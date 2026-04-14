Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija

Če ste aktivni na družbenih omrežjih, zlasti na TikToku, vam ime Antigoni Buxton verjetno ni neznano. Ta 30-letna pevka grško-ciprskega porekla je najprej pritegnila pozornost v 8. sezoni britanskega šova 'Love Island' oziroma Otok ljubezni.

Čeprav je v vili preživela le osem dni in ljubezni tam ni našla, ji je sodelovanje v šovu močno koristilo. Postala je prava TikTok senzacija, predvsem zaradi svoje energične pesmi 'Jalla', katere naslov mnogim na prvi pogled ni razumljiv, piše Net.hr. Zdaj pa Antigoni svojo prepoznavnost s spletnih platform prenaša na enega največjih glasbenih odrov – s to skladbo bo predstavljala Ciper na letošnji Evroviziji.

icon-expand Antigoni Buxton FOTO: Profimedia

Pesem, s katero bo predstavljala Ciper na Evroviziji

Sama skladba, s katero bo Antigoni Buxton predstavljala Ciper, se imenuje Jalla, kar pomeni 'več'. Že naslov napoveduje bistvo pesmi: praznovanje plesa, zabave in tistega, kar imenujemo sproščena mediteranska mentaliteta, še poroča Net.hr. Gre torej za energičen plesni hit, ki izstopa po tem, da uspešno združuje tradicionalne ciperske glasbene motive s sodobno produkcijo. Poslušalce pesem nagovarja, da se prepustijo ritmu, zaplešejo in pozabijo na skrbi. S tem Antigoni na evrovizijski oder prinaša svež, prepoznaven zvok in močno sporočilo o veselju in opuščanju zadržkov, piše Net.hr.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije se bo sicer letos odvijalo med 12. in 16. majem na Dunaju.

Po čem so si jo zapomnili oboževalci Otoka ljubezni?

Antigoni Buxton se je leta 2022 pojavila v 8. sezoni resničnostnega šova Otok ljubezni. V šov je vstopila naknadno, natančneje na 17. dan kot tako imenovani 'bombshell'. Zapomnili smo si jo po njeni živahni osebnosti in grško-ciprskem poreklu, prepoznana pa je tudi kot hči slavne kuharice Tonie Buxton.

V vili Otoka ljubezni ni preživela veliko časa. Po poročanju Net.hr je bila zgolj 8 dni, a kljub temu je pustila močan vtis na gledalcih, ki jo zdaj spremljajo na njenem glasbenem potovanju.

