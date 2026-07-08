V modri obleki pokazala svoj nosečniški trebušček

V srcu britanske prestolnice se je na svetovni premieri najnovejšega filmskega podviga režiserja Christopherja Nolana, Odiseje, zgodil modni trenutek, ki bo še dolgo odzvanjal v krogih visoke mode. Anne Hathaway, ki v tej monumentalni adaptaciji Homerjevega epa upodablja Penelopo, je ponovno potrdila svojo vlogo modne ikone, ko je v čudoviti modri obleki pokazala svoj nosečniški trebušček.

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Na premieri pokazala nosečniški trebušček

Londonska premiera Nolanovega filma Odiseja je postala prizorišče prave stilske lekcije za vse bodoče mamice. Anne Hathaway je pokazala, kako pravilno izbrati barvo in kroj za svečane dogodke. Na rdečo preprogo je stopila v dolgi modri obleki, ki je popolnoma poudarila njen nosečniški trebušček.

icon-expand Noseča Anne v Diorjevi kreaciji. FOTO: Profimedia

Igralka, ki v filmu nastopa kot Penelopa, se ni odločila za klasična ohlapna oblačila, ampak za strukturno dodelan kos, ki združuje udobje in vrhunsko estetiko, piše Tportal. Njena modna izbira je dokaz, da nosečniška moda ni nujno omejena na široke tunike, temveč lahko ponuja enako mero glamurja kot katera koli druga modna kreacija na najpomembnejših svetovnih dogodkih. Njena obleka brez naramnic z bogatimi pliseji in nežnimi cvetličnimi aplikacijami na predelu prsi predstavlja sintezo romantike in strukturiranosti, še dodajajo. Izbira materialov je ključna, saj plise omogoča dinamiko gibanja, hkrati pa mehkobo, ki objema figuro. Njen modni videz dopolnjujejo diskreten nakit in minimalistični sandali v barvi obleke, kar ustvarja monokromatski učinek popolne skladnosti.

Odtenek modre, ki osvaja modne piste

Modra barva, ki jo je izbrala igralka, se ne pojavlja naključno; gre za enega izmed paradnih odtenkov sezone pomlad/poletje 2026. Vrhunske modne hiše, kot so Chloé, Valentino in Erdem, so v svojih zadnjih kolekcijah poudarile prav to eterično modrino v kombinaciji s prosojnimi materiali, piše Tportal.

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Modna skrivnost, ki se je drži tudi Anne Hathaway

Leta izkušenj na največjih svetovnih dogodkih so Anne Hathaway naučila, da slepo sledenje trendom nima prihodnosti. Pomembno je poznati svoje telo in se oblačiti po lastnem občutku. Njeno sodelovanje z vrhunskimi modnimi znamkami in draguljarjem Bulgari je pripeljalo do tega, da vsako njeno dejanje na rdeči preprogi spremljajo in občudujejo oči svetovne javnosti.

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V Londonu je tako namesto pretiranega blišča izbrala tisto, kar jo najbolje opisuje: brezčasnost. Modra obleka, v kateri se je pojavila, je namreč odraz mirnosti in stabilnosti, ki jo igralka izžareva v tem obdobju svoje kariere, medtem ko predstavlja enega najzahtevnejših filmskih projektov leta.

icon-expand Anne Hathaway v tretji nosečnosti izžareva samozavest. FOTO: Profimedia

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Več o njenih nosečniških modnih izbirah si lahko preberete na Bibaleze.si.

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