Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila

Svetovno javnost še vedno pretresajo podrobnosti o zasebnem življenju nekdanjega nemškega nogometnega kapetana Bastiana Schweinsteigerja. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, je 41-letni nogometaš doživel nov udarec, ko ga je pred dvema mesecema zapustila njegova izbranka, Bolgarka Silva Kapitanova.
Čeprav se je zdelo, da sta si po koncu njegovega dolgoletnega zakona z Ano Ivanović ustvarila novo skupno srečo, so se v medijih pojavile informacije, da je razmerje razpadlo zaradi materialnih dobrin in nepopustljivosti pri življenjskih odločitvah. Ljubezenska pravljica na španski obali se je očitno klavrno končala pod težo finančnih zahtev, piše Net.hr.
Kaj je bil glavni razlog za njun razhod?
Bolgarka Silva Kapitanova je pred dvema mesecema prekinila razmerje z nekdanjim nemškim nogometašem Bastianom Schweinsteigerjem. Po poročanju tujih medijev, kot je srbski Kurir, se je spor vnel zaradi luksuzne vile na Palma de Mallorci, v kateri sta živela zadnje leto.
Schweinsteiger je namreč ugotovil, da visoki stroški najema niso več opravičljivi, saj zaradi poslovnih obveznosti vedno več časa preživlja v rodni Nemčiji. Njun razhod prihaja le dobro leto po tem, ko je svet obkrožila novica o razpadu Bastianovega zakona s srbsko teniško zvezdnico Ano Ivanović, s katero ima tri otroke.
Prenehal plačevati mesečno najemnino za luksuzno vilo
Glavni razlog za razhod naj bi bila Bastianova odločitev, da preneha plačevati mesečno najemnino za njuno luksuzno rezidenco, ki je po pisanju srbskega Kurirja znašala neverjetnih 50.000 evrov. "Čeprav je milijonar, Bastian ni jama brez dna, ko gre za denar. Ker na Majorki ni več redno bival, se mu je zdelo nesmiselno namenjati tolikšne zneske za hišo," navaja vir blizu športnika za Kurir.
Silva se s tem menda nikakor ni strinjala in je od nekdanjega reprezentanta zahtevala celo, da vilo kupi, česar ni želel storiti. Več si lahko preberete TUKAJ!
Ana Ivanović je že našla novo srečo
Nasprotno od Schweinsteigerjeve osebne stiske Ana Ivanović trenutno doživlja preporod. 38-letnica je po razpadu njunega zakona očitno našla novo srečo v ljubezni. Viri navajajo, da uživa v zvezi z bogatim partnerjem, s katerim naj bi bivala prav v svoji vili na Majorki. Več si lahko preberete TUKAJ!
Vir: net.hr, kurir.rs
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