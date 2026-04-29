Objavil fotografijo z bivšo ženo, za katero trdi, da jo bo ljubil za vedno

Nekdanja zakonca Antonio Banderas in Melanie Griffith sta bila fotografirana v Los Angelesu, ko sta se v spremstvu hčerke Stelle in njenega moža odpravila na večerjo. Oboževalce pa je navdušila tudi fotografija, ki jo je Banderas objavil 27. aprila 2026 na svojih družbenih omrežjih.

Fotografija, ki jo je objavil, prikazuje njega, negovo bivšo ženo Melanie Griffith, hčerko Stello in njenega moža na kavču. Poleg je pripisal: "Lep in zabaven trenutek včeraj v Los Angelesu z mojim zetom Alexom, mojo hčerko Stello in mojo bivšo ženo in dolgoletno prijateljico Melanie."

Oboževalci navdušeni nad odnosom bivših zakoncev

Melanie Griffith in Antonio Banderas sta bila eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih parov devetdesetih in začetka 2000ih. Njuna romantična zgodba se je začela leta 1995 na snemanju filma Dvojni zapeljivec (Two Much), čeprav sta se po poročanju nekaterih virov spoznala že nekaj let prej.

Med snemanjem filma sta se zaljubila in se istega leta tudi poročila. Po poročanju People sta bila skupaj skoraj dve desetletji – uradno sta bila poročena od 1996 do 2015, kar je v hollywoodskih merilih izjemno dolgo in stabilno obdobje. V tem času sta postala starša hčerki Stelli Banderas, ki je danes prav tako dejavna v filmskem svetu.

icon-expand Antonio Banderas in Melanie Griffith FOTO: Reuters

Mirna in spoštljiva ločitev

Njuna ločitev leta 2015 je bila presenetljivo mirna in spoštljiva. Oba sta javno izjavila, da ostajata prijatelja in da je med njima še vedno ljubezen. Banderas je v intervjuju za People dejal, da bo Melanie "vedno del njegove družine", medtem ko je Melanie večkrat poudarila, da se med njima ni zgodilo nič sovražnega – preprosto sta se oddaljila. Tudi po ločitvi sta ostala povezana, predvsem zaradi hčerke Stelle, ki je pogosto razlog, da se družina še vedno zbira skupaj.

V kakšnem odnosu sta danes?

Danes sta Griffith in Banderas eden tistih redkih hollywoodskih parov, ki sta po razhodu ohranila iskreno prijateljstvo. Page Six je večkrat poročal, da se še vedno redno slišita, si čestitata ob rojstnih dnevih in se pojavljata na družinskih dogodkih.

Banderas je Melanie celo opisal kot "najboljšo prijateljico", kar je navdušilo oboževalce, ki ju še vedno vidijo kot simbol spoštljivega odnosa po razhodu. Banderas v intervjuju pred nekaj leti celo rekel: "To žensko bom ljubil do smrti." Njuna zgodba je tako postala primer, kako lahko nekdanja zakonca ostaneta povezana, si stojita ob strani in ohranita toplino, ki presega romantično razmerje.

