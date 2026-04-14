Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija

Če ste aktivni na družbenih omrežjih, zlasti na TikToku, vam ime Antigoni Buxton verjetno ni neznano. Ta 30-letna pevka grško-ciprskega porekla je najprej pritegnila pozornost v 8. sezoni britanskega šova 'Love Island' oziroma Otok ljubezni.
Čeprav je v vili preživela le osem dni in ljubezni tam ni našla, ji je sodelovanje v šovu močno koristilo. Postala je prava TikTok senzacija, predvsem zaradi svoje energične pesmi 'Jalla', katere naslov mnogim na prvi pogled ni razumljiv, piše Net.hr. Zdaj pa Antigoni svojo prepoznavnost s spletnih platform prenaša na enega največjih glasbenih odrov – s to skladbo bo predstavljala Ciper na letošnji Evroviziji.
Pesem, s katero bo predstavljala Ciper na Evroviziji
Sama skladba, s katero bo Antigoni Buxton predstavljala Ciper, se imenuje Jalla, kar pomeni 'več'. Že naslov napoveduje bistvo pesmi: praznovanje plesa, zabave in tistega, kar imenujemo sproščena mediteranska mentaliteta, še poroča Net.hr. Gre torej za energičen plesni hit, ki izstopa po tem, da uspešno združuje tradicionalne ciperske glasbene motive s sodobno produkcijo.
Poslušalce pesem nagovarja, da se prepustijo ritmu, zaplešejo in pozabijo na skrbi. S tem Antigoni na evrovizijski oder prinaša svež, prepoznaven zvok in močno sporočilo o veselju in opuščanju zadržkov, piše Net.hr.
Po čem so si jo zapomnili oboževalci Otoka ljubezni?
Antigoni Buxton se je leta 2022 pojavila v 8. sezoni resničnostnega šova Otok ljubezni. V šov je vstopila naknadno, natančneje na 17. dan kot tako imenovani 'bombshell'. Zapomnili smo si jo po njeni živahni osebnosti in grško-ciprskem poreklu, prepoznana pa je tudi kot hči slavne kuharice Tonie Buxton.
V vili Otoka ljubezni ni preživela veliko časa. Po poročanju Net.hr je bila zgolj 8 dni, a kljub temu je pustila močan vtis na gledalcih, ki jo zdaj spremljajo na njenem glasbenem potovanju.
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV