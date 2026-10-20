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ashley graham
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Njena hoja po modni brvi znova razdelila splet

S.B.
20. 10. 2026 09.35
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Na letošnji modni reviji Victoria's Secret, ki je potekala v Los Angelesu, je pozornost pritegnila tudi ameriška manekenka Ashley Graham, ena najbolj prepoznavnih predstavnic manekenstva za ženske z bolj polnimi postavami. Medtem ko so jo številni pohvalili, so se na spletu znova odprle razprave o telesni raznolikosti, idealih lepote in vprašanju, ali modna industrija s takšnimi nastopi spodbuja sprejemanje vseh teles ali normalizira nezdrav življenjski slog.

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Ashley Graham se je na modni reviji predstavila v spodnjem perilu in z velikimi, cvetličnimi krili, s katerimi je dopolnila svoj videz. Njen nastop je bil del letošnje revije, na kateri so se poleg manekenk z zelo vitkimi postavami predstavile tudi ženske z drugačnimi telesnimi merami.

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Toda prav vključevanje manekenk z bolj polnimi postavami že dolgo sproža polemike. Medtem ko eni pozdravljajo raznolikost in poudarjajo, da lepota ni omejena na eno samo konfekcijsko številko, drugi menijo, da bi morala modna industrija več pozornosti nameniti zdravju in telesni pripravljenosti.

Na družbenih omrežjih se je tako znova pojavilo vprašanje, ali predstavljanje žensk z večjimi telesnimi merami pomeni spodbujanje sprejemanja lastnega telesa ali pa lahko pri občinstvu ustvari napačno predstavo o zdravju. Vendar je treba poudariti, da vse kritike niso bile usmerjene zgolj v Ashleyjino postavo, nekateri komentatorji so se osredotočili tudi na njen stajling in izbiro spodnjega perila.

Ashley Graham je znova odprla polemike spletnih komentatorjev.
Ashley Graham je znova odprla polemike spletnih komentatorjev.FOTO: Profimedia

Je sprejemanje telesa isto kot promoviranje debelosti?

Razprava o Ashley Graham ni nova. Manekenka že vrsto let zagovarja večjo zastopanost žensk različnih velikosti v modni industriji, zaradi česar se je pogosto znašla tako na naslovnicah kot tudi v središču spletnih polemik.

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Pomembno pa je razlikovati med sprejemanjem telesa in spodbujanjem nezdravih navad. Pozitiven odnos do lastnega telesa ne pomeni, da je treba zanemarjati zdravje, prav tako pa telesna teža sama po sebi ne razkrije celotnega zdravstvenega stanja posameznika.

Telesno zdravje je odvisno od številnih dejavnikov, med drugim od prehrane, gibanja, spanja, genetike in presnovnega zdravja. Zgolj na podlagi videza človeka zato ni mogoče zanesljivo presoditi, kako zdrav je njegov življenjski slog.

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Raziskovalci telesne podobe opozarjajo tudi na pomen raznolikosti v medijih. Kot je za avstralsko javno radiotelevizijo ABC leta 2025 pojasnila raziskovalka telesne podobe Jasmine Fardouly, lahko podobe, ki jih redno spremljamo v oglaševanju in na družbenih omrežjih, vplivajo na to, kakšno telo dojemamo kot zaželeno in sprejemljivo.

Ashley Graham na letošnji modni reviji kot Victorijin angelček.
Ashley Graham na letošnji modni reviji kot Victorijin angelček.FOTO: Profimedia

Victoria's Secret med vključevanjem in starimi ideali lepote

Modna revija Victoria's Secret je bila dolga leta znana predvsem po izjemno vitkih manekenkah. Po večletnem premoru se je vrnila leta 2024, ko je blagovna znamka začela znova poudarjati tudi telesno raznolikost.

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Ashley Graham je bila ena izmed prepoznavnih manekenk, ki so pomagale odpreti vrata ženskam, ki se niso prepoznale v tradicionalni podobi modnih angelčkov. Tudi letos se je sprehodila po modni brvi, vendar širša razprava kaže, da vključevanje različnih telesnih tipov še vedno deli občinstvo.

Ob tem se postavlja vprašanje, ali bi morala moda predstavljati zgolj en ideal lepote ali pa bi morala ponuditi prostor ženskam različnih postav. Odgovor ni nujno povezan z izbiro med zdravjem in sprejemanjem telesa: mogoče je zagovarjati zdrav življenjski slog, ne da bi pri tem poniževali ljudi zaradi njihovega videza.

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Ashley s svojim nastopom tako ni sprožila zgolj razprave o modi, temveč tudi o tem, kako družba razume lepoto, zdravje in telesno samopodobo. Tu pa se pojavi bistveno vprašanje: ali lahko ženske spodbujamo k skrbi za zdravje, ne da bi jim hkrati narekovali, kakšne velikosti bi morale biti?

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 Vir: ABC News, People

Ashley Graham Victoria's Secret modna revija telesna raznolikost samopodoba
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