Po ločitvi naj bi se objemal s to lepotico

Brooks Nader se je odzvala na špekulacije, da se dobiva z Benom Affleckom, ki so zaokrožile v medijih. Kot je poročal Deuxmoi, so se pojavile govorice o romanci med omenjenima zvezdnikoma, zdaj pa se je na govorice odzvala 28-letna Brooks in odločno zanikala njuno razmerje.

icon-expand Ben Affleck FOTO: Profimedia

Kdo je razširil govorice o njunem razmerju?

Kot je navedeno, so govorice o njunem razmerju prišle na dan 24. januarja preko spletne strani Deuxmoi. Na govorice se je hitro odzvala Brooks Nader, ki je v komentar pod objavo, ki navaja te govorice, zapisala: "Nikoli v življenju ga nisem srečala."

S kom je bila pred tem v razmerju Brooks Nader?

Brooks Nader ima pestro romantično zgodovino. Pred aktualnimi govoricami o Benu Afflecku je bila v burnem razmerju z Glebom Savchenkom, svojim plesnim partnerjem iz 33. sezone šova Dancing with the Stars, poroča People. Ta odnos je bil večkrat prekinjen in nato znova oživljen. Kot je Naderjeva dejala decembra 2025 v oddaji Watch What Happens Live, je vodstvo oddaje prosila za najbolj vročega, arogantnega fanta, in dobila je Gleba. Naderjeva je takrat priznala: "Čutila sem, da je med nama že na prvi dan toliko spolne napetosti, da bi se ta samo še stopnjevala."

Preberi še Po ločitvi je ujela princa, zdaj pa vrhunskega športnika

Njuna zveza se je dokončno razdrla aprila 2025. Naderjeva je Savchenka, starega 42 let, obtožila prevare, kar je on zanikal, še poroča People. Pozneje, ko je Olivia Attwood v svojem podkastu Olivia's House novembra Naderjevo soočila s kritikami, da je zagrenjena, ker se še vedno vrača k njunemu razmerju, je Naderjeva ostro odgovorila: "To je razlog, zakaj mislim, da sva imela dobro kemijo, ker sva oba tako zelo zamerljiva in sva si med celotno sezono drug drugemu delala najbolj zaje***e, malenkostne in strupene stvari."

icon-expand Ben Affleck in Brooks Nader FOTO: AP

Poročena je bila z Billyjem Haireom

Pred Savchenkom je bila Naderjeva od leta 2019 do ločitve leta 2024 poročena z Billyjem Haireom. Par se je spoznal leta 2015 v New Yorku. Naderjeva je bila takrat stara komaj 19 let, Haire pa je bil 11 let starejši od nje, poroča People.

Preberi še S kratko obleko in dekoltejem je zasenčila vse

"To je del moje zgodbe. To je del tega, kar me je oblikovalo," je Naderjeva povedala o njuni ločitvi v oddaji The Viall Files avgusta 2025 in dodala: "Res, res težka odločitev je bila, da se ločiš samo zato, ker nekoga ne ljubiš."

icon-expand Brooks Nader FOTO: Profimedia

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.