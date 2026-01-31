Tako visok znesek mora plačati bivši ženi

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger se ločujeta po devetih letih zakona. Postopek se je začel lani na Mallorci, kjer je Ana vložila zahtevo za preživnino. Kljub temu da se izogibata neposrednemu srečanju na sodišču, postopek poteka prek odvetnikov, poroča Blic.

icon-expand Ana Ivanović in Bastian Schweinseiger FOTO: Profimedia

Njuna prioriteta je čimprejšnji zaključek razveze, vendar pa mediji še naprej podrobno spremljajo potek, še posebej glede preživnine, ki je zdaj že znana. Kot so potrdili nemški mediji, je špansko sodišče hitro sprejelo odločitev glede finančne plati razveze, saj gre za tri mladoletne otroke. Po njihovih poročanjih naj bi španski sodnik izrekel presenetljivo visok znesek, ki ga mora nekdanji nogometaš plačevati nekdanji soprogi.

Ana Ivanović s sinovi Luko (8), Leonom (5) in Teom (2) živi v Španiji.

Koliko preživnine bo plačeval Bastian Schweinsteiger?

Nemški mediji poročajo, da je špansko sodišče hitro ukrepalo pri določitvi preživnine. Po začasni odločbi sodnika mora Bastian Schweinsteiger vsak mesec plačevati 15.000 evrov za vsakega otroka, poročajo nemški mediji in portal Blic.

To pomeni letno obveznost v višini okoli 540.000 evrov. Kot je navedeno na portalu Bunte, 'Bo Bastian Schweinsteiger po ločitvi moral financirati luksuzni življenjski slog svojih sinov na Mallorci.' Poroča se, da to ustreza približno devetim povprečnim bruto letnim plačam v Nemčiji za zaposlene s polnim delovnim časom.

icon-expand Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger FOTO: Profimedia

Kako so določili višino preživnine?

Sodišče je upravičilo visok znesek preživnine z Bastianovimi znatnimi finančnimi sredstvi in tudi življenjskimi stroški, ki so jih otroci imeli pred ločitvijo, kot so potrdili tudi v omenjenem srbskem mediju. Kot pišejo nemški mediji in portal Bunte, naj bi družina Ivanović-Schweinsteiger trošila med 6.000 in 7.000 evrov mesečno zgolj za hrano.

Sodišče je upoštevalo tudi druge stroške, kot so plačila za vrtnarja, kuharja, čistilke (dve sta bili zaposleni) in varuške za vsakega otroka. Medtem ko so Bastianovi dohodki visoki, je sodišče poudarilo, da je težko natančno določiti znesek, saj nekdanji zvezdnik svetovnega pokala plačuje davke v Nemčiji, kar pogosto zaplete mednarodne sodne procese, vendar je jasno, da so njegovi prihodki zadostni za pokritje visokih stroškov življenja na Mallorci in za vzdrževanje ravni, na katero so se otroci navadili.

icon-expand Ana Ivanović, Bastian Schweinsteiger FOTO: Profimedia

Kaj pa sama ločitev?

Nemški mediji navajajo, da bi lahko bila sama ločitev bistveno bolj zapletena kot postopki za preživnino. To potrjujejo tudi nekateri deli španskih sodnih dokumentov, ki omenjajo domnevno ljubico Bastiana Schweinsteigerja.

Trenutno še ni jasno, ali bo ločitev potekala mirno ali se bo razvila v dolgotrajen in odmeven spor.

