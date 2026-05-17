Usodna karma: Bastiana Schweinsteigerja zapustila ljubica

Po poročilih blizu para je Bastian Schweinsteiger ponovno samski. Njegova partnerica Silva Kapitanova naj bi razmerje končala pred približno dvema mesecema , piše srbski Kurir. Razlog za konec zveze naj bi bila nenehna nesoglasja glede prebivališča; Bastian je večino časa preživljal v Münchnu ali na poslovnih potovanjih, Silva pa je želela ostati na Majorki, kjer njeni otroci obiskujejo šolo.

Nekdanji reprezentant ni varčeval, ko je šlo za udobje njegove ljubice. Poročila navajajo, da je na obali Majorke najemal vilo, ki bi po videzu lahko spadala v latinskoameriško telenovelo, stala pa naj bi ga neverjetno visoko vsoto, po nekaterih poročilih naj bi šlo za vrtoglavih 50.000 evrov na mesec.

Nepremičnina, obdana z gostim rastjem in zaščitena pred radovednimi pogledi, naj bi postala simbol njune afere, ki se je začela še v času njegovega zakona z Ano. Bastian je menda vilo celo opremil z vsem udobjem, kupil naj bi tudi tri milijone evrov vredno jadrnico, a razkošje očitno ni moglo nadomestiti fizične bližine in stabilnosti, ki jo je Silva pričakovala.