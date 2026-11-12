Postala je neprepoznavna, njen novi partner pa jo obožuje

Manekenka Bella Hadid je v zadnjih tednih očitno odprla novo poglavje v življenju. Na hokejski tekmi je prvič pokazala novega partnerja Nathana Lacyja, hkrati pa navdušila še s povsem novo pričesko in velikim življenjskim korakom.
Bella Hadid je zaljubljena
Potem ko se je v začetku leta razšla s kavbojem Adanom Banuelosom, je Bella Hadid zdaj prvič javno pokazala novega partnerja. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, sta se z Nathanom Lacyjem skupaj pojavila na tekmi hokejske ekipe Colorado Avalanche, kjer sta pritegnila veliko pozornosti. Utrinke s tekme je delila na svojih družbenih omrežjih.
Novi izbranec ene najbolj prepoznavnih manekenk na svetu ni del hollywoodske scene. Po poročanju tujih medijev dela kot vodja projektov v družinskem gradbenem podjetju, z Bello pa naj bi ju povezala njegova sestra Rachel Lacy.
Kaj vemo o Nathanu Lacyju?
Čeprav širša javnost zanj do pred kratkim skoraj ni slišala, se je ime Nathan Lacy v zadnjih dneh pojavilo v številnih tujih medijih. Zanimivo je, da ima tudi on, podobno kot Bellin nekdanji partner Adan Banuelos, korenine v kavbojski kulturi ameriškega zahoda.
Koliko časa sta skupaj, za zdaj ni znano, vendar skupni javni nastop nakazuje, da zveze ne skrivata več.
Kdo je Adan Banuelos, moški, ki ga je ljubila pred tem?
Še v začetku leta je bila Bella Hadid v zvezi s kavbojem Adanom Banuelosom, enim najbolj znanih tekmovalcev v western jahanju v ZDA. Po njunem razhodu je svoje zasebno življenje večinoma držala stran od oči javnosti, zato je bilo njeno prvo javno pojavljanje z Nathanom Lacyjem za številne oboževalce veliko presenečenje. Kot poročajo tuji mediji, nove zveze dolgo ni želela izpostavljati, skupni obisk hokejske tekme pa je nakazal, da svoje sreče ne skriva več.
Presenetila je tudi z novo podobo
Oboževalci niso opazili le novega partnerja, ampak tudi veliko spremembo videza. Bella Hadid, ki je bila dolgo znana po svojih temnih laseh, se je pokazala s platinasto blond pričesko, ki je takoj sprožila številne odzive na družbenih omrežjih. Z njo je namreč videti skoraj neprepoznavna.
Nova pričeska je za mnoge simbol novega življenjskega obdobja, saj se je sprememba zgodila ravno v času, ko je manekenka javnosti predstavila novo zvezo.
Kupila je tudi razkošen dom
V zadnjih mesecih pa ni novosti le na ljubezenskem področju. Kot poroča Net.hr, je Bella Hadid v kraju Crested Butte v zvezni državi Kolorado kupila posestvo, vredno približno 5,5 milijona dolarjev (okoli 4,7 milijona evrov). Zanimivo je, da gre za kraj, kjer živi tudi Nathan Lacy, piše InStyle.
Ali bo nova nepremičnina postala njen stalni dom, za zdaj še ni znano, številni tuji mediji pa ugibajo, da si zvezdnica vse bolj želi mirnejšega življenja stran od hollywoodskega vrveža.
Novo poglavje za eno najbolj znanih manekenk na svetu
Po burnem letu in odmevnem razhodu v začetku leta se zdi, da je Bella Hadid znova našla nov razlog za nasmeh. Novi partner, nova pričeska in nova hiša kažejo, da se ena največjih modnih zvezdnic svoje generacije podaja v povsem novo življenjsko obdobje.
Viri: InStyle, Net.hr, Vogue
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