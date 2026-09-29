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Ariana Martić - ig
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Tako lepa je bila na poročni dan, fotografije navdušile splet

N. Č.
29. 09. 2026 09.18
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Potem ko sta s Perom Martićem dahnila usodni da, je Ariana Martić na družbenih omrežjih delila še nekaj čudovitih fotografij s poročnega dne. Posebno pozornost je pritegnila njena elegantna poročna obleka, ki je navdušila številne sledilce.

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Ariana Martić je na Instagramu objavila nove poročne fotografije, s katerimi je svoje sledilce popeljala nazaj v enega najlepših dni svojega življenja. Ob fotografijah je zapisala le kratko, a pomenljivo sporočilo: 'Za vedno'. Objava je hitro zbrala številne všečke in navdušene komentarje.

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V središču pozornosti je bila poročna obleka

Na fotografijah Ariana pozira v elegantni beli poročni obleki, ki jo odlikujejo preproste, a prefinjene linije. Videz je dopolnila s klasičnim poročnim šopkom in nežnim nakitom, celotna podoba pa je delovala brezčasno in elegantno.

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Sledilci so objavo hitro zasuli s komplimenti, med komentarji pa so se vrstili zapisi, kot so 'Čudovita', 'Prečudovita' in 'Zelo lepa'.

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Kdo je Ariana Martić?

Ariana Martić je širši javnosti najbolj poznana kot življenjska sopotnica slovenskega glasbenika in spletnega ustvarjalca Pera Martića. V zadnjih letih se občasno pojavlja tudi na njegovih družbenih omrežjih, kjer par z javnostjo deli utrinke iz zasebnega življenja.

Septembra letos sta svojo zvezo okronala s poroko, veselo novico pa sta s sledilci delila tudi na družbenih omrežjih.

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Romantični utrinki navdušili sledilce

Fotografije razkrivajo skrbno izbrane poročne detajle in elegantno podobo neveste, zaradi česar so hitro pritegnile pozornost sledilcev. Mnogi so zapisali, da Ariana naravnost blesti, številni pa so mladoporočencema zaželeli veliko sreče na skupni življenjski poti.

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Vir: Instagram Ariana Martić.

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