Tako lepa je bila na poročni dan, fotografije navdušile splet

Ariana Martić je na Instagramu objavila nove poročne fotografije , s katerimi je svoje sledilce popeljala nazaj v enega najlepših dni svojega življenja. Ob fotografijah je zapisala le kratko, a pomenljivo sporočilo: 'Za vedno' . Objava je hitro zbrala številne všečke in navdušene komentarje.

Na fotografijah Ariana pozira v elegantni beli poročni obleki , ki jo odlikujejo preproste, a prefinjene linije. Videz je dopolnila s klasičnim poročnim šopkom in nežnim nakitom , celotna podoba pa je delovala brezčasno in elegantno.

Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico

Sledilci so objavo hitro zasuli s komplimenti, med komentarji pa so se vrstili zapisi, kot so ' Čudovita ' , ' Prečudovita ' in ' Zelo lepa '.

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Ariana Martić je širši javnosti najbolj poznana kot življenjska sopotnica slovenskega glasbenika in spletnega ustvarjalca Pera Martića. V zadnjih letih se občasno pojavlja tudi na njegovih družbenih omrežjih, kjer par z javnostjo deli utrinke iz zasebnega življenja.

Septembra letos sta svojo zvezo okronala s poroko, veselo novico pa sta s sledilci delila tudi na družbenih omrežjih.