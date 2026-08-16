Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet

Slavna igralka Anne Hathaway je ponovno postala osrednja tema pogovorov v svetu mode. Na premieri filma The End Of Oak Street je 43-letnica ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček v stajlingu, ki bi ga le malokdo pričakoval na tako uradnem dogodku.

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Glavni poudarek je bil na kombinaciji dveh popolnoma različnih svetov: prestižnega modnega topa in širokih kavbojk z izrazito nizkim pasom. "Kavbojke na rdeči preprogi so vedno tvegana izbira," so komentirali modni strokovnjaki, ko so ocenjevali njen najnovejši praktični, a kontroverzni pristop k nosečniškemu oblačenju.

icon-expand Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Zgornji del je razkril nosečniški trebušček

Zgornji del stajlinga je bil sam po sebi prava modna poslastica. Osrednji kos njenega videza je bil svetlomoder top brez rokavov z visokim ovratnikom, ki je s svojo arhitekturno silhueto dominiral v celotnem videzu. Kreacija je bila na sprednji strani drzno skrajšana, kar je omogočilo neoviran pogled na njen zaobljen nosečniški trebušček, medtem ko se je zadnji del spuščal v dramatično vlečko, ki je segala skoraj do tal. Posebno globino in vizualni interes je dodala živo rdeča podloga, ki je provirila ob vsakem njenem koraku in ustvarjala dinamičen dialog s klasično modrino. Izbor rdečih salonarjev je to barvno zgodbo sklenil v premišljeno celoto, ki meji na umetniško instalacijo.

Kos, ki je razdelil modne navdušence

Če je zgornji del stajlinga požel veliko pohval, pa so največ odzivov sprožile hlače. Anne se je namreč odločila za široke kavbojke z zelo nizkim pasom, ki jih je kombinirala z izrazito svečanim zgornjim delom, piše Tportal. Prav ta kontrast med visoko modo in sproščenim denimom je sprožil burne razprave na družbenih omrežjih. Nekateri so njeno modno izbiro označili za osvežujočo in drzno, drugi pa so menili, da kavbojke preprosto ne sodijo na tako formalen dogodek.

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Mnogi so zapisali, da si tako spektakularen top zasluži bolj eleganten spodnji del, medtem ko so drugi v njenem videzu videli dokaz, da se sodobna moda vse bolj oddaljuje od strogih pravil, še dodaja Tportal.

icon-expand Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Nosečniška moda brez kompromisov

Anne Hathaway je s tem stajlingom odprla tudi zanimivo vprašanje sodobnega nosečniškega oblačenja. Namesto da bi posegla po klasični večerni obleki, je izbrala kombinacijo, ki združuje udobje, samozavest in izrazito osebni modni pečat.

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Nizek pas kavbojk je dodatno poudaril njen trebušček in pokazal, da lahko nosečnice tudi na najbolj glamuroznih dogodkih ostanejo zveste svojemu slogu. Prav zato so mnogi njeno izbiro označili za pogumno modno izjavo, še dodajajo.

icon-expand Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Anne Hathaway blesti na vseh področjih

Igralka sicer preživlja izjemno pestro obdobje tako zasebno kot poslovno. Ob pričakovanju tretjega otroka jo v teh mesecih vidimo tudi v več odmevnih filmskih projektih, zato ni presenetljivo, da je vsak njen javni nastop pod drobnogledom medijev in modnih navdušencev.

Zaigrala je tudi eno od glavnih vlog v Odiseji, ki je bila brez dvoma eden od najbolj pričakovanih filmov leta. Uspešnico si že lahko ogledate v kinematografih, tudi pri nas.

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