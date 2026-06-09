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Ariana Grande in Ethan
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Njega je ljubila, zdaj pa sta se razšla po skoraj treh letih skupnega življenja

N. Č.
09. 06. 2026 10.53
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Po skoraj treh letih skupne poti sta se Ariana Grande in Ethan Slater odločila za razhod. Par naj bi se razšel že pred meseci, razhod pa naj bi bil sporazumen.

Ariana Grande (32) in Ethan Slater (34) sta uradno končala svoje skoraj triletno razmerje. Informacijo je potrdil vir za People, ki navaja, da se je par razšel že pred več meseci, a sta novico ohranila v krogu prijateljev. Razhod naj bi bil sporazumen in načrtovan, še poročajo.

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"Je prijateljsko, namenila sta veliko časa in skrbnega premisleka ter se odločila, da gresta vsak svojo pot," je povedal anonimni vir za revijo People. Kljub koncu ljubezenske zveze oba ostajata v dobrih odnosih in se medsebojno podpirata pri projektih, kar dokazuje njuna zavezanost k ohranjanju prijateljstva po koncu skupne poti, ki se je začela julija 2023.

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Kaj je bil razlog za razhod?

Razhod se je po poročanju revije People zgodil tiho in sporazumno. Vir poudarja, da sta Ariana in Ethan ohranila tesen stik kljub temu, da nista več par. Ariana je trenutno polno zaposlena s turnejo Eternal Sunshine, hkrati pa pripravlja vse potrebno za izid svojega novega studijskega izdelka Petal, ki izide konec julija.

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Skozi zadnji dve leti sta Ariana in Ethan pokazala, kaj pomeni biti medsebojno podpirajoč par. Čeprav so bili njuni urniki izjemno zasedeni – Slater s svojo gledališko kariero in Grandejeva s svetovno turnejo – sta se vedno trudila drug drugemu nameniti čas.

Ariana Grande in Ethan Slater.
Ariana Grande in Ethan Slater.FOTO: Profimedia

Kje sta se spoznala?

Spomnimo, par se je spoznal julija 2023 na setu filma Wicked, kjer je Ariana igrala Glindo, Ethan pa Boqa. Svojo zvezo sta uradno potrdila novembra 2024 na Instagramu, pozneje pa sta se skupaj pojavljala na promocijskih dogodkih, vključno s SAG Awards in Critics Choice Awards leta 2025.

Ariana Grande in Ethan Slater - SAG 2025
Ariana Grande in Ethan Slater - SAG 2025FOTO: Profimedia

Kljub razhodu viri za PEOPLE poročajo, da Ariana po koncu razmerja "cveti" in se popolnoma posveča turneji, s katero bo junija obkrožila svet. To partnerstvo, ki se je začelo v deželi Oz, bo za oboževalce vedno ostalo posebno poglavje, saj sta kljub koncu zveze uspela ohraniti integriteto in naklonjenost.

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Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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