Ugrabili so ga med snemanjem filma, nato pa se mu je življenje povsem spremenilo

Ko danes pomislimo na Benedicta Cumberbatcha, si ga večina predstavlja kot briljantnega Sherlocka Holmesa ali karizmatičnega Marvelovega junaka Doktorja Strangea. Britanski igralec velja za enega najbolj cenjenih igralcev svoje generacije, a njegova življenjska zgodba skriva dogodek, ki bi se zlahka končal tragično.

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Grozljiva izkušnja, ki je ne bo pozabil

Leta 2004 je namreč med snemanjem BBC-jeve miniserije To the Ends of the Earth v Južni Afriki doživel nekaj, česar ne bo nikoli pozabil. Kot je pozneje razkril za The Hollywood Reporter, so njega in prijatelje med vračanjem z izleta prestregli oboroženi moški, jih oropali in ugrabili.

icon-expand Benedict Cumberbatch FOTO: Profimedia

Noč, ki se je začela povsem običajno

Takrat še neznani igralec je s prijatelji užival prost dan med snemanjem. Po potapljaškem izletu so se vračali po odročni cesti v pokrajini KwaZulu-Natal, ko jim je počila pnevmatika. Medtem ko so skušali rešiti težavo, se je iz teme pojavila skupina moških. Kot je pozneje opisal v več intervjujih, so jih napadalci obkolili, jih prisilili nazaj v vozilo in odpeljali na neznano lokacijo.

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Cumberbatch je pozneje razkril, da so jim zvezali roke, jih vozili več ur in od njih zahtevali denar ter bančne kartice. Čeprav se je dogodek na srečo končal brez fizičnih poškodb, je pustil globoke psihološke posledice.

"Takrat sem se prvič zares zavedel, da lahko umrem"

Igralec je skozi leta večkrat spregovoril o tem, kako močno ga je izkušnja zaznamovala. V nedavnem intervjuju za revijo Variety je priznal, da je prav ugrabitvi mogoče pripisati njegov povsem drugačen pogled na čas in življenje.

icon-expand Benedict Cumberbatch FOTO: Profimedia

"To mi je dalo občutek časa, vendar ne nujno na dober način," je povedal. Dodal je, da ga je izkušnja spodbudila k temu, da je želel živeti manj običajno življenje in izkoristiti vsako priložnost, ki se mu ponudi. Po njegovih besedah ga je bližnje srečanje s smrtjo prepričalo, da se lahko življenje konča kadarkoli. Prav zato je v letih po ugrabitvi pogosto iskal adrenalinske izkušnje in se loteval dejavnosti, ki jih marsikdo ne bi upal niti poskusiti.

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Postal je pravi adrenalinski navdušenec

Kot poroča Variety, je Cumberbatch priznal, da je po dogodku postal skoraj obseden z občutkom adrenalina. Skakal je iz letal, se loteval tveganih pustolovščin in neprestano iskal nove izzive. Sam meni, da je šlo za način spopadanja s travmatično izkušnjo, ki mu je pokazala, kako krhko je lahko življenje.

Danes na ta obdobja gleda drugače. Pravi, da je z leti postal bolj umirjen, še posebej po tem, ko si je ustvaril družino.

icon-expand Benedict Cumberbatch in Sophie Hutnter FOTO: Profimedia

Očetovstvo je spremenilo njegove prioritete

Leta 2015 se je poročil z britansko režiserko in gledališko ustvarjalko Sophie Hunter, skupaj pa imata tri sinove. Prav rojstvo otrok je, kot pravi sam, ponovno spremenilo njegov pogled na življenje. Za Variety je povedal, da človek šele z otroki zares občuti minevanje časa. Če ga je ugrabitvena izkušnja naučila, da je življenje lahko zelo kratko, so ga otroci naučili, kako dragocen je vsak trenutek. "Ko postaneš starš, začneš veliko več razmišljati o minljivosti," je iskreno priznal.

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Dogodek, ki ga spremlja še danes

Čeprav je od ugrabitve minilo več kot dve desetletji, igralec priznava, da posledic ni nikoli povsem pustil za sabo. Dogodek mu ni vzel le občutka varnosti, temveč mu je hkrati dal tudi posebno življenjsko lekcijo: da časa ne gre jemati za samoumevnega.

icon-expand Benedict Cumberbatch, Sophie Hunter, FOTO: AP

Morda prav zato Benedict Cumberbatch tudi danes velja za igralca, ki se ne boji zahtevnih vlog in drznih kariernih odločitev. Za vsakim njegovim uspehom pa se skriva zgodba o noči, ko se je znašel iz oči v oči s svojo smrtnostjo in izkušnji, ki mu je za vedno spremenila pogled na življenje.

icon-expand Benedict Cumberbatch in Sophie Hunter FOTO: AP

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