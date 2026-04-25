Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi

Anne Hathaway se je na nedavni posebni projekciji svojega najnovejšega filma Mother Mary v londonskem kinu Picturehouse Central znova uveljavila kot nesporna muza visoke mode. Za to priložnost je izbrala skulpturalno mojstrovino modne hiše Iris van Herpen , ki je bila vse prej kot običajna.

Hathawayjeva je za dogodek izbrala couture obleko , ki je združevala elemente visoke mode, sodobne tehnologije in skoraj kiparskih oblik. Iris van Herpen , znana po eksperimentalnem pristopu k volumnu in formi, je ustvarila kreacijo, ki je delovala kot vizualna razširitev tem filma Mother Mary , kjer se prepletajo glamur, umetnost in psihološka drama, poroča Tportal.

Najbolj osupljiv trenutek večera se je zgodil, ko se je igralka pred fotografi obrnila in razkrila, kako je njena obleka videti od zadaj . Tudi hrbtna stran obleke je bila estetsko dovršena in je hitro pritegnila pozornost javnosti.

Na dogodku se ji je pridružila tudi soigralka Michaela Coel. Coelova je navdušila v avantgardni kreaciji hiše Loewe, kar je ustvarilo zanimiv kontrast med obema igralkama, njuni videzi pa so odražali dinamiko njunih likov v filmu.

Med skupnim poziranjem na rdeči preprogi pa sta se igralki tudi skoraj poljubili oz. sta si poslali simpatičen poljubček po zraku, ki je navdušil njune oboževalce. Oboževalci so njune posnetke na družbenih omrežjih zasuli s komentarji, izpostavili pa so tudi, da njuna dinamika na rdeči preprogi in nasploh pri promoviranju omenjenega filma spominja na dinamiko Ariane Grande in Cynthie Erivo, ki sta med snemanjem uspešnice Wicked prav tako spletli zelo močno prijateljstvo.