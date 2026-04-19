Zvezdnica pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih

Anne Hathaway se je na platnih pojavila kot Mia Thermopolis v filmu The Princess Diaries, stara le 18 let, in navdušila kot sveža najstnica. Zdaj, pri 43 letih, preseneča s skoraj enakim, če ne še bolj mladostnim videzom. Njen nastop na nedavni podelitvi oskarjev, kjer je imela brezhibno mladostno polt, je sprožil številne debate.

Je Anne Hathaway podlegla estetskim posegom?

Po njenem zadnjem večjem javnem nastopu so se na družbenih omrežjih pojavila številna vprašanja o tem, kako ji uspe ohranjati tako gladko kožo in mladosten videz. Kot poroča Daily Mail, so številni oboževalci na platformi X komentirali, da je igralka videti skoraj enako kot pred dvajsetimi leti, nekateri pa so se celo spraševali, ali je posegla po estetskih tretmajih.

Dr. Ross Perry, medicinski direktor klinik Cosmedics Skin Clinics, je za Daily Mail pojasnil, da Anne Hathaway nikoli ni javno potrdila nobenih posegov, vendar njen videz nakazuje na možnost subtilnih estetskih izboljšav. Po njegovih besedah bi lahko uporabljala manjše količine botoksa, predvsem na čelu in okoli oči, saj takšen pristop zmehča drobne gubice, ne da bi obraz deloval negibno ali umetno. Poleg botoksa naj bi bila del skrivnosti tudi uporaba dermalnih polnil, ki lahko pomagajo povrniti izgubljen volumen v predelu lic, čeljusti in srednjega dela obraza. Perry je za Daily Mail poudaril, da takšni posegi ob pravilni uporabi ustvarijo zelo naraven učinek. Omenil je tudi možnost nekirurških tretmajev, kot so lasersko obnavljanje kože, mikroneedling in biostimulacijske injekcije, ki spodbujajo tvorbo kolagena in izboljšajo tonus kože.

Kaj je skrivnost njenega mladostnega videza?

Čeprav strokovnjaki omenjajo možnost estetskih posegov, mnogi poudarjajo, da je Anne Hathaway predvsem velika zagovornica zdravega življenjskega sloga. Kot je povedala za revijo People, je v svojih tridesetih letih popolnoma opustila alkohol, saj je ugotovila, da se brez njega počuti bolje. Estetska zdravnica dr. Asha Chhaya je za Daily Mail pojasnila, da lahko opustitev alkohola močno vpliva na videz kože, saj alkohol povzroča dehidracijo, pordelost in utrujen videz.

Velik del njenega mladostnega videza je tudi skrbna rutina nege kože. Njena dolgoletna kozmetičarka in strokovnjakinja za nego kože Su-Man je za Net-a-Porter razkrila, da Anne vsak dan izvaja masažo obraza, uporablja obrazne maske in redno nanaša zaščitni faktor SPF 30. Igralka je večkrat poudarila, da zaščiti pred soncem posveča posebno pozornost že od mladosti. Za The Sun je leta 2012 povedala, da na soncu pogosto uporablja celo dežnik in se izogiba neposrednim UV-žarkom.

Pomemben del njenega videza pa je tudi redna telesna aktivnost. Kot piše Women's Health, Anne Hathaway vadi petkrat tedensko po eno uro. Njena osebna trenerka Ramona Braganza je razkrila, da igralka prisega na metodo treninga 321, ki združuje kardio vaje, krožni trening in vaje za jedro. Takšna kombinacija ne vpliva le na telesno pripravljenost, temveč izboljša tudi prekrvavitev, tonus kože in splošno vitalnost. Prav zato številni menijo, da skrivnost Anne Hathaway ni v enem samem posegu, temveč v kombinaciji dobrih genov, discipline in dosledne skrbi zase.

