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Ariana Grande in Ricky Alvarez
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Ljubezni sta dala novo priložnost, nedavne fotografije potrjujejo, da sta spet skupaj

N. Č.
30. 08. 2026 04.00
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Po mesecih ugibanj je pevka Ariana Grande na Instagramu končno potrdila, da je obudila romanco z nekdanjim partnerjem Rickyjem Alvarezom. Zvezdnica je delila prikupne skupne fotografije, ki dokazujejo, da sta ljubezni dala novo priložnost.

Po mesecih ugibanj je zdaj dokončno jasno: Ariana Grande in Ricky Alvarez sta ponovno par. Pevka je njuno zvezo potrdila z objavo na Instagramu, v kateri je delila skupne fotografije z nekdanjim fantom in dolgoletnim prijateljem.

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Ljubezni sta dala novo priložnost

31-letna zvezdnica je 12. avgusta na Instagramu objavila serijo fotografij iz svojega vsakdana, med njimi pa sta se znašla tudi dva posnetka z Rickyjem Alvarezom. Na eni fotografiji pozirata pred ogledalom v usklajenih oblačilih, na drugi pa sta objeta, piše revija People. Grande je Alvareza tudi označila v objavi, kar so številni razumeli kot uradno potrditev zveze.

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Novica je sledila tednom govoric, da sta nekdanja zaljubljenca ponovno našla skupno pot. Ariana in Ricky sta bila skupaj že med letoma 2015 in 2016, po razhodu pa sta ostala v prijateljskih odnosih.

Namige je skrivala v svojih pesmih

Oboževalci so prve namige opazili med njeno turnejo Eternal Sunshine. Ariana je večkrat spremenila besedilo uspešnice Thank U, Next, v kateri omenja Rickyja. Julija je med nastopom zapela vrstico: 'We always find our way back' (Vedno najdeva pot nazaj drug k drugemu), kar je sprožilo val ugibanj o obnovljeni romanci.

Pozneje so ju opazili skupaj v Teksasu, Ricky pa se je pojavil tudi na nekaterih njenih koncertih, kar je govorice le še okrepilo, piše portal Extra.

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Zveza napreduje počasi

Revija People je že pred časom poročala, da sta se Ariana in Ricky ponovno zbližala, vendar naj bi stvari jemala zelo počasi. Vir je za revijo povedal, da je Ariana Rickyja vedno imela za zaupanja vredno osebo in da se ob njem lahko sproščeno vede takšna, kot je v resnici.

Po navedbah virov torej naj ne bi hitela v resno zvezo, a je pevka vesela, da se je Ricky vrnil v njeno življenje.

Ariana Grande in Ricky Alvarez
Ariana Grande in Ricky AlvarezFOTO: Profimedia

Od nekdanjega fanta do nove ljubezni

Obnovljena romanca prihaja po koncu njenega razmerja z igralcem Ethanom Slaterjem, s katerim sta se po poročanju medijev razšla pred nekaj meseci. Kmalu zatem so mediji začeli poročati o vse pogostejših srečanjih z Rickyjem Alvarezom, zdaj pa je Ariana z objavo na družbenih omrežjih tudi sama potrdila, da sta svoji nekdanji ljubezni dala novo priložnost.

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