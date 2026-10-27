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britney in bella
Moda slavnih

Obudila je ikonični videz: katera ga je nosila bolje?

S.B.
27. 10. 2026 04.00
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Bella Hadid je po modni reviji Victoria's Secret presenetila z videzom, ki je številne spomnil na enega najbolj ikoničnih modnih trenutkov Britney Spears.

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Na zabavi po reviji se je Bella Hadid pojavila v prosojni čipkasti mini obleki, ki močno spominja na kreacijo, v kateri je popzvezdnica Britney Spears blestela na podelitvi nagrad MTV VMA leta 2001. Podobnost je očitna, vendar je Bella videz začinila s sodobnejšim, še drznejšim pridihom. Katera jo je nosila bolje?

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Čipkasta obleka, ki je zaznamovala dve obdobji

Bella Hadid je po modni reviji v Los Angelesu odvrgla angelska krila in se preoblekla v oprijeto čipkasto mini obleko z dolgimi rokavi in visokim ovratnikom. Prosojna tkanina je razkrivala črn modrček in spodnje perilo, videz pa je dopolnila s črnimi čevlji s koničasto konico, temnimi sončnimi očali in majhno bleščečo torbico.

Njen stajling je bil poklon Britney Spears, ki je leta 2001 na podelitvi nagrad MTV VMA nosila znamenito čipkasto obleko modne hiše Dolce & Gabbana. Tudi pevkin videz je temeljil na prosojni čipki in spodnjem perilu, vendar je izbrala kratke hlačke z nizkim pasom, medtem ko se je Bella odločila za še bolj minimalistično različico.

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Manekenka je tako legendarni modni trenutek prenesla v leto 2026, pri tem pa ohranila njegovo drznost in zapeljivost. Razlika je predvsem v detajlih: Bella je videz zaostrila z izrazito sodobnimi dodatki in bolj izzivalnim spodnjim perilom.

Bella Hadid na zabavi po modni reviji.
Bella Hadid na zabavi po modni reviji.FOTO: Profimedia

Britney Spears je s tem videzom pisala modno zgodovino

Britney je na podelitvi MTV VMA leta 2001 poskrbela za enega svojih najbolj nepozabnih modnih trenutkov. Tistega večera je pozornost pritegnila tudi z nastopom s kačo med izvedbo pesmi I'm a Slave 4 U, njen čipkasti videz z rdeče preproge pa je skozi leta postal ena najbolj prepoznavnih referenc mode zgodnjih 2000-ih.

Čipkasta obleka se je izkazala za tako vplivno, da so jo v različnih različicah obudile tudi druge zvezdnice. Med njimi je bila pevka Tate McRae, ki se je na podelitvi MTV VMA leta 2024 prav tako poklonila Britneyjinemu slogu.

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Bella Hadid je s svojim izborom pokazala, da so trendi iz začetka tisočletja še vedno aktualni. Prosojne obleke, vidno spodnje perilo in drzni čipkasti kosi so se znova uveljavili na rdečih preprogah in modnih zabavah.

Britney na podelitvi MTV nagrad.
Britney na podelitvi MTV nagrad. FOTO: Profimedia

Katera je bila videti bolje?

Britneyjina različica je bila utelešenje mode zgodnjih 2000-ih, drzna, igriva in brez strahu pred modnimi pravili. Bella pa je podobno idejo predstavila skozi sodobno estetiko, ki se odlično ujema z njenim manekenskim slogom in vzdušjem revije Victoria's Secret.

Ena je ustvarila ikonični trenutek, druga pa ga je obudila za novo generacijo. Je Bella s sodobnejšo različico presegla izvirnik ali je Britney tista, ki ji pripada krona? Presodite sami.

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Vir: Vogue

Bella Hadid Britney Spears moda trend Victoria's Secret
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