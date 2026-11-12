Po skoraj desetih letih znova našla pot drug do drugega

Pevka Ariana Grande in plesalec Ricky Alvarez sta spet skupaj. Kot par sta se pojavila na premieri filma Focker-In-Law v New Yorku prvič skupaj stopila na rdečo preprogo in tako potrdila, da sta ponovno par. Kot poroča revija People, gre za eno najbolj nepričakovanih zvezdniških ljubezenskih zgodb letošnjega leta, saj sta bila skupaj že pred skoraj desetletjem.

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Od sodelavcev do zaljubljencev

Ljubezenska zgodba Ariane Grande in Rickyja Alvareza se je začela leta 2015. Alvarez je takrat nastopal kot spremljevalni plesalec na pevkini turneji Honeymoon Tour, sodelovanje pa se je kmalu razvilo v romantično razmerje. Kot navajata People in Marie Claire Australia, sta bila v tistem obdobju eden najbolj opaznih mladih zvezdniških parov. Ariana je hitro osvajala svetovne lestvice, Ricky pa je bil pomemben del njene ekipe na odru in za odrom. Njuno razmerje je trajalo približno leto dni, leta 2016 pa sta se razšla.

icon-expand Ariana Grande in Ricky Alvarez FOTO: Profimedia

Čeprav je bilo razmerje končano, med njima ni bilo javnih sporov ali medijskega obračunavanja, zato so številni oboževalci domnevali, da sta ostala v dobrih odnosih.

Kdo je Ricky Alvarez?

Čeprav je danes najbolj poznan kot partner Ariane Grande, je Ricky Alvarez v zabavni industriji prisoten že vrsto let. Deluje kot plesalec, koreograf, fotograf in ustvarjalec digitalnih vsebin. Po pisanju več tujih medijev se po razhodu z Ariano ni izpostavljal v javnosti tako pogosto kot številni drugi zvezdniški partnerji. Večino časa je ostal osredotočen na svoje ustvarjalno delo, zato je novica o obnovljeni romanci marsikaterega oboževalca presenetila.

O njem je pela v eni svojih največjih uspešnic

Veliko oboževalcev Rickyja Alvareza pozna tudi zaradi pesmi Thank U, Next, v kateri je Ariana Grande omenila več pomembnih moških iz svojega življenja. V uspešnici zapoje znameniti verz: 'Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh.' S tem je dala vedeti, da na njuno razmerje gleda brez zamer in z določeno mero nostalgije. Kot poroča Marie Claire Australia, se je Ricky ob izidu pesmi odzval zelo pozitivno in pohvalil Ariano ter njeno glasbo. Tako je že takrat pokazal, da med nekdanjima partnerjema ni bilo slabih odnosov.

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Oba sta medtem živela vsak svoje življenje

Po razhodu je Ariana Grande doživela več zelo odmevnih ljubezenskih zgodb. V zvezi je bila s pokojnim reperjem Mac Miller, se zaročila s komikom Pete Davidson, se poročila z nepremičninskim posrednikom Dalton Gomez, pozneje pa je bila povezana tudi z igralcem Ethan Slater.

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Ricky Alvarez je medtem ostal precej bolj zadržan glede zasebnega življenja. Zato je bilo toliko večje presenečenje, ko so se letos poleti začele pojavljati prve govorice, da sta si z Ariano ponovno blizu.

icon-expand Ariana Grande in Ethan Slater - SAG 2025 FOTO: Profimedia

Prve govorice so se pojavile poleti

Kot poročata Yahoo in E! News, so ju junija opazili skupaj v Austinu v Teksasu. Kmalu zatem je Ariana Grande na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih se je pojavil tudi Ricky, kar je sprožilo ugibanja o obnovljeni zvezi.

icon-expand Ariana Grande in Ricky Alvarez FOTO: Profimedia

Pozornost oboževalcev je pritegnila tudi med turnejo Eternal Sunshine. Po poročanju medijev je med koncerti večkrat spremenila del besedila pesmi Thank U, Next in namesto izvirnega verza zapela različice, ki so namigovale na to, da ima Ricky znova posebno mesto v njenem življenju. Številni oboževalci so bili prepričani, da pevka s tem pošilja zelo jasen signal o svojem ljubezenskem življenju.

Rdeča preproga je potrdila vse govorice

Dokončna potrditev je prišla 11. novembra na premieri filma Focker-In-Law v New Yorku. Kot poroča revija People, je šlo za njun prvi uradni skupni nastop na rdeči preprogi po obnovitvi zveze. Fotografi so ju ujeli med objemi in skupnim poziranjem, s čimer sta jasno pokazala, da svoje ljubezni ne skrivata več. Po poročanju medija Hello! Magazine je Ariana za večer izbrala vintage obleko modne hiše Badgley Mischka, Ricky pa klasičen črn suknjič z belo srajco.

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Ljubezenska zgodba, ki je dobila drugo priložnost

V času, ko številne hollywoodske romance trajajo le nekaj mesecev, je zgodba Ariane Grande in Rickyja Alvareza nekaj posebnega. Potem ko sta se spoznala kot sodelavca, se zaljubila, razšla in skoraj desetletje živela vsak svoje življenje, sta očitno ugotovila, da med njima še vedno obstaja močna vez.

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Njun skupni nastop na rdeči preprogi je zato za številne oboževalce pomenil več kot le potrditev zveze. Pokazal je, da lahko tudi ljubezni, ki se zdijo zaključene, po letih dobijo novo priložnost.

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