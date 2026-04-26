Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti

Njuna zgodba: kako sta se spoznala in začela razmerje

Ariana Madix in Tom Sandoval sta se spoznala prek skupnih prijateljev in sodelavcev v restavraciji SUR, kjer je nastajala tudi serija Vanderpump Rules. Kot navaja People, sta se že zgodaj ujela zaradi podobnega smisla za humor in lahkotne energije, ki sta jo prinašala v skupne prizore. Čeprav je bil Sandoval takrat še v zvezi s Kristen Doute, je bilo očitno, da med njim in Ariano obstaja posebna povezava.

Preberi še Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija

Njuna romantična zgodba se je začela leta 2014, ko sta javno potrdila, da sta par. V naslednjih letih sta postala eden najbolj priljubljenih parov v oddaji. Skupaj sta kupila hišo, posvečala sta se skupnim projektom, Ariana pa je večkrat poudarila, da se ob Tomu počuti varno in sprejeto. Po poročanju People sta se pogosto predstavljala kot par, ki se ne podreja tradicionalnim pričakovanjem, a kljub temu deluje harmonično.

icon-expand Ariana Madix in Tom Sandoval FOTO: Profimedia

Razhod in prevara, ki je šokirala oboževalce

Marca 2023 je izbruhnila novica, ki je pretresla tako oboževalce kot celotno igralsko zasedbo Vanderpump Rules. Kot poroča People, je Ariana na Tomovem telefonu odkrila eksplicitne posnetke njegove dolgoletne prijateljice in soigralke Raquel Leviss. Razkritje je sprožilo ogromen medijski vihar, ki so ga oboževalci poimenovali kar Scandoval. Ariana je razhod potrdila in poudarila, da je bila izdaja še posebej boleča, ker je Raquel veljala za njeno prijateljico. Po razkritju je sledila poplava odzivov – od šokiranih oboževalcev do zvezdnikov, ki so stopili na Arianino stran. People navaja, da je Ariana po razhodu doživela izjemen porast podpore in priložnosti: od nastopa v Dancing with the Stars do igralskih vlog in številnih poslovnih sodelovanj. Sandoval pa se je soočil z ostrimi kritikami, izgubo ugleda in javnim pritiskom, ki ga spremlja še danes.

Preberi še Noseča je gledala, kako on poljublja najlepšo žensko na svetu

Kot poroča People, je Ariana iz boleče izkušnje izšla močnejša, medtem ko Sandoval še vedno nosi posledice svojih dejanj. Njuna zgodba ostaja opomin, kako hitro se lahko podoba popolnega para sesuje – in kako lahko nekdo iz pepela izdaje zraste v še močnejšo različico sebe.

Ariana Madix – voditeljica šova Otok ljubezni

Ena največjih priložnosti, ki so se Ariani Madix ponudile po odmevnem razhodu s Tomom Sandovalom, je bila vloga voditeljice priljubljenega resničnostnega šova Otok ljubezni USA. Najprej smo jo lahko videli v 5. sezoni, kjer je s svojo sproščenostjo in navdušenjem nad formatom hitro osvojila gledalce. Ko je produkcijska ekipa iskala novo voditeljico za 6. sezono, je bila Ariana zaradi svoje priljubljenosti in avtentičnosti njihova prva izbira.

Preberi še La Toya izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako

Njena prva sezona v vlogi voditeljice je bila izjemno uspešna, saj je 6. sezona postala ena najbolj gledanih v zgodovini ameriške različice šova. Zaradi odličnega odziva občinstva in medijev se je Ariana vrnila tudi v 7. sezoni, kjer je že samozavestno oblikovala svoj prepoznaven slog vodenja.

icon-expand Ariana Madix FOTO: Profimedia

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije.

Preberi še Otok ljubezni Adria prihaja v Slovenijo

icon-expand Otok ljubezni Adria. FOTO: VOYO

Preberi še Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?

