Anne Hathaway
Trači

Navdušila v mini črni obleki

N. Č.
19. 04. 2026 04.00
Anne Hathaway je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj brezhibno oblečenih igralk svoje generacije. Med gostovanjem v oddaji The Late Show with Stephen Colbert, kjer je promovirala svoj novi film Mother Mary, je navdušila v mini črni obleki, ki je takoj pritegnila pozornost modnih poznavalcev.

Igralka Anne Hathaway se je v okviru promocije svojega novega filma 'Mother Mary' v oddaji 'The Late Show with Stephen Colbert' pojavila v prav posebni mali črni obleki. Kot navaja Harper's Bazaar, je igralka s tem videzom nadaljevala niz izjemno premišljenih modnih izbir, ki zaznamujejo njeno aktualno promocijsko turnejo.

Črna obleka, ki jo je nosila

Anne Hathaway je za nastop izbrala originalno vintage mini obleko Versace iz jesenske kolekcije 1991, ki jo je pred več kot tremi desetletji na modni pisti nosila Naomi Campbell, piše Tportal. 

Anne Hathaway
Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Obleko zaznamuje izrazit korzetni izrez v obliki srca ter veliki zlati gumbi, ki so bili v devetdesetih letih eden najbolj prepoznavnih elementov italijanske mode. Kot poudarja Harper's Bazaar, gre za kos, ki združuje zgodovinski pomen in brezčasno eleganco, Hathaway pa ga je nosila z izjemno samozavestjo.

Stajling je dopolnila z visokimi platformami Aevitas, prav tako znamke Versace, ki so v zadnjih sezonah postale nepogrešljiv modni hit, še dodaja Tportal. Nakit Bvlgari iz linij Tubogas in Serpenti je dodal pridih prestiža, medtem ko so sončna očala Oliver Peoples x Khaite poskrbela za sodoben kontrast vintage obleki, pa dodaja Harper's Bazaar. Celoten videz je bil skrbno usklajen in je sledil modni rdeči niti, ki jo Hathaway gradi že več tednov – dan prej je na zabavi po premieri filma nosila krajšo črno obleko Coperni, kar po navedbah Harper's Bazaar kaže na premišljeno modno strategijo.

Pester urnik Anne Hathaway

Leto 2026 je za Anne Hathaway izjemno delovno. Poleg filma Mother Mary promovira tudi nadaljevanje uspešnice Hudičevka v Pradi, kar je sprožilo val navdušenja med oboževalci originalnega filma. Poleg teh dveh projektov jo bomo letos videli še v številnih drugih filmskih vlogah, med drugim tudi v vlogi Penelope v že težko pričakovani Odiseji.

Anne Hathaway
Anne Hathaway FOTO: Profimedia
Vir: harpersbazaar.com, tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Anne Hathaway Versace mala črna obleka Mother Mary vitage obleka
