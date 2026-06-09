Njega je ljubila, zdaj pa sta se razšla po skoraj treh letih skupnega življenja

Ariana Grande (32) in Ethan Slater (34) sta uradno končala svoje skoraj triletno razmerje. Informacijo je potrdil vir za People, ki navaja, da se je par razšel že pred več meseci, a sta novico ohranila v krogu prijateljev. Razhod naj bi bil sporazumen in načrtovan, še poročajo.
"Je prijateljsko, namenila sta veliko časa in skrbnega premisleka ter se odločila, da gresta vsak svojo pot," je povedal anonimni vir za revijo People. Kljub koncu ljubezenske zveze oba ostajata v dobrih odnosih in se medsebojno podpirata pri projektih, kar dokazuje njuna zavezanost k ohranjanju prijateljstva po koncu skupne poti, ki se je začela julija 2023.
Kaj je bil razlog za razhod?
Razhod se je po poročanju revije People zgodil tiho in sporazumno. Vir poudarja, da sta Ariana in Ethan ohranila tesen stik kljub temu, da nista več par. Ariana je trenutno polno zaposlena s turnejo Eternal Sunshine, hkrati pa pripravlja vse potrebno za izid svojega novega studijskega izdelka Petal, ki izide konec julija.
Skozi zadnji dve leti sta Ariana in Ethan pokazala, kaj pomeni biti medsebojno podpirajoč par. Čeprav so bili njuni urniki izjemno zasedeni – Slater s svojo gledališko kariero in Grandejeva s svetovno turnejo – sta se vedno trudila drug drugemu nameniti čas.
Kje sta se spoznala?
Spomnimo, par se je spoznal julija 2023 na setu filma Wicked, kjer je Ariana igrala Glindo, Ethan pa Boqa. Svojo zvezo sta uradno potrdila novembra 2024 na Instagramu, pozneje pa sta se skupaj pojavljala na promocijskih dogodkih, vključno s SAG Awards in Critics Choice Awards leta 2025.
Vir: people.com
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