Anne Hathaway
Trači

V rdečem usnjenem krilu se je komaj premikala

N. Č.
12. 04. 2026 04.00
0

Premiera filma "Hudičevka v Pradi 2" v Seulu je pritegnila ogromno pozornosti, največ pogledov pa je bila deležna prav Anne Hathaway.

Na rdeči preprogi se je pojavila v drznem rdečem usnjenem kompletu modne hiše Balenciaga, ki ga je sestavljal oversized suknjič in oprijeto krilo z visokim razporkom. Že ob prvih fotografijah je bilo jasno, da njen videz ni bil naključje, ampak del premišljene modne strategije celotne promocijske turneje filma.

Navdušila v mini rdeči obleki, piko na i so dodali škornji
Preberi še
Navdušila v mini rdeči obleki, piko na i so dodali škornji

Na premieri v Seulu so se ji pridružili tudi Meryl Streep, Emily Blunt in Stanley Tucci, ki se vračajo v nadaljevanju kultnega filma iz leta 2006. Anne Hathaway sicer že skozi celotno promocijo filma navdušuje z modnimi izbirami, ki se močno navezujejo na svet mode, ki je v središču filmske zgodbe. Kot poroča InStyle, je igralka skozi različna mesta predstavljala videze neposredno z modnih pist ter s tem še dodatno poudarila, da je moda eden ključnih elementov težko pričakovanega nadaljevanja.

Anne Hathaway
Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Pozornost pritegnila v ozkem rdečem krilu

Anne Hathaway je za premiero 8. aprila izbrala usnjeni komplet iz jesenske kolekcije 2026 modne hiše Balenciaga. Kot piše InStyle, je videz sestavljal voluminozen rdeč suknjič z izrazitimi rameni in izjemno ozko usnjeno krilo svinčnik kroja, ki ga je krasila dolga zadrga po sredini. Prav ta detajl je ustvaril visok razporek vse do stegna, zaradi katerega se je igralka po rdeči preprogi premikala precej previdno.

Celoten videz je dopolnila z minimalističnimi črnimi salonarji, nakitom modne hiše Bulgari in elegantnim čopom. Kot poroča InStyle, je nosila ogrlico Serpenti in diamantno zapestnico, njen stajling pa je pripravila stilistka Erin Walsh. Kljub temu da so bili odzivi na družbenih omrežjih deljeni, je večina oboževalcev poudarila, da je bila prav Anne tista, ki je znova poskrbela za enega najbolj viralnih modnih trenutkov letošnje pomladi.

Slavna igralka ni mogla vstati s kavča, obleka je bila preozka
Preberi še
Slavna igralka ni mogla vstati s kavča, obleka je bila preozka

Vsi že nestrpno pričakujemo nadaljevanje

"Hudičevka v Pradi 2" velja za eno najbolj pričakovanih filmskih nadaljevanj letošnjega leta. Skoraj dvajset let po prvem filmu se vračajo legendarni liki Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton in Nigel, ki so zaznamovali celotno generacijo ljubiteljev mode in filma. V glavnih vlogah bomo znova spremljali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanleyja Tuccija.

Anne Hathaway
Anne HathawayFOTO: Profimedia
Je to najbolj ikonična naslovnica revije Vogue vseh časov?
Preberi še
Je to najbolj ikonična naslovnica revije Vogue vseh časov?

Film si bomo konec meseca lahko ogledali tudi v naših kinematografih!

Vir: instyle.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Anne Hathaway Hudičevka v Pradi 2 Balenciaga rdeča preproga usnjeno krilo rdeče krilo
Trači

Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

