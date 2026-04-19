Navdušila v mini črni obleki

Igralka Anne Hathaway se je v okviru promocije svojega novega filma ' Mother Mary ' v oddaji ' The Late Show with Stephen Colbert ' pojavila v prav posebni mali črni obleki. Kot navaja Harper's Bazaar, je igralka s tem videzom nadaljevala niz izjemno premišljenih modnih izbir, ki zaznamujejo njeno aktualno promocijsko turnejo.

Anne Hathaway je za nastop izbrala originalno vintage mini obleko Versace iz jesenske kolekcije 1991, ki jo je pred več kot tremi desetletji na modni pisti nosila Naomi Campbell , piše Tportal.

Obleko zaznamuje izrazit korzetni izrez v obliki srca ter veliki zlati gumbi, ki so bili v devetdesetih letih eden najbolj prepoznavnih elementov italijanske mode. Kot poudarja Harper's Bazaar, gre za kos, ki združuje zgodovinski pomen in brezčasno eleganco, Hathaway pa ga je nosila z izjemno samozavestjo.

Stajling je dopolnila z visokimi platformami Aevitas, prav tako znamke Versace, ki so v zadnjih sezonah postale nepogrešljiv modni hit, še dodaja Tportal. Nakit Bvlgari iz linij Tubogas in Serpenti je dodal pridih prestiža, medtem ko so sončna očala Oliver Peoples x Khaite poskrbela za sodoben kontrast vintage obleki, pa dodaja Harper's Bazaar. Celoten videz je bil skrbno usklajen in je sledil modni rdeči niti, ki jo Hathaway gradi že več tednov – dan prej je na zabavi po premieri filma nosila krajšo črno obleko Coperni, kar po navedbah Harper's Bazaar kaže na premišljeno modno strategijo.