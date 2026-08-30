Ljubezni sta dala novo priložnost, nedavne fotografije potrjujejo, da sta spet skupaj

Po mesecih ugibanj je zdaj dokončno jasno: Ariana Grande in Ricky Alvarez sta ponovno par. Pevka je njuno zvezo potrdila z objavo na Instagramu, v kateri je delila skupne fotografije z nekdanjim fantom in dolgoletnim prijateljem.
Ljubezni sta dala novo priložnost
31-letna zvezdnica je 12. avgusta na Instagramu objavila serijo fotografij iz svojega vsakdana, med njimi pa sta se znašla tudi dva posnetka z Rickyjem Alvarezom. Na eni fotografiji pozirata pred ogledalom v usklajenih oblačilih, na drugi pa sta objeta, piše revija People. Grande je Alvareza tudi označila v objavi, kar so številni razumeli kot uradno potrditev zveze.
Namige je skrivala v svojih pesmih
Oboževalci so prve namige opazili med njeno turnejo Eternal Sunshine. Ariana je večkrat spremenila besedilo uspešnice Thank U, Next, v kateri omenja Rickyja. Julija je med nastopom zapela vrstico: 'We always find our way back' (Vedno najdeva pot nazaj drug k drugemu), kar je sprožilo val ugibanj o obnovljeni romanci.
Pozneje so ju opazili skupaj v Teksasu, Ricky pa se je pojavil tudi na nekaterih njenih koncertih, kar je govorice le še okrepilo, piše portal Extra.
Zveza napreduje počasi
Revija People je že pred časom poročala, da sta se Ariana in Ricky ponovno zbližala, vendar naj bi stvari jemala zelo počasi. Vir je za revijo povedal, da je Ariana Rickyja vedno imela za zaupanja vredno osebo in da se ob njem lahko sproščeno vede takšna, kot je v resnici.
Od nekdanjega fanta do nove ljubezni
Obnovljena romanca prihaja po koncu njenega razmerja z igralcem Ethanom Slaterjem, s katerim sta se po poročanju medijev razšla pred nekaj meseci. Kmalu zatem so mediji začeli poročati o vse pogostejših srečanjih z Rickyjem Alvarezom, zdaj pa je Ariana z objavo na družbenih omrežjih tudi sama potrdila, da sta svoji nekdanji ljubezni dala novo priložnost.
Viri: People, E! News, Us Weekly, Extra.
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