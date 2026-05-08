Bee Shaffer Carrozzini
Kdo je hči ene najbolj vplivnih žensk v modnem svetu?

N. Č.
08. 05. 2026 04.00
0

Anna Wintour je ime, ki ga dobro poznamo vsi, a v zadnjem času se vse pogosteje v soju žarometov znajde tudi njena hči Bee Shaffer. Preverite, zakaj.

Bee Shaffer, rojena kot Katherine Bee Shaffer, je danes ena najbolj zanimivih osebnosti v zakulisju modnega sveta. Čeprav je hči legendarne urednice Voguea Anne Wintour, ki je pred kratkim svoje mesto prepustila Chloe Malle, se Bee že leta trudi graditi svojo pot stran od neposrednega glamurja, ki spremlja njeno mater. Po poročanju SCMP je Bee že od mladosti znana po tem, da se izogiba pretirani pozornosti in raje deluje za kamero kot pred njo.

Kdo sta njena slavna starša?

Njena starša, Anna Wintour in David Shaffer, sta se ločila leta 1999, Bee pa je v intervjujih večkrat poudarila, da je bila vzgoja, ki jo je prejela, ključna za njen profesionalni razvoj. Za Teen Vogue je nekoč povedala, da je bila pri njih doma točnost neizpodbitno pravilo, ki ga je prenesla tudi v svoje delo.

Disciplina, učinkovitost in spoštovanje časa so vrednote, ki jih je prevzela neposredno od matere. "Zelo sem točna, tako so me vzgojili. Tako enostavno je biti točen, le čas si moraš vzeti za stvari," je dejala 38-letnica.

Bee Shaffer in Francesco Carrozzini
Bee Shaffer in Francesco CarrozziniFOTO: Profimedia
Kariera, ki presega slavni priimek

Čeprav bi Bee zlahka stopila na pot modne urednice ali vplivnice, je izbrala drugačno smer. Po podatkih SCMP deluje kot filmska producentka in se posveča projektom, ki imajo kulturno in umetniško težo. Njena profesionalna pot je premišljena, umirjena in usmerjena v ustvarjanje vsebin, ki presegajo površinski blišč modne industrije.

Bee se redko pojavlja v javnosti, a ko se, to stori z izjemnim občutkom za estetiko. Na premieri filma Hudičevka v Pradi 2 (The Devil Wears Prada 2) je bila opažena v družbi matere Anne Wintour in svakinje Elizabeth Cordry Shaffer, kar je ponovno potrdilo, da družina ostaja tesno povezana. Njen slog je preprost, a izbrušen, vedno v skladu z visokimi standardi modne elite, ki jo obkroža že vse življenje.

Elizabeth Cordry Shaffer, Anna Wintour in Bee Shaffer
Elizabeth Cordry Shaffer, Anna Wintour in Bee ShafferFOTO: Profimedia

Bee Shaffer na Met Gali: tiha sila pod žarometi

Met Gala je dogodek, ki ga Anna Wintour sooblikuje že desetletja, Bee pa se ga udeležuje občasno in vedno zadržano. Leta 2026 je ponovno stopila na rdečo preprogo, kjer je pokazala, da je dedinja ne le modnega imena, temveč tudi izjemnega občutka za estetiko. Po poročanju SCMP je Bee ena tistih osebnosti, ki ne potrebujejo ekstravagance, da bi izstopale – njena prisotnost je subtilna, a opazna. Njen videz iz Met Gale si lahko ogledate spodaj.

Bee Shaffer Carrozzini
Bee Shaffer CarrozziniFOTO: Profimedia
Vir: scmp.com, teenvogue.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
