je za premiero 8. aprila izbrala usnjeni komplet iz jesenske kolekcije 2026 modne hiše Balenciaga. Kot piše InStyle, je videz sestavljal voluminozen rdeč suknjič z izrazitimi rameni in izjemno ozko usnjeno krilo svinčnik kroja, ki ga je krasila dolga zadrga po sredini. Prav ta detajl je ustvaril visok razporek vse do stegna, zaradi katerega se je igralka po rdeči preprogi premikala precej previdno.

Celoten videz je dopolnila z minimalističnimi črnimi salonarji, nakitom modne hiše Bulgari in elegantnim čopom. Kot poroča InStyle, je nosila ogrlico Serpenti in diamantno zapestnico, njen stajling pa je pripravila stilistka Erin Walsh. Kljub temu da so bili odzivi na družbenih omrežjih deljeni, je večina oboževalcev poudarila, da je bila prav Anne tista, ki je znova poskrbela za enega najbolj viralnih modnih trenutkov letošnje pomladi.