Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Anne Hathaway
Trači

V modri obleki pokazala svoj nosečniški trebušček

N. Č.
08. 07. 2026 04.00
0

Igralka Anne Hathaway je na londonski premieri filma Odiseja navdušila v dolgi modri obleki, v kateri je lepo do izraza prišel njen nosečniški trebušček.

V srcu britanske prestolnice se je na svetovni premieri najnovejšega filmskega podviga režiserja Christopherja Nolana, Odiseje, zgodil modni trenutek, ki bo še dolgo odzvanjal v krogih visoke mode. Anne Hathaway, ki v tej monumentalni adaptaciji Homerjevega epa upodablja Penelopo, je ponovno potrdila svojo vlogo modne ikone, ko je v čudoviti modri obleki pokazala svoj nosečniški trebušček.

Svet jo je čez noč zasovražil zaradi 12 let starega intervjuja
Preberi še
Svet jo je čez noč zasovražil zaradi 12 let starega intervjuja

Na premieri pokazala nosečniški trebušček

Londonska premiera Nolanovega filma Odiseja je postala prizorišče prave stilske lekcije za vse bodoče mamice. Anne Hathaway je pokazala, kako pravilno izbrati barvo in kroj za svečane dogodke. Na rdečo preprogo je stopila v dolgi modri obleki, ki je popolnoma poudarila njen nosečniški trebušček.

Noseča Anne v Diorjevi kreaciji.
Noseča Anne v Diorjevi kreaciji. FOTO: Profimedia

Igralka, ki v filmu nastopa kot Penelopa, se ni odločila za klasična ohlapna oblačila, ampak za strukturno dodelan kos, ki združuje udobje in vrhunsko estetiko, piše Tportal. Njena modna izbira je dokaz, da nosečniška moda ni nujno omejena na široke tunike, temveč lahko ponuja enako mero glamurja kot katera koli druga modna kreacija na najpomembnejših svetovnih dogodkih.

Njena obleka brez naramnic z bogatimi pliseji in nežnimi cvetličnimi aplikacijami na predelu prsi predstavlja sintezo romantike in strukturiranosti, še dodajajo. Izbira materialov je ključna, saj plise omogoča dinamiko gibanja, hkrati pa mehkobo, ki objema figuro. Njen modni videz dopolnjujejo diskreten nakit in minimalistični sandali v barvi obleke, kar ustvarja monokromatski učinek popolne skladnosti.

Odtenek modre, ki osvaja modne piste

Modra barva, ki jo je izbrala igralka, se ne pojavlja naključno; gre za enega izmed paradnih odtenkov sezone pomlad/poletje 2026. Vrhunske modne hiše, kot so Chloé, Valentino in Erdem, so v svojih zadnjih kolekcijah poudarile prav to eterično modrino v kombinaciji s prosojnimi materiali, piše Tportal.

Slavna igralka ni mogla vstati s kavča, obleka je bila preozka
Preberi še
Slavna igralka ni mogla vstati s kavča, obleka je bila preozka

Modna skrivnost, ki se je drži tudi Anne Hathaway

Leta izkušenj na največjih svetovnih dogodkih so Anne Hathaway naučila, da slepo sledenje trendom nima prihodnosti. Pomembno je poznati svoje telo in se oblačiti po lastnem občutku. Njeno sodelovanje z vrhunskimi modnimi znamkami in draguljarjem Bulgari je pripeljalo do tega, da vsako njeno dejanje na rdeči preprogi spremljajo in občudujejo oči svetovne javnosti.

V rdečem usnjenem krilu se je komaj premikala
Preberi še
V rdečem usnjenem krilu se je komaj premikala

V Londonu je tako namesto pretiranega blišča izbrala tisto, kar jo najbolje opisuje: brezčasnost. Modra obleka, v kateri se je pojavila, je namreč odraz mirnosti in stabilnosti, ki jo igralka izžareva v tem obdobju svoje kariere, medtem ko predstavlja enega najzahtevnejših filmskih projektov leta.

Anne Hathaway v tretji nosečnosti izžareva samozavest.
Anne Hathaway v tretji nosečnosti izžareva samozavest.FOTO: Profimedia
Navdušila v mini črni obleki
Preberi še
Navdušila v mini črni obleki

Več o njenih nosečniških modnih izbirah si lahko preberete na Bibaleze.si.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Anne Hathaway modra obleka rdeča preproga noseča nosečniški trebušček
Bibaleze.si V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Bibaleze.si Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Zadovoljna.si Navdušila v mini črni obleki
Bibaleze.si Na modni pisti pokazala nosečniški trebušček in navdušila občinstvo
Zadovoljna.si V taki obleki je še nikoli nismo videli
24ur.com Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko
Zadovoljna.si Slavna igralka ni mogla vstati s kavča, obleka je bila preozka
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819