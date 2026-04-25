Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Anne Hathaway in Michaela Coel
Trači

Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi

N. Č.
25. 04. 2026 04.00
0

Anne Hathaway je na posebni projekciji svojega najnovejšega filma Mother Mary v londonskem kinu Picturehouse Central znova dokazala, da ostaja ena najvplivnejših modnih ikon Hollywooda.

Anne Hathaway se je na nedavni posebni projekciji svojega najnovejšega filma Mother Mary v londonskem kinu Picturehouse Central znova uveljavila kot nesporna muza visoke mode. Za to priložnost je izbrala skulpturalno mojstrovino modne hiše Iris van Herpen, ki je bila vse prej kot običajna.

Navdušila v mini črni obleki
Preberi še
Skulpturalna mojstrovina Iris van Herpen

Hathawayjeva je za dogodek izbrala couture obleko, ki je združevala elemente visoke mode, sodobne tehnologije in skoraj kiparskih oblik. Iris van Herpen, znana po eksperimentalnem pristopu k volumnu in formi, je ustvarila kreacijo, ki je delovala kot vizualna razširitev tem filma Mother Mary, kjer se prepletajo glamur, umetnost in psihološka drama, poroča Tportal.

Anne Hathaway
Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Dramatičen hrbtni izrez, ki je ukradel pozornost

Najbolj osupljiv trenutek večera se je zgodil, ko se je igralka pred fotografi obrnila in razkrila, kako je njena obleka videti od zadaj. Tudi hrbtna stran obleke je bila estetsko dovršena in je hitro pritegnila pozornost javnosti.

Modna sinergija s soigralko Michaelo Coel

Na dogodku se ji je pridružila tudi soigralka Michaela Coel. Coelova je navdušila v avantgardni kreaciji hiše Loewe, kar je ustvarilo zanimiv kontrast med obema igralkama, njuni videzi pa so odražali dinamiko njunih likov v filmu.

Med skupnim poziranjem na rdeči preprogi pa sta se igralki tudi skoraj poljubili oz. sta si poslali simpatičen poljubček po zraku, ki je navdušil njune oboževalce. Oboževalci so njune posnetke na družbenih omrežjih zasuli s komentarji, izpostavili pa so tudi, da njuna dinamika na rdeči preprogi in nasploh pri promoviranju omenjenega filma spominja na dinamiko Ariane Grande in Cynthie Erivo, ki sta med snemanjem uspešnice Wicked prav tako spletli zelo močno prijateljstvo.

Veljala je za seks simbol, danes je ne bi spoznal nihče
Preberi še
Anne Hathaway in Michaela Coel
Anne Hathaway in Michaela CoelFOTO: Profimedia
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Trači

Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti

Trači

Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?

Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1671