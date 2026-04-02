Navdušila v mini rdeči obleki, piko na i so dodali škornji

Promocijska turneja za film Hudičevka v Pradi 2 se je uradno začela v Mexico Cityju, kjer sta glavni igralki Anne Hathaway in Meryl Streep že na prvem dogodku dokazali, da bo modni del promocije skoraj tako pomemben kot sam film.
Najprej sta se pojavili na Q&A dogodku v Casa Azulu, nato pa še na večerni premieri v muzeju Anahuacalli, kjer je Anne s svojo mini obleko in škornji popolnoma zasenčila vse okoli sebe. Že prvi nastop je pokazal, da bodo modne kombinacije igralk v prihodnjih tednih ena najbolj spremljanih tem v svetu slavnih.
Kaj je na premieri nosila Anne Hathaway?
Za večerno premiero je Anne izbrala bleščečo mini obleko v divji rdeči barvi iz kolekcije modne hiše Stella McCartney, piše People. Obleka je bila posuta z bleščicami, imela je poudarjena voluminozna ramena in lahkotno, nekoliko razširjeno krilo, ki je celotnemu videzu dodalo igrivost. Igralka je s tem stajlingom poudarila svojo elegantno postavo, obenem pa ohranila drznost, ki jo od nje pričakujemo ob promociji filma, povezanega z modnim svetom, še dodajajo.
Piko na i pa so dodali visoki škornji v temnejšem odtenku, ki so segali čez kolena in ustvarili močan kontrast z živahno obleko. Anne je videz dopolnila še s prozornimi najlonkami, srebrnimi zapestnicami, izrazito rdečo šminko in pričesko z ravno prečko na sredini. Prav kombinacija mini obleke in škornjev je poskrbela, da je bil njen videz eden najbolj opaženih večera.
Kaj je na premieri nosila Meryl Streep?
Meryl Streep je za premierni večer ubrala bolj umirjeno, a nič manj prestižno modno smer. Nosila je temno modro obleko modne hiše Schiaparelli, ki je s poudarjenim pasom in velikimi zlatimi gumbi spominjala na plašč, piše People. Kroj je deloval zelo elegantno in sofisticirano, obenem pa je odlično odražal značaj Mirande Priestly, ki jo Meryl ponovno igra v nadaljevanju filma, še dodajajo.
Videz je dopolnila z visečimi zlatimi uhani ter strukturirano črno-zlato torbo, prav tako modne hiše Schiaparelli. Čeprav je bil njen videz precej bolj zadržan kot Annein, je deloval izredno mogočno in samozavestno. Meryl je s svojo modno izbiro znova dokazala, da zna tudi z minimalističnim pristopom ustvariti vtis prave modne ikone.
Vir: people.com
