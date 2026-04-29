Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Melanie Griffith
Trači

Objavil fotografijo z bivšo ženo, za katero trdi, da jo bo ljubil za vedno

N. Č.
29. 04. 2026 04.00
0

Nekdanja zakonca Antonio Banderas in Melanie Griffith s skupnim druženjem v Los Angelesu dokazujeta, da pravo prijateljstvo po ločitvi obstaja.

Nekdanja zakonca Antonio Banderas in Melanie Griffith sta bila fotografirana v Los Angelesu, ko sta se v spremstvu hčerke Stelle in njenega moža odpravila na večerjo. Oboževalce pa je navdušila tudi fotografija, ki jo je Banderas objavil 27. aprila 2026 na svojih družbenih omrežjih.

Najlepši par 90. let se je razšel, a on jo bo ljubil do konca življenja
Preberi še
Najlepši par 90. let se je razšel, a on jo bo ljubil do konca življenja

Fotografija, ki jo je objavil, prikazuje njega, negovo bivšo ženo Melanie Griffith, hčerko Stello in njenega moža na kavču. Poleg je pripisal: "Lep in zabaven trenutek včeraj v Los Angelesu z mojim zetom Alexom, mojo hčerko Stello in mojo bivšo ženo in dolgoletno prijateljico Melanie."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oboževalci navdušeni nad odnosom bivših zakoncev

Melanie Griffith in Antonio Banderas sta bila eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih parov devetdesetih in začetka 2000ih. Njuna romantična zgodba se je začela leta 1995 na snemanju filma Dvojni zapeljivec (Two Much), čeprav sta se po poročanju nekaterih virov spoznala že nekaj let prej.

Preberi še
Med snemanjem filma sta se zaljubila in se istega leta tudi poročila. Po poročanju People sta bila skupaj skoraj dve desetletji – uradno sta bila poročena od 1996 do 2015, kar je v hollywoodskih merilih izjemno dolgo in stabilno obdobje. V tem času sta postala starša hčerki Stelli Banderas, ki je danes prav tako dejavna v filmskem svetu.

Antonio Banderas in Melanie Griffith
Antonio Banderas in Melanie Griffith FOTO: Reuters

Mirna in spoštljiva ločitev

Njuna ločitev leta 2015 je bila presenetljivo mirna in spoštljiva. Oba sta javno izjavila, da ostajata prijatelja in da je med njima še vedno ljubezen. Banderas je v intervjuju za People dejal, da bo Melanie "vedno del njegove družine", medtem ko je Melanie večkrat poudarila, da se med njima ni zgodilo nič sovražnega – preprosto sta se oddaljila. Tudi po ločitvi sta ostala povezana, predvsem zaradi hčerke Stelle, ki je pogosto razlog, da se družina še vedno zbira skupaj.

V kakšnem odnosu sta danes?

Danes sta Griffith in Banderas eden tistih redkih hollywoodskih parov, ki sta po razhodu ohranila iskreno prijateljstvo. Page Six je večkrat poročal, da se še vedno redno slišita, si čestitata ob rojstnih dnevih in se pojavljata na družinskih dogodkih. 

Banderas je Melanie celo opisal kot "najboljšo prijateljico", kar je navdušilo oboževalce, ki ju še vedno vidijo kot simbol spoštljivega odnosa po razhodu. Banderas v intervjuju pred nekaj leti celo rekel: "To žensko bom ljubil do smrti." Njuna zgodba je tako postala primer, kako lahko nekdanja zakonca ostaneta povezana, si stojita ob strani in ohranita toplino, ki presega romantično razmerje.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, pagesix.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Antonio Banderas Melanie Griffith Stella Banderas ločitev po ločitvi
Priporoča
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1682