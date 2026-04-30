Antonija Blaće - ig
Trači

Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov in navdušila splet

N. Č.
30. 04. 2026 04.00
2

Voditeljica Antonija Blaće je oboževalce presenetila z izgubo kilogramov, navdušila pa je tudi z novo pričesko. Njena preobrazba je hitro postala ena najbolj komentiranih tem na družbenih omrežjih.

Antonija Blaće je priljubljena hrvaška televizijska voditeljica, ki jo gledalci poznajo po številnih uspešnih projektih. Še posebej je zaznamovala šov Sanjski moški Hrvaške, kjer je bila dolga leta zaščitni obraz oddaje. S svojo karizmo, toplino in profesionalnostjo je postavila visok standard vodenja ter pomembno prispevala k prepoznavnosti formata. V peti sezoni jo je sicer zamenjal Marko Vargek, saj je bila Antonija takrat zaposlena s projektom Življenje na tehtnici.

Znana voditeljica pokazala frizuro, s katero se vrača v sedemdeseta

Kako je Antonija Blaće dosegla izgubo kilogramov?

Antonija Blaće je svojo izgubo kilogramov dosegla postopoma in brez ekstremnih metod. Kot je razkrila v intervjuju za Net.hr, njena skrivnost ni v hitrih dietah, temveč v ravnovesju in poslušanju lastnega telesa. "Pri meni ni nobene posebne filozofije, samo disciplina in kontinuiteta," je povedala za Net.hr ter dodala, da se izogiba pretiravanju.

Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20

Razkrila je tudi, da je v malce več kot enem letu izgubila približno 13 kilogramov, a da na začetku izgube prvih nekaj kilogramov ni praktično nihče opazil. "Frustrirajoče je, da vsi to šele zdaj opazijo, tistih prvih nekaj izgubljenih kilogramov, ravno ko potrebuješ malo pohvale, pa nihče ne vidi," je dejala v smehu.

Njena teža niha skozi leta

Poudarila je tudi, da njena teža niha skozi leta, kar sprejema kot nekaj povsem normalnega. "Skoraj vsako drugo ali tretje poletje imam obdobje, ko sem brez odvečnih kilogramov," je iskreno priznala. S tem je želela pokazati, da popolnost ni stalno stanje, temveč proces, ki vključuje vzpone in padce.

Popolna preobrazba Barbare Poljanec jemlje dih

Pomemben del njene preobrazbe je tudi aktiven življenjski slog. Redno gibanje in zmerna prehrana sta ključna elementa, ki ju skuša ohranjati dolgoročno. "Ni skrivnosti – malo več gibanja, malo manj hrane in predvsem doslednost," je še dodala in poudarila, da je prav vztrajnost tista, ki prinese rezultate.

Nova pričeska kot pika na i preobrazbi

Poleg vitkejše postave je Antonija Blaće pozornost pritegnila tudi z osveženo pričesko. Njena nova pričeska je med oboževalci požela številne pohvale, ki jih pod objavami na njenih družbenih omrežjih nikakor ne manjka. Skupaj z izgubo kilogramov ustvarja podobo zrele, samozavestne in energične ženske, ki navdihuje mnoge.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

brabusednet 30. 04. 2026 18.44
Če je hujšala na zdrav način ji vsa čast.Samo sedaj je zelo pomembno,da se tega drži.Tu pa mnogi obupajo.
bc123456 30. 04. 2026 12.29
Greha vredna.....................
