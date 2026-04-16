V taki obleki je še nikoli nismo videli

Anne Hathaway je ob začetku promocijske turneje za svoj novi film "Mother Mary" postregla z izjemno modno izbiro, ki je takoj pritegnila pozornost oboževalcev. Na promociji filma se je namreč pojavila v nenavadni obleki, ki se je močno odmaknila od njenega običajnega modnega sloga.

Ekstravagantna obleka, s katero je presenetila oboževalce

Za dogodek v newyorškem Metrographu je Anne Hathaway izbrala obleko modne hiše Lever Couture. To je bila bela, voluminozna in prosojna halja, sestavljena iz spiralno zloženih slojev tila, ki so okoli njenega telesa ustvarjali videz oblaka, poroča In Style.

icon-expand Anne Hathaway FOTO: Profimedia

K obleki je obula srebrne salonarje znamke Christian Louboutin in izbrala torbico Alexis Bittar, še dodajajo. Njen videz je zaokrožil nakit iz Bulgarijeve kolekcije Serpenti, natančneje uhani in prstani iz 18-karatnega belega zlata, ki so bili obdani z diamanti in smaragdi, piše In Style. Celotna vrednost tega nakita je presegala 100.000 ameriških dolarjev, kar je skoraj 85.000 evrov.

Takega videza od nje nismo pričakovali

Ekstravagantna obleka, ki jo je nosila na promociji filma Mother Mary, razkriva, da Anne Hathaway vstopa v popolnoma novo modno dimenzijo. Modna hiša Lever Couture, znana po dramatičnih in vizualno udarnih kreacijah, je bila v preteklosti že priljubljena izbira med pop zvezdnicami, kot je na primer Lady Gaga.

Med promocijo filma Hudičevka v Pradi navdušuje v rdeči barvi

Med promocijo filma Hudičevka v Pradi 2 pa jo lahko vidimo v povsem drugi luči. Tam navdušuje v drznih rdečih stajlingih, ki vedno znova pritegnejo pozornost z modnimi detajli, ki so osrednja nit težko pričakovanega filma. V Seulu je Anne Hathaway navdušila v ozkem usnjenem krilu iz jesenske kolekcije 2026 modne hiše Balenciaga, pred tem pa je v Mexico Cityju pozornost pritegnila s svetlečo rdečo obleko in visokimi škornji.

icon-expand Anne Hathaway med promocijo filma Hudičevka v Pradi. FOTO: Profimedia

Vsi že nestrpno pričakujemo nadaljevanje

Hudičevka v Pradi 2 velja za eno najbolj pričakovanih filmskih nadaljevanj letošnjega leta. Skoraj dvajset let po prvem filmu se vračajo legendarni liki Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton in Nigel, ki so zaznamovali celotno generacijo ljubiteljev mode in filma. V glavnih vlogah bomo znova spremljali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanleyja Tuccija.

icon-expand Anne Hathaway med promocijo filma Hudičevka v Pradi. FOTO: Profimedia

Film si bomo konec meseca lahko ogledali tudi v naših kinematografih!

