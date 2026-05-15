Ona je žarela, on pa ni mogel umakniti rok od nje

Madžarska manekenka Barbara Palvin (32) in ameriški igralec Dylan Sprouse (33) sta javnosti razkrila, da bosta postala starša. Veselo novico sta naznanila na 79. Filmskem festivalu v Cannesu, nato pa še z objavo serije fotografij na Instagramu.
Navdušila na rdeči preprogi
Barbara Palvin je na rdeči preprogi nosila opazno svetlo modro obleko, ki je poudarila njen zaobljen trebušček, kar je takoj sprožilo ugibanja o spolu otroka. Nosečniški žar je bil pri simpatični manekenki še kako opazen, poleg nje pa je stal ponosni bodoči očka, ki je skrbno varoval svojo srčno izbranko in njen trebušček.
Oboževalce sta razveselila tudi s prikupno objavo
Objava Barbare Palvin na Instagramu je sestavljena iz treh ključnih delov. Prva slika je profesionalni portret para, kjer Barbara pozira v modri obleki, Dylan pa jo opazuje v smokingu. Druga, ki je postala pravi viralni hit, prikazuje posnetek z ultrazvoka, kjer plod kaže prste v znani rockerski gesti. Tretja fotografija pa simbolično prikazuje roki staršev, ki oponašata enako gesto.
Sanjska poroka v Budimpešti
Par je 18. julija 2023 dahnil usodni "da" na posestvu njenih staršev, približno 70 km vzhodno od Budimpešte. Cerkveni obred je potekal v cerkvi blizu Budimpešte, nato pa je sledilo slavje v ožjem krogu. Prisoten je bil tudi Dylanov brat dvojček, Cole Sprouse, kot ženinova priča.
Kako sta se spoznala?
Mlada zakonca sta se prvič srečala leta 2017 na zabavi, leto pozneje pa sta svojo zvezo uradno razglasila na Dylanov rojstni dan, ko je Barbara objavila fotografije s čestitko za njegov rojstni dan. Ob tem je zapisala, da je Dylan njeno največje darilo v življenju.
