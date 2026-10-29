Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Filmska premiera Doctor Strange - 2
Trači

Ugrabili so ga med snemanjem filma, nato pa se mu je življenje povsem spremenilo

N. Č.
29. 10. 2026 04.00
0

Danes ga poznamo kot zvezdnika filmov o Doktorju Strangeu in priljubljenega Sherlocka Holmesa, a Benedict Cumberbatch je pred leti doživel izkušnjo, ki mu je za vedno spremenila življenje. Med snemanjem v Južni Afriki so ga ugrabili oboroženi moški, sam pa je pozneje priznal, da zaradi dogodka nikoli več ni gledal na življenje enako.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Ko danes pomislimo na Benedicta Cumberbatcha, si ga večina predstavlja kot briljantnega Sherlocka Holmesa ali karizmatičnega Marvelovega junaka Doktorja Strangea. Britanski igralec velja za enega najbolj cenjenih igralcev svoje generacije, a njegova življenjska zgodba skriva dogodek, ki bi se zlahka končal tragično.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela na snemanju, a dolgo sta jo skrivala
Preberi še
Njuna ljubezenska zgodba se je začela na snemanju, a dolgo sta jo skrivala

Grozljiva izkušnja, ki je ne bo pozabil

Leta 2004 je namreč med snemanjem BBC-jeve miniserije To the Ends of the Earth v Južni Afriki doživel nekaj, česar ne bo nikoli pozabil. Kot je pozneje razkril za The Hollywood Reporter, so njega in prijatelje med vračanjem z izleta prestregli oboroženi moški, jih oropali in ugrabili.

Benedict Cumberbatch
Benedict CumberbatchFOTO: Profimedia

Noč, ki se je začela povsem običajno

Takrat še neznani igralec je s prijatelji užival prost dan med snemanjem. Po potapljaškem izletu so se vračali po odročni cesti v pokrajini KwaZulu-Natal, ko jim je počila pnevmatika. Medtem ko so skušali rešiti težavo, se je iz teme pojavila skupina moških. Kot je pozneje opisal v več intervjujih, so jih napadalci obkolili, jih prisilili nazaj v vozilo in odpeljali na neznano lokacijo.

Obudila je ikonični videz: katera ga je nosila bolje?
Preberi še
Obudila je ikonični videz: katera ga je nosila bolje?

Cumberbatch je pozneje razkril, da so jim zvezali roke, jih vozili več ur in od njih zahtevali denar ter bančne kartice. Čeprav se je dogodek na srečo končal brez fizičnih poškodb, je pustil globoke psihološke posledice.

"Takrat sem se prvič zares zavedel, da lahko umrem"

Igralec je skozi leta večkrat spregovoril o tem, kako močno ga je izkušnja zaznamovala. V nedavnem intervjuju za revijo Variety je priznal, da je prav ugrabitvi mogoče pripisati njegov povsem drugačen pogled na čas in življenje.

Benedict Cumberbatch
Benedict CumberbatchFOTO: Profimedia

"To mi je dalo občutek časa, vendar ne nujno na dober način," je povedal. Dodal je, da ga je izkušnja spodbudila k temu, da je želel živeti manj običajno življenje in izkoristiti vsako priložnost, ki se mu ponudi.

Po njegovih besedah ga je bližnje srečanje s smrtjo prepričalo, da se lahko življenje konča kadarkoli. Prav zato je v letih po ugrabitvi pogosto iskal adrenalinske izkušnje in se loteval dejavnosti, ki jih marsikdo ne bi upal niti poskusiti.

81-letnica našla ljubezen v 32 let mlajši igralki
Preberi še
81-letnica našla ljubezen v 32 let mlajši igralki

Postal je pravi adrenalinski navdušenec

Kot poroča Variety, je Cumberbatch priznal, da je po dogodku postal skoraj obseden z občutkom adrenalina. Skakal je iz letal, se loteval tveganih pustolovščin in neprestano iskal nove izzive. Sam meni, da je šlo za način spopadanja s travmatično izkušnjo, ki mu je pokazala, kako krhko je lahko življenje.

Danes na ta obdobja gleda drugače. Pravi, da je z leti postal bolj umirjen, še posebej po tem, ko si je ustvaril družino.

Benedict Cumberbatch in Sophie Hutnter
Benedict Cumberbatch in Sophie HutnterFOTO: Profimedia

Očetovstvo je spremenilo njegove prioritete

Leta 2015 se je poročil z britansko režiserko in gledališko ustvarjalko Sophie Hunter, skupaj pa imata tri sinove. Prav rojstvo otrok je, kot pravi sam, ponovno spremenilo njegov pogled na življenje.

Za Variety je povedal, da človek šele z otroki zares občuti minevanje časa. Če ga je ugrabitvena izkušnja naučila, da je življenje lahko zelo kratko, so ga otroci naučili, kako dragocen je vsak trenutek.

"Ko postaneš starš, začneš veliko več razmišljati o minljivosti," je iskreno priznal.

Po mesecih ugibanj končno potrdil govorice
Preberi še
Po mesecih ugibanj končno potrdil govorice

Dogodek, ki ga spremlja še danes

Čeprav je od ugrabitve minilo več kot dve desetletji, igralec priznava, da posledic ni nikoli povsem pustil za sabo. Dogodek mu ni vzel le občutka varnosti, temveč mu je hkrati dal tudi posebno življenjsko lekcijo: da časa ne gre jemati za samoumevnega.

Benedict Cumberbatch, Sophie Hunter,
Benedict Cumberbatch, Sophie Hunter,FOTO: AP

Morda prav zato Benedict Cumberbatch tudi danes velja za igralca, ki se ne boji zahtevnih vlog in drznih kariernih odločitev. Za vsakim njegovim uspehom pa se skriva zgodba o noči, ko se je znašel iz oči v oči s svojo smrtnostjo in izkušnji, ki mu je za vedno spremenila pogled na življenje.

Benedict Cumberbatch in Sophie Hunter
Benedict Cumberbatch in Sophie HunterFOTO: AP
Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena
Preberi še
Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Variety, The Hollywood Reporter, Marc Maron Podcast (WTF), IMDb

Benedict Cumberbatch ugrabitev srečanje s smrtjo dr. strange spiderman travma
Trači

Dolga leta sta se izogibala hollywoodskemu blišču, njuna ljubezen pa traja še danes

Oddaje

V vili so tekle solze: Lara se je poslovila od Otoka ljubezni

24ur.com Svoboda za 'privlačnega' morilca? Povozil jo je, dokler ni 'bila videti kot špaget'
24ur.com Benedict Cumberbatch o ugrabitvi v Afriki: Mislil sem, da je konec
24ur.com Pobegli plačanec Wagnerja priznal, da se je na Norveškem pretepal pijan
24ur.com Plaz ga je zasul pred očetovimi očmi na njegov rojstni dan
24ur.com John McTiernan: Film je kot kaos in če imaš srečo, lahko jezdiš na tem kaosu
24ur.com Umrl je igralec Adrian Schiller
24ur.com Zapor ga je streznil
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008