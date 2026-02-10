Zadovoljna.si
Kendall Jenner in Bad Bunny
Trači

31-letnik je zapeljal eno izmed najlepših žensk na svetu

N. Č.
10. 02. 2026 04.00
0

Ste se kdaj spraševali, kaj se je dogajalo med Kendall Jenner in Bad Bunnyjem? Koliko časa sta bila skupaj in kdaj sta se razšla? Preverite vse podrobnosti o njuni zvezi.

Življenja slavnih osebnosti so pogosto na ogled javnosti in razmerje med Kendall Jenner ter Bad Bunnyjem ni bilo izjema. Njuna zgodba se je začela leta 2023 in trajala do leta 2024.

Kdaj se je začelo razmerje Bad Bunnyja in Kendall Jenner?

Govorice o Bad Bunnyju in Kendall Jenner so začele krožiti, ko so ju leta 2023 prvič skupaj ujeli paparaci. Februarja 2023 so ju opazili na dvojnem zmenku z Justinom in Hailey Bieber, kot je poročal People.

Marca 2023 je revija Complex poročala o ugibanjih oboževalcev, da je Bad Bunny v svoji pesmi Coco Chanel užalil Devina Bookerja, nekdanjega fanta Kendall Jenner in igralca ekipe Phoenix Suns. Besedilo naj bi se glasilo: "Sonca v Portoriku grejejo bolj kot tisto v Phoenixu".

Kendall Jenner in Bad Bunny
Kendall Jenner in Bad Bunny FOTO: Profimedia

Potrdila, da sta skupaj?

Po začetnih govoricah sta se večkrat pojavila skupaj na različnih javnih dogodkih. Opazili so ju na primer, kako se zabavata na festivalu Coachella aprila 2023, kjer je Bad Bunny tudi nastopal. Revija People je poročala, da je Kendall Jenner plesala in spremljala njegov nastop iz občinstva, kar so takrat ujeli tudi viralni videoposnetki na TikToku. Prav tako sta bila skupaj na koncertih Tylerja, the Creatorja in v restavracijah.

Maja sta bila fotografirana, kako se odpravljata na zabavo po Met Gali, je poročal E! News. Nekaj dni pozneje, po poročanju Page Six, sta se smejala in zabavala na košarkarski tekmi med ekipama Lakers in Golden State Warriors v areni Crypto.com v Los Angelesu, čeprav uradne izjave glede svojega razmerja nista dala.

Skrbno varovanje zasebnosti

Bad Bunny je kljub nenehnemu medijskemu pritisku ostal dosleden pri varovanju svoje zasebnosti, kar se je odrazilo v njegovih intervjujih. Junija 2023 je bil v prispevku za Rolling Stone neposredno vprašan o razmerju s Kendall Jenner. Njegov odgovor je bil jasen in odločen: "Ljudje vedo vse o meni, torej kaj mi še preostane za zaščito? Moje zasebno življenje, moje osebno življenje. To je edini odgovor. Na koncu mi ostane samo moja zasebnost."

Tudi septembra 2023 je bil v intervjuju za Vanity Fair glede svojega ljubezenskega življenja zelo skrivnosten. "Ne vedo, kako se počutiš, ne vedo, kako živiš, ne vedo ničesar, in res ne želim, da vedo. Pravzaprav me ne zanima pojasnjevanje česar koli, ker nimam obveznosti, da bi karkoli pojasnil komur koli," je povedal.

Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel.
Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel.FOTO: Profimedia

Bad Bunny je sicer s svojim nastopom med polčasom Super Bowla 2026 poskrbel za pravi spektakel. Več si lahko preberete TUKAJ!

Kdaj sta se razšla?

Po burnem obdobju sta se Bad Bunny in Kendall Jenner decembra 2023 po poročanju Arizona Republic razšla. Čeprav se je zdelo, da je to konec njune romance, se je zgodba maja 2024 ponovno razživela, ko so ju ponovno opazili na zabavi po Met Gali. Kljub temu njuna sreča ni trajala dolgo in sta se dokončno razšla.

Kendall Jenner in Bad Bunny
Kendall Jenner in Bad BunnyFOTO: Profimedia
Vir: people.com, eonline.com, pagesix.com, rollingstone.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kendall Jenner Bad Bunny razmerje zveza razhod
Trači

